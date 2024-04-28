Історико-топонімічна комісія Одеси відмовила у встановленні на Алеї ВМС погруддя Героя України Віталія Скакуна, який підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога

Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради відмовила у встановленні на Алеї ВМС України погруддя Героя України Віталія Скакуна.

Про це написав у фейсбуці ексглава Нацполіції Донеччини, нині офіцер ЗСУ В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одним із питань порядку денного засідання комісії було - "Про погодження проєкту рішення щодо встановлення на Алеї ВМС України у парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М. Остроградського" за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

Аброськін нагадує, що Віталій Скакун - морський піхотинець, який підірвав себе та міст, щоб зупинити навалу російських окупантів.

"На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних "членів" комісії не вразили і тому ВІДМОВЛЕНО. Зауважу, що власне погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже виготовлено", - резюмує Аброськін.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна. Також повідомлялося, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.