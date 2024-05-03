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Німецька компанія-виробник зброї HENSOLDT передасть Україні 6 радарів ППО TRML-4D. ФОТО

Німецька компанія-виробник зброї передасть Україні 6 ППО-радарів

В Україну надійдуть ще шість високоефективних радарів TRML-4D від німецького виробника зброї HENSOLDT. Вони допоможуть посилити протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що шість радарів надійдуть в Україну пізніше цього року в межах великого пакету замовлень на суму понад 100 мільйонів євро. У заяві генерального директора HENSOLDT Олівер Дьорре зазначається, що ці радіолокаційні системи "терміново потрібні українській протиповітряній обороні".

"Наші радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні, і ми пишаємося тим, що можемо поставити всі системи цього року. Відгуки наших клієнтів підтверджують, наскільки швидка доступність радарів важлива для захисту громадян", - заявив Олівер Дьорре.

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Україна отримає ще 6 радарів ППО від німецької компанії виробника зброї

Відомо, що TRML-4D базується на найновішій радіолокаційній технології AESA (Active Electronically Scanned Array). Система забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів. Також радар TRML-4D здатний швидко та надійно виявляти, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей – крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

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Раніше посол США Бріджит Брінк наголосила на важливості посилення протиповітряної оборони України. Її заява прозвучала після чергових ракетних обстрілів РФ по Україні.

Автор: 

Німеччина (7351) ППО (3185) допомога (8343) радар (56)


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Топ коментарі
+6
Вот это под новые ЗРК и под F-16.
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03.05.2024 16:54
+4
А ще для F 16 дуже корисні системи АВАКС, які наводять ці літачки на ціль а також попереджають про загрози і дуже далеко бачать. Нам їх звичайно не передадуть, але політ АВАКСів буде достатньо і над Польщею і над Чорним морем.
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03.05.2024 17:08
+4
Звідки інфа? Повинен виявляти. В балістиці 2 проблеми для виявлення, це падіння з висоти на великій швидкості і мала поверхня розсіювання, але ці радари як раз на малі цілі і розраховані. Питання час реакції на ці цілі, тобто час передачі ЦУ на ППО і потім вже час їхньої реакції.
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03.05.2024 17:35
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Что, в очередной раз ушло в деактив, одноразовое? Терпи, такова судьба всех резиноизделий №2.
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03.05.2024 16:56 Відповісти
Реєстрація:03.05.2024

ППО TRML-4D забезпечує швидке виявлення та супроводження близько 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів, супроводжувати та класифікувати всі типи повітряних цілей - крилаті ракети, безпілотники та літаки, а також вертольоти.

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03.05.2024 16:53 Відповісти
Вот это под новые ЗРК и под F-16.
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03.05.2024 16:54 Відповісти
А ще для F 16 дуже корисні системи АВАКС, які наводять ці літачки на ціль а також попереджають про загрози і дуже далеко бачать. Нам їх звичайно не передадуть, але політ АВАКСів буде достатньо і над Польщею і над Чорним морем.
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03.05.2024 17:08 Відповісти
Есть неплохие шведские аналоги, более дешевые и более современные.
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03.05.2024 17:19 Відповісти
балістику не виявляє...
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03.05.2024 16:59 Відповісти
Звідки інфа? Повинен виявляти. В балістиці 2 проблеми для виявлення, це падіння з висоти на великій швидкості і мала поверхня розсіювання, але ці радари як раз на малі цілі і розраховані. Питання час реакції на ці цілі, тобто час передачі ЦУ на ППО і потім вже час їхньої реакції.
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03.05.2024 17:35 Відповісти
"Інструментальна дальність виявлення цілей складає 250 км, а висота до 40 км, мінімальна ефективна площа розсіювання цілі може становити 0,01 кв.
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03.05.2024 19:21 Відповісти
А как стрелять по воздушным целям БЕЗ радара ? Как обнаружить цели , как их сопровождать , и как комплексам ПВО отрабатывать по целям БЕЗ радаров ?
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03.05.2024 17:00 Відповісти
круто 4 радари перекриють всю территорію України з півночі на південь...
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03.05.2024 17:00 Відповісти
На Заході гадають, що у ***** не вистачить часу проковтнути східну Європу. Здохне скоріше. Оце і є їх план Б. А зараз ... будемо давати, щоб не звинуватили у майбутньому про бездіяльність та ... ПЕРЕЛЯК.
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03.05.2024 17:04 Відповісти
дивні люди... всі виробники ******** зброї, як оце радарів, безпілотників повинні в черги вишикуватися, щоб передати нам зброю для випробувань, поки є шанс та є можливість протиставити щось новітнім розробкам з тієї вісі зла, рашка, іран та китай, яку всі так бояться...
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03.05.2024 17:38 Відповісти
вишикуються. Просто нам не докладають з чим, і скільки вони готові платити за фідбеки з реального театру бойових дій.
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03.05.2024 18:19 Відповісти
Ми вже 9 випробуємо. А ще 6 поставлять.
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03.05.2024 18:25 Відповісти
 
 