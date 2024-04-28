Историко-топонимическая комиссия Одессы отказала в установлении на Аллее ВМС бюста Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага

Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета отказала в установлении на Аллее ВМС Украины бюста Героя Украины Виталия Скакуна.

Об этом написал в фейсбуке экс-глава Нацполиции Донетчины, ныне офицер ВСУ Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из вопросов повестки дня заседания комиссии было - "О согласовании проекта решения по установлению на Аллее ВМС Украины в парке Победы бюста Героя Украины Виталия Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригады им. М. Остроградского" по ходатайству командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

Аброськин напоминает, что Виталий Скакун - морской пехотинец, который подорвал себя и мост, чтобы остановить нашествие российских оккупантов.

"К сожалению, ни подвиг Героя, ни понимание значимости для будущих поколений, ни выступления / аргументы военных моряков многоуважаемых "членов" комиссии не впечатлили и поэтому ОТКАЗАНО. Замечу, что собственно бюст из белого мрамора за средства волонтеров и неравнодушных простых людей уже изготовлен", - резюмирует Аброськин.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в г. Бережаны на Тернопольщине провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна. Также сообщалось, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун подорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну, который остановил продвижение танковой российской колонны ценой своей жизни, подорвав Генический автомобильный мост.