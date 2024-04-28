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Історико-топонімічна комісія Одеси відмовила у встановленні на Алеї ВМС погруддя Героя України Віталія Скакуна, який підірвав разом із собою Генічеський міст, щоб зупинити ворога

Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради відмовила у встановленні на Алеї ВМС України погруддя Героя України Віталія Скакуна.

Про це написав у фейсбуці ексглава Нацполіції Донеччини, нині офіцер ЗСУ В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, одним із питань порядку денного засідання комісії було - "Про погодження проєкту рішення щодо встановлення на Алеї ВМС України у парку Перемоги погруддя Героя України Віталія Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригади ім. М. Остроградського" за клопотанням командувача ВМС ЗС України Олексія Неїжпапи.

Аброськін нагадує, що Віталій Скакун - морський піхотинець, який підірвав себе та міст, щоб зупинити навалу російських окупантів.

"На жаль, ані подвиг Героя, ані розуміння значущості для майбутніх поколінь, ані виступи / аргументи військових моряків вельмишановних "членів" комісії не вразили і тому ВІДМОВЛЕНО. Зауважу, що власне погруддя з білого мармуру за кошти волонтерів та небайдужих простих людей уже виготовлено", - резюмує Аброськін.

Читайте: 312 воїнів ЗСУ удостоєні звання Героя України від початку вторгнення РФ

Погруддя Скакуну

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в м. Бережани на Тернопільщині провели в останню путь Героя України Віталія Скакуна. Також повідомлялося, що інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав Генічеський міст разом із собою, щоб зупинити просування російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України  (посмертно) саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти Віталію Скакуну, який зупинив просування танкової російської колони ціною свого життя, підірвавши Генічеський автомобільний міст.

Автор: 

Герой України (314) Одеса (5451) пам’ятник (928)


