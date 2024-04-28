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Историко-топонимическая комиссия Одессы отказала в установлении на Аллее ВМС бюста Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага

Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета отказала в установлении на Аллее ВМС Украины бюста Героя Украины Виталия Скакуна.

Об этом написал в фейсбуке экс-глава Нацполиции Донетчины, ныне офицер ВСУ Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из вопросов повестки дня заседания комиссии было - "О согласовании проекта решения по установлению на Аллее ВМС Украины в парке Победы бюста Героя Украины Виталия Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригады им. М. Остроградского" по ходатайству командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.

Аброськин напоминает, что Виталий Скакун - морской пехотинец, который подорвал себя и мост, чтобы остановить нашествие российских оккупантов.

"К сожалению, ни подвиг Героя, ни понимание значимости для будущих поколений, ни выступления / аргументы военных моряков многоуважаемых "членов" комиссии не впечатлили и поэтому ОТКАЗАНО. Замечу, что собственно бюст из белого мрамора за средства волонтеров и неравнодушных простых людей уже изготовлен", - резюмирует Аброськин.

Читайте: 312 воинов ВСУ удостоены звания Героя Украины с начала вторжения РФ

Погруддя Скакуну

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в г. Бережаны на Тернопольщине провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна. Также сообщалось, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун подорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну, который остановил продвижение танковой российской колонны ценой своей жизни, подорвав Генический автомобильный мост.

Автор: 

Герой Украины (456) Одесса (7879) памятник (2239)


