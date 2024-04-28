Историко-топонимическая комиссия Одессы отказала в установлении на Аллее ВМС бюста Героя Украины Виталия Скакуна, который подорвал вместе с собой Генический мост, чтобы остановить врага
Историко-топонимическая комиссия при исполнительном комитете Одесского городского совета отказала в установлении на Аллее ВМС Украины бюста Героя Украины Виталия Скакуна.
Об этом написал в фейсбуке экс-глава Нацполиции Донетчины, ныне офицер ВСУ Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, одним из вопросов повестки дня заседания комиссии было - "О согласовании проекта решения по установлению на Аллее ВМС Украины в парке Победы бюста Героя Украины Виталия Скакуна, сапера 137 ОБМП 35 бригады им. М. Остроградского" по ходатайству командующего ВМС ВС Украины Алексея Неижпапы.
Аброськин напоминает, что Виталий Скакун - морской пехотинец, который подорвал себя и мост, чтобы остановить нашествие российских оккупантов.
"К сожалению, ни подвиг Героя, ни понимание значимости для будущих поколений, ни выступления / аргументы военных моряков многоуважаемых "членов" комиссии не впечатлили и поэтому ОТКАЗАНО. Замечу, что собственно бюст из белого мрамора за средства волонтеров и неравнодушных простых людей уже изготовлен", - резюмирует Аброськин.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в г. Бережаны на Тернопольщине провели в последний путь Героя Украины Виталия Скакуна. Также сообщалось, что инженер отдельного батальона матрос Виталий Скакун подорвал Генический мост вместе с собой, чтобы остановить продвижение российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу 35-й отдельной бригады морской пехоты Виталию Скакуну, который остановил продвижение танковой российской колонны ценой своей жизни, подорвав Генический автомобильный мост.
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Це ж лише "члени"!
Чи вони всі жертви надмірного обрізання?
"Довіряй справам" - 26,19%, сепаратисти вороги України!
ОПЗЖ - 23,66%, колаборанти найлютіші вороги України!
"Слуга народу" - 12,46%, корупціонери баласт в Україні!
Європейська Солідарність - 11,87%, частково проукраїнська партія!
Партія Шарію - 6,82%. зрадники найлютіші вороги України!
Зокрема, тепер у міській раді 20 депутатів від партії "Довіряй справам", 18 - від ОПЗЖ, по 10 - від "Слуги народу" та "Європейської Солідарності" та ще 6 депутатів від "Партії Шарію".
Бачили очі, що вибирали - їжте, хоч повилазите, і може вдавитися!!
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Алеї в https://suspilne.media/regions/odesa-region/ одеському парку Перемоги перейменували на честь підрозділів Сил оборони України, відбулось урочисте відкриття.
Про це https://www.facebook.com/NGUmainpage/posts/pfbid02D1Rjaebq5YzcyuEnN8zzFYJU6Gy8L3d5bQD5fTboDrWqgVbVpWwnnH6EWxkv56WCl повідомили у Національній гвардії України.
У повідомленні зазначили, що за пропозицію перейменування алей одесити проголосували у травні цього року.
Під час відкриття алей в парку взяли участь представники міської влади, обласної військової адміністрації, керівники правоохоронних органів і силових структур. На заході вшанували пам'ять загиблих військових хвилиною мовчання, після чого під виконання військовим оркестром державного гімну бійці, увічнених в назвах алей, підняли прапори своїх підрозділів, повідомили там.