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Топ коментарі
+40
Мабуть цю комісію саму слід перевірити
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28.04.2024 13:43
+33
Та там совкодрочерів й любителів Засрашки у тих "комісіях" повно.
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28.04.2024 14:00
+32
Ганьба
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28.04.2024 13:39
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Повістки їм роздати, а то сидить комісія штани протирає. Нафіг взагалі та комісія під час війни, ще і бюджетні кошти на них витрачати. Пам'ятник потрібно встановити, комісію - в поле.
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28.04.2024 14:14 Відповісти
Надо было установить.. Героям СЛАВА!
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28.04.2024 14:15 Відповісти
ну ви шо камон, який там герой зеля он стільки сил приклав щоб все розмінувати а тут якись сапер..
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28.04.2024 14:16 Відповісти
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28.04.2024 14:23 Відповісти
Ну а чьо? Так пабєдім. Чоловік пожертвував своїм життям заради України,щоб якась там історико-топонімічна комісія з товстими сраками із мерседесів його лайном облила. Потужна мотивація.
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28.04.2024 14:23 Відповісти
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28.04.2024 14:24 Відповісти
комусь буде постійний спомин про війну , яку хотіли програти
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28.04.2024 14:26 Відповісти
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28.04.2024 14:26 Відповісти
ЛИЦО ВЛАСТИ зелёной плесени!!!
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28.04.2024 14:26 Відповісти
От вам і Одеса , на цей час... залишівся тотальний сором ...але у 14 році весь цвіт справжньої інтелігенції... бруківку руками збирали..
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28.04.2024 14:27 Відповісти
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28.04.2024 14:27 Відповісти
А сколько таких мостов вообще без гарнизона, без охраны было. После войны ой много неприятной правды вылезет
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28.04.2024 14:30 Відповісти
Починаючи з СРСР мав дуже багато товаришів, колег з Одеси. Були дискусії,спорина різні теми То завжди був один висновок-кацап,малорос так глибоко в них сидить,що ніяки доводи не могли їх переконати. Навіть ракети,бомби які падають на їхні голови і оселиі не можуть змінити їхні погляди Прикро,але це так. Більшість вата і малоросія і"брати--буряти "їх більше до душі ніж українці.
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28.04.2024 14:31 Відповісти
все еще видимо ждут рашафашистов, хотят отчитаться о проделанной антиукраинской работе.
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28.04.2024 14:33 Відповісти
зробіть перепис Одеси за національним складом , ви будете здивовані , більше половини будуть інвазивний вид московитів , ось і причина ..
засилля московитів який впроваджувала москва на протязі 20 століття
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28.04.2024 14:38 Відповісти
За периписом населення в Одесі в 2001 році, українці складали 61,7 % ,росіяяни 29%.
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28.04.2024 14:55 Відповісти
Дякую, тоді немає чого боятися , всіх до одного 29% з владних кабінетів усіх структур вічливо попросити уйобувати з влади, паспорти їм дали на шару після 91 року без жодних екзаменів на знання мови та історії - московити ******** це туди 👇🏼
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28.04.2024 15:46 Відповісти
Опозиція має діяти. Петицію до мерії чи до Президента. Він один із перших героїв цієї війни. Я так плакала тоді, коли прочитала на Цензорі про його подвиг. Не могла працювати на роботі ..
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28.04.2024 14:45 Відповісти
у кацапдрческо-комиссарской чАсти Одессы свои "герои": труханов, коммунист симоненка, пукшин, катька-всемдатька, *****, котовский, царёв...
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28.04.2024 14:48 Відповісти
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28.04.2024 15:05 Відповісти
Звідки у тих"членів" голова і розуміння?
Це ж лише "члени"!
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28.04.2024 14:50 Відповісти
Але ж хоча би головки у тих "членів" мають бути?
Чи вони всі жертви надмірного обрізання?
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28.04.2024 21:32 Відповісти
Зараз русня зайде гнобити усіх одиситів від імені українців. Баньте їх одразу по IP
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28.04.2024 14:53 Відповісти
Харкову трохи легше, бо їхній мер кернес помер власною смертю, а терехов більш гнучкий. А от одеситам справді варто давно розібратися зі своїм мером-паханом в законі.
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28.04.2024 21:35 Відповісти
Була б у нас СБУ, мала б перевірити історико-топонімічну комісію Одеси на сепаратизм.
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28.04.2024 14:56 Відповісти
на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені" ця служба добряче кошмарить
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28.04.2024 16:59 Відповісти
Натовп в Україні і чиновники досі ватні і радянські.
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28.04.2024 14:59 Відповісти
анітрохи, відсотіків 30
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28.04.2024 18:59 Відповісти
Ти, диванний експерд, ніколи не цікавився скільки 50+ воює зараз?
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28.04.2024 19:57 Відповісти
Члени цієї комісії заслуговують на членоушкодження ...
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28.04.2024 15:18 Відповісти
на фізичне зауваження
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28.04.2024 19:00 Відповісти
І знову сернули цинкувальники ( на одеському жаргоні -ті хто стоїть на сторожі злодіїв іпопереджає) х..... З одеської міської ради. Довгенько не було чутно.
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28.04.2024 15:36 Відповісти
Я тут у Польщі доволі часто бачу прєдставітєлєй Юго-Вастока УкраІни типу тих "члєнів" і "члєнух" комісії. І таке враження, що єті бєжєнци С УкраІни чекають пака асвабадят їх гарада і ані спакойно возвратятса в родную говєнь. Їх впізнаєш не лише по поведінці і русскаму язику, але й по морді і очах.
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28.04.2024 15:39 Відповісти
Усю ту шоблу так звану комісію перевірити чи вони українці чи кацапи
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28.04.2024 15:40 Відповісти
своїх чекають?
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28.04.2024 16:09 Відповісти
Які партії пройшли до міськради Одеси у 2020р. і стали у кермо влади в місті!
"Довіряй справам" - 26,19%, сепаратисти вороги України!
ОПЗЖ - 23,66%, колаборанти найлютіші вороги України!
"Слуга народу" - 12,46%, корупціонери баласт в Україні!
Європейська Солідарність - 11,87%, частково проукраїнська партія!
Партія Шарію - 6,82%. зрадники найлютіші вороги України!
Зокрема, тепер у міській раді 20 депутатів від партії "Довіряй справам", 18 - від ОПЗЖ, по 10 - від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарію".

Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазите, і може вдавитися!!
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28.04.2024 16:23 Відповісти
Можливо в мене совкова психологія, але я за втілення совєтського досвіду 2-ї світової щодо певних обставин та осіб. Чому б подібну публіку не мобілізувати до штрафних штурмових рот та направити в першу атаку без шоломів, броників та автоматів, а лише з тесаками (як ходили на штурми гурки в британській армії 2-ї світової) -- за принципом "іншу зброю маєте самі здобути в бою". До речі, я за подібний же підхід і до "ухилянтів", бо 4 роки тюрми це нормальне покарання мирного часу, а під час війни має діяти зовсім інший принцип: якщо ти підеш служити, то можливо загинеш на війні з вірогідністю 50 на 50 (або загинеш, або ні), але якщо спробуєш втекти або дезертируєш, то помреш з вірогідністю 99,99% (ось і вибирай між цих альтернатив).
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28.04.2024 16:30 Відповісти
Не хвилюйтеся: Хто бачив -"Дом Профсоюзов" в Одесі ще зберігся в чудовому стані. Місця вистачить і для комісій, і для сепарів.
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28.04.2024 16:36 Відповісти
Одеські ватники ніколи не перестануть дивувати
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28.04.2024 16:54 Відповісти
...у совкодрочерів свої херої, наприклад ківалопідрахуй ...
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28.04.2024 17:11 Відповісти
Одеса - сєпарське місто. І влада така ж. Таким чином це усвідомлений вибір одеситів.
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28.04.2024 17:45 Відповісти
Що ви клеймо на місті ставите, самі з румунського окопу пишите?
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28.04.2024 20:21 Відповісти
Давайте чесно: за теперешній час сказати не можу, але тоді, коли голосували за проросійського вора-в-законі труханова Одеса таки була сепарським містом. Не менше, ніж Харків, що голосував тоді за проросійського кернеса.
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28.04.2024 22:16 Відповісти
Імена членів цієї комісії будь-ласка.
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28.04.2024 18:56 Відповісти
Зате труханову зарплату підняли за наполегливу працю Бог знає на чию користь. А взагалі у міськраді більшість служо та зажопників.
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28.04.2024 20:16 Відповісти
Служок звісно.
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28.04.2024 20:17 Відповісти
погруддя героя має стояти назло одеським ждунам і для того, щоб всі пам'ятали про його подвиг
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28.04.2024 20:23 Відповісти
В середмісті Харкова вулицю перейменували на честь прокурора єніна, який в 2018 віддав кацапам добровольця Тумгоєва. За це попросили аж 22 депутата верховної ради, тому міськрада питання навіть не обговорювала.
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28.04.2024 21:54 Відповісти
А який стосунок мають 22 депутата верховної зради до вулиці в Харкові?
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28.04.2024 22:19 Відповісти
Влада в Україні у багатьох випадках належить антиукраїнцям.
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28.04.2024 23:54 Відповісти
Цікаво було б знати: чим мотивують відмову? Невже лише тим, що підари?!
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29.04.2024 05:13 Відповісти
"

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fodesa%2F564635-v-odnomu-z-parkiv-odesi-alei-nazvali-na-cest-***********-sil-oboroni%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Алеї в https://suspilne.media/regions/odesa-region/ одеському парку Перемоги перейменували на честь підрозділів Сил оборони України, відбулось урочисте відкриття.

Про це https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02D1Rjaebq5YzcyuEnN8zzFYJU6Gy8L3d5bQD5fTboDrWqgVbVpWwnnH6EWxkv56WCl повідомили у Національній гвардії України.

У повідомленні зазначили, що за пропозицію перейменування алей одесити проголосували у травні цього року.

Під час відкриття алей в парку взяли участь представники міської влади, обласної військової адміністрації, керівники правоохоронних органів і силових структур. На заході вшанували пам'ять загиблих військових хвилиною мовчання, після чого під виконання військовим оркестром державного гімну бійці, увічнених в назвах алей, підняли прапори своїх підрозділів, повідомили там.
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29.04.2024 10:09 Відповісти
В. Скакуну погруддя не можна, оскільки бандерівець з Тернопільщини, а для Одеси це як червона ганчірка для бика
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29.04.2024 10:10 Відповісти
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