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Топ комментарии
+40
Мабуть цю комісію саму слід перевірити
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28.04.2024 13:43
+33
Та там совкодрочерів й любителів Засрашки у тих "комісіях" повно.
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28.04.2024 14:00
+32
Ганьба
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28.04.2024 13:39
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Страница 2 из 2
Повістки їм роздати, а то сидить комісія штани протирає. Нафіг взагалі та комісія під час війни, ще і бюджетні кошти на них витрачати. Пам'ятник потрібно встановити, комісію - в поле.
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28.04.2024 14:14 Ответить
Надо было установить.. Героям СЛАВА!
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28.04.2024 14:15 Ответить
ну ви шо камон, який там герой зеля он стільки сил приклав щоб все розмінувати а тут якись сапер..
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28.04.2024 14:16 Ответить
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28.04.2024 14:23 Ответить
Ну а чьо? Так пабєдім. Чоловік пожертвував своїм життям заради України,щоб якась там історико-топонімічна комісія з товстими сраками із мерседесів його лайном облила. Потужна мотивація.
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28.04.2024 14:23 Ответить
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28.04.2024 14:24 Ответить
комусь буде постійний спомин про війну , яку хотіли програти
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28.04.2024 14:26 Ответить
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28.04.2024 14:26 Ответить
ЛИЦО ВЛАСТИ зелёной плесени!!!
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28.04.2024 14:26 Ответить
От вам і Одеса , на цей час... залишівся тотальний сором ...але у 14 році весь цвіт справжньої інтелігенції... бруківку руками збирали..
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28.04.2024 14:27 Ответить
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28.04.2024 14:27 Ответить
А сколько таких мостов вообще без гарнизона, без охраны было. После войны ой много неприятной правды вылезет
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28.04.2024 14:30 Ответить
Починаючи з СРСР мав дуже багато товаришів, колег з Одеси. Були дискусії,спорина різні теми То завжди був один висновок-кацап,малорос так глибоко в них сидить,що ніяки доводи не могли їх переконати. Навіть ракети,бомби які падають на їхні голови і оселиі не можуть змінити їхні погляди Прикро,але це так. Більшість вата і малоросія і"брати--буряти "їх більше до душі ніж українці.
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28.04.2024 14:31 Ответить
все еще видимо ждут рашафашистов, хотят отчитаться о проделанной антиукраинской работе.
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28.04.2024 14:33 Ответить
зробіть перепис Одеси за національним складом , ви будете здивовані , більше половини будуть інвазивний вид московитів , ось і причина ..
засилля московитів який впроваджувала москва на протязі 20 століття
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28.04.2024 14:38 Ответить
За периписом населення в Одесі в 2001 році, українці складали 61,7 % ,росіяяни 29%.
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28.04.2024 14:55 Ответить
Дякую, тоді немає чого боятися , всіх до одного 29% з владних кабінетів усіх структур вічливо попросити уйобувати з влади, паспорти їм дали на шару після 91 року без жодних екзаменів на знання мови та історії - московити ******** це туди 👇🏼
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28.04.2024 15:46 Ответить
Опозиція має діяти. Петицію до мерії чи до Президента. Він один із перших героїв цієї війни. Я так плакала тоді, коли прочитала на Цензорі про його подвиг. Не могла працювати на роботі ..
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28.04.2024 14:45 Ответить
у кацапдрческо-комиссарской чАсти Одессы свои "герои": труханов, коммунист симоненка, пукшин, катька-всемдатька, *****, котовский, царёв...
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28.04.2024 14:48 Ответить
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28.04.2024 15:05 Ответить
Звідки у тих"членів" голова і розуміння?
Це ж лише "члени"!
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28.04.2024 14:50 Ответить
Але ж хоча би головки у тих "членів" мають бути?
Чи вони всі жертви надмірного обрізання?
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28.04.2024 21:32 Ответить
Зараз русня зайде гнобити усіх одиситів від імені українців. Баньте їх одразу по IP
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28.04.2024 14:53 Ответить
Харкову трохи легше, бо їхній мер кернес помер власною смертю, а терехов більш гнучкий. А от одеситам справді варто давно розібратися зі своїм мером-паханом в законі.
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28.04.2024 21:35 Ответить
Була б у нас СБУ, мала б перевірити історико-топонімічну комісію Одеси на сепаратизм.
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28.04.2024 14:56 Ответить
на транзитній ділянці траси "Одеса-Рені" ця служба добряче кошмарить
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28.04.2024 16:59 Ответить
Натовп в Україні і чиновники досі ватні і радянські.
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28.04.2024 14:59 Ответить
анітрохи, відсотіків 30
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28.04.2024 18:59 Ответить
Ти, диванний експерд, ніколи не цікавився скільки 50+ воює зараз?
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28.04.2024 19:57 Ответить
Члени цієї комісії заслуговують на членоушкодження ...
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28.04.2024 15:18 Ответить
на фізичне зауваження
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28.04.2024 19:00 Ответить
І знову сернули цинкувальники ( на одеському жаргоні -ті хто стоїть на сторожі злодіїв іпопереджає) х..... З одеської міської ради. Довгенько не було чутно.
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28.04.2024 15:36 Ответить
Я тут у Польщі доволі часто бачу прєдставітєлєй Юго-Вастока УкраІни типу тих "члєнів" і "члєнух" комісії. І таке враження, що єті бєжєнци С УкраІни чекають пака асвабадят їх гарада і ані спакойно возвратятса в родную говєнь. Їх впізнаєш не лише по поведінці і русскаму язику, але й по морді і очах.
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28.04.2024 15:39 Ответить
Усю ту шоблу так звану комісію перевірити чи вони українці чи кацапи
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28.04.2024 15:40 Ответить
своїх чекають?
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28.04.2024 16:09 Ответить
Які партії пройшли до міськради Одеси у 2020р. і стали у кермо влади в місті!
"Довіряй справам" - 26,19%, сепаратисти вороги України!
ОПЗЖ - 23,66%, колаборанти найлютіші вороги України!
"Слуга народу" - 12,46%, корупціонери баласт в Україні!
Європейська Солідарність - 11,87%, частково проукраїнська партія!
Партія Шарію - 6,82%. зрадники найлютіші вороги України!
Зокрема, тепер у міській раді 20 депутатів від партії "Довіряй справам", 18 - від ОПЗЖ, по 10 - від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарію".

Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазите, і може вдавитися!!
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28.04.2024 16:23 Ответить
Можливо в мене совкова психологія, але я за втілення совєтського досвіду 2-ї світової щодо певних обставин та осіб. Чому б подібну публіку не мобілізувати до штрафних штурмових рот та направити в першу атаку без шоломів, броників та автоматів, а лише з тесаками (як ходили на штурми гурки в британській армії 2-ї світової) -- за принципом "іншу зброю маєте самі здобути в бою". До речі, я за подібний же підхід і до "ухилянтів", бо 4 роки тюрми це нормальне покарання мирного часу, а під час війни має діяти зовсім інший принцип: якщо ти підеш служити, то можливо загинеш на війні з вірогідністю 50 на 50 (або загинеш, або ні), але якщо спробуєш втекти або дезертируєш, то помреш з вірогідністю 99,99% (ось і вибирай між цих альтернатив).
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28.04.2024 16:30 Ответить
Не хвилюйтеся: Хто бачив -"Дом Профсоюзов" в Одесі ще зберігся в чудовому стані. Місця вистачить і для комісій, і для сепарів.
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28.04.2024 16:36 Ответить
Одеські ватники ніколи не перестануть дивувати
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28.04.2024 16:54 Ответить
...у совкодрочерів свої херої, наприклад ківалопідрахуй ...
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28.04.2024 17:11 Ответить
Одеса - сєпарське місто. І влада така ж. Таким чином це усвідомлений вибір одеситів.
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28.04.2024 17:45 Ответить
Що ви клеймо на місті ставите, самі з румунського окопу пишите?
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28.04.2024 20:21 Ответить
Давайте чесно: за теперешній час сказати не можу, але тоді, коли голосували за проросійського вора-в-законі труханова Одеса таки була сепарським містом. Не менше, ніж Харків, що голосував тоді за проросійського кернеса.
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28.04.2024 22:16 Ответить
Імена членів цієї комісії будь-ласка.
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28.04.2024 18:56 Ответить
Зате труханову зарплату підняли за наполегливу працю Бог знає на чию користь. А взагалі у міськраді більшість служо та зажопників.
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28.04.2024 20:16 Ответить
Служок звісно.
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28.04.2024 20:17 Ответить
погруддя героя має стояти назло одеським ждунам і для того, щоб всі пам'ятали про його подвиг
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28.04.2024 20:23 Ответить
В середмісті Харкова вулицю перейменували на честь прокурора єніна, який в 2018 віддав кацапам добровольця Тумгоєва. За це попросили аж 22 депутата верховної ради, тому міськрада питання навіть не обговорювала.
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28.04.2024 21:54 Ответить
А який стосунок мають 22 депутата верховної зради до вулиці в Харкові?
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28.04.2024 22:19 Ответить
Влада в Україні у багатьох випадках належить антиукраїнцям.
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28.04.2024 23:54 Ответить
Цікаво було б знати: чим мотивують відмову? Невже лише тим, що підари?!
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29.04.2024 05:13 Ответить
"

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fodesa%2F564635-v-odnomu-z-parkiv-odesi-alei-nazvali-na-cest-***********-sil-oboroni%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

Алеї в https://suspilne.media/regions/odesa-region/ одеському парку Перемоги перейменували на честь підрозділів Сил оборони України, відбулось урочисте відкриття.

Про це https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02D1Rjaebq5YzcyuEnN8zzFYJU6Gy8L3d5bQD5fTboDrWqgVbVpWwnnH6EWxkv56WCl повідомили у Національній гвардії України.

У повідомленні зазначили, що за пропозицію перейменування алей одесити проголосували у травні цього року.

Під час відкриття алей в парку взяли участь представники міської влади, обласної військової адміністрації, керівники правоохоронних органів і силових структур. На заході вшанували пам'ять загиблих військових хвилиною мовчання, після чого під виконання військовим оркестром державного гімну бійці, увічнених в назвах алей, підняли прапори своїх підрозділів, повідомили там.
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29.04.2024 10:09 Ответить
В. Скакуну погруддя не можна, оскільки бандерівець з Тернопільщини, а для Одеси це як червона ганчірка для бика
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29.04.2024 10:10 Ответить
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