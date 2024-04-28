Історико-топонімічна комісія Одеси відмовила у встановленні на Алеї ВМС погруддя Героя України Віталія Скакуна, який підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога
Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради відмовила у встановленні на Алеї ВМС України погруддя Героя України Віталія Скакуна.
Про це написав у фейсбуці ексглава Нацполіції Донеччини, нині офіцер ЗСУ В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, одним із питань порядку денного засідання комісії було - "Про погодження проєкту рішення щодо встановлення на Алеї ВМС України у парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М. Остроградського" за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.
Аброськін нагадує, що Віталій Скакун - морський піхотинець, який підірвав себе та міст, щоб зупинити навалу російських окупантів.
"На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних "членів" комісії не вразили і тому ВІДМОВЛЕНО. Зауважу, що власне погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже виготовлено", - резюмує Аброськін.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна. Також повідомлялося, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.
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Це ж лише "члени"!
Чи вони всі жертви надмірного обрізання?
"Довіряй справам" - 26,19%, сепаратисти вороги України!
ОПЗЖ - 23,66%, колаборанти найлютіші вороги України!
"Слуга народу" - 12,46%, корупціонери баласт в Україні!
Європейська Солідарність - 11,87%, частково проукраїнська партія!
Партія Шарію - 6,82%. зрадники найлютіші вороги України!
Зокрема, тепер у міській раді 20 депутатів від партії "Довіряй справам", 18 - від ОПЗЖ, по 10 - від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарію".
Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазите, і може вдавитися!!
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Алеї в https://suspilne.media/regions/odesa-region/ одеському парку Перемоги перейменували на честь підрозділів Сил оборони України, відбулось урочисте відкриття.
Про це https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02D1Rjaebq5YzcyuEnN8zzFYJU6Gy8L3d5bQD5fTboDrWqgVbVpWwnnH6EWxkv56WCl повідомили у Національній гвардії України.
У повідомленні зазначили, що за пропозицію перейменування алей одесити проголосували у травні цього року.
Під час відкриття алей в парку взяли участь представники міської влади, обласної військової адміністрації, керівники правоохоронних органів і силових структур. На заході вшанували пам'ять загиблих військових хвилиною мовчання, після чого під виконання військовим оркестром державного гімну бійці, увічнених в назвах алей, підняли прапори своїх підрозділів, повідомили там.