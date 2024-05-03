Німецька компанія-виробник зброї HENSOLDT передасть Україні 6 радарів ППО TRML-4D. ФОТО

В Україну надійдуть ще шість високоефективних радарів TRML-4D від німецького виробника зброї HENSOLDT. Вони допоможуть посилити протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шість радарів надійдуть в Україну пізніше цього року в межах великого пакету замовлень на суму понад 100 мільйонів євро. У заяві генерального директора HENSOLDT Олівер Дьорре зазначається, що ці радіолокаційні системи "терміново потрібні українській протиповітряній обороні".

"Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки швидка доступність радарів важлива для захисту громадян", - заявив Олівер Дьорре.

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Відомо, що TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Система забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів. Також радар TRML-4D здатний швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

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Раніше посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. Її заява прозвучала після чергових ракетних обстрілів РФ по Україні.