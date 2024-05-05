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Окупанти вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС. ФОТО

Сьогодні 5 травня військові РФ випустили по території Слов’янської ТЕС п’ять ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас, про це розповів заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Як розповів Проскунін, обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго розпочався о 10:35. Унаслідок атаки пошкоджено низку об'єктів на території станції.

Атака на Слов'янську ТЕС 5 травня
Атака на Слов'янську ТЕС 5 травня

Він зазначив, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною.

Повідомляється, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повністю зруйнували Трипільську ТЕС. "Центренерго" втратило 100% генерації (оновлено)

Нагадаємо, Слов'янська ТЕС вже перебувала під обстрілом росіян 17 вересня 2022 року. Тоді на території станції спалахнула пожежа і було пошкоджено обладнання

Автор: 

обстріл (28449) ТЕС (917) Донецька область (8453)


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Топ коментарі
+17
У 2019-му, кончені дегенерати обрали кацапського клоуна керувати країною. Той від радості знищив під нуль всю вітчизняну ракетну програму. А був би останні 5 років в Україні нормальний президент, то зараз грім-2 вже б обнулили всю піторську енергогенерацію у радіусі 500+ км від укр кордону . А так маємо тільки потужні відоси про чергову пройопану власність ахмєтова.
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05.05.2024 17:59
+16
взагалі-то трьом білгородським ТЕЦам простіше передати, та і наших симпатиків там точно нема. А Балаклавську вони самі підірвуть як настане час.
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05.05.2024 17:39
+13
Білгородські не критично. А от якщо розбить Балаклію в Криму світла не буде до завершення окупації...
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05.05.2024 17:46
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Балаклавській ТЕС нічого не хочете передать?...
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05.05.2024 17:31 Відповісти
взагалі-то трьом білгородським ТЕЦам простіше передати, та і наших симпатиків там точно нема. А Балаклавську вони самі підірвуть як настане час.
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05.05.2024 17:39 Відповісти
Білгородські не критично. А от якщо розбить Балаклію в Криму світла не буде до завершення окупації...
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05.05.2024 17:46 Відповісти
у війська генератори, на цивільне населення "непотопляємої авіабази" їм начхать. А от до півмільйона своїх ВПО з Бєлгорода та передмість - це серйозний соціальний\екномічний аргумент.
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05.05.2024 17:55 Відповісти
Замахаются возить топливо для стольких генераторов. Да и где они возьмут столько генераторов. Там же не только казармы а и порты, инфраструктура, насосы, заводы и тд. Не
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05.05.2024 17:58 Відповісти
всі позиції\дислокації\бази зараз мають свої генератори, і поки що не ***********. Якщо що - то інфраструктура разом з цивільними просто піде лєсом.
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05.05.2024 18:05 Відповісти
Уговорили, прилетит и туда, и туда.
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05.05.2024 18:00 Відповісти
як раз "туда" не прилетить, бо своєї зброї у нас нема, а нам її дають. А хто дає, той і девушку танцює.
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05.05.2024 18:08 Відповісти
На Штормы от саксов нет ограничений.
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05.05.2024 18:32 Відповісти
Украина ИМЕЕТ ПРАВО использовать оружие Великобритании по целям в РФ. Заявления Кэмерона.
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05.05.2024 18:37 Відповісти
запевняю, ще пару "штормів" по теріторії рф полетять не в об'єкти інфраструктури. Якщо взагалі полетять в найближчий час.
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05.05.2024 18:47 Відповісти
Балаклія райцентр в Харківській області
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05.05.2024 18:18 Відповісти
Балаклава, так. Дякую за бдітєльность.
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05.05.2024 18:24 Відповісти
11.05.16 17:45 Росія запустила четверту нитку енергомосту в окупований Крим
Джерело:
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05.05.2024 18:37 Відповісти
А де ж асіметрична відповідь,гундосий обіцяв.
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05.05.2024 18:07 Відповісти
Вже вечоріє, отже, якраз має вийти у вигляді чергового відосика.
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05.05.2024 21:24 Відповісти
аеророзвідка прогавила пересування 9К58.
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05.05.2024 17:33 Відповісти
Сатана кремлівська розважається на Великдень.
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05.05.2024 17:35 Відповісти
Дійсно!Московити сущі сатаністи,а Бог сатані завжди віддячує за нанесено зло сусіду!Амінь!
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05.05.2024 17:44 Відповісти
був на службі у гундяя, сам чи 2-к
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05.05.2024 21:06 Відповісти
Православний ІГІЛ, що поробиш.
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05.05.2024 17:37 Відповісти
вони ні до православья , ні до зристиянства ніякого відношення не мають. це є путіногундяєвська сатанинська секта
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05.05.2024 17:48 Відповісти
Це я по інерції ще їх православними кличу.
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05.05.2024 17:51 Відповісти
А що таке прихожани упц мп??
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05.05.2024 18:57 Відповісти
піди спитай в них , що вони таке є? багато цікавого поуєш.
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05.05.2024 19:13 Відповісти
У 2019-му, кончені дегенерати обрали кацапського клоуна керувати країною. Той від радості знищив під нуль всю вітчизняну ракетну програму. А був би останні 5 років в Україні нормальний президент, то зараз грім-2 вже б обнулили всю піторську енергогенерацію у радіусі 500+ км від укр кордону . А так маємо тільки потужні відоси про чергову пройопану власність ахмєтова.
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05.05.2024 17:59 Відповісти
ты бы уже батрачил на кацапов...
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05.05.2024 19:26 Відповісти
да я про юлю пишу совсем бесплатно - как ты...
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05.05.2024 22:31 Відповісти
Все развивается во времени. Время Юлии Владимировны 2010 год. Оно прошло и больше никогда не могло вернуться.
Ищу везде позитив.
С каждой каденцией у нас отваливаются пласты ненужных политиков.
Многие помнят что "Україні потрибен Літвин?"
К сожалению и время Петра Алексеевича уже прошло.
У нас всё от обратного.
Следующим президентом в мирной (другое запрещено Конституцией) будет военный.
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05.05.2024 19:34 Відповісти
Можете спорить, но. После войны (к сожалению не победоносной) народу нужна защита на будущее, или реванш.
100% изберем военного. Который будет заботиться об укреплении обороны способности. В ущерб восстановлению и развитию гражданских прав и свобод.
И наоборот. Но это не для нас. Если в войну руководит военный, то после приходит гражданский, для экономического развития и либерализации.
У нас наперед насрано.
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05.05.2024 20:18 Відповісти
А чим тобі військові не догодили? Може зелені депутати Коля мітбол, агрохіміяабо безумна краще? Може ти розповісиш нам про президента Чехії Павла або про Шарля Де Голя, Чан Кай Ші або про Піночета, Зія уль Хака або генерала Франко? Вони що пагано своїми країнами керували? А всі були кадровими воєнними. А свою Йулю- квіточку можеш на фотку і в туалеті на стінку прибити цвяхами. Ось хто менш за все для ЗСУ зробили так це твоя йуля та ющ. Більш я таких не хочу, як і шоуменів теж….
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05.05.2024 21:44 Відповісти
Правління юща (як і йулі як прем´єра) я вважаю даремно витраченими для України роками. Ну це таке…. Зараз йдеться про можливість воєнного стати гарантом, а ти мені знову про ледацюгу бухгалтера юща…та двічі сидівшого крадія-рецидівіста та пішли вони на ..й, це вже Україна пройшла і це вже в історії , хоч сиди читай, хоч не читай. Що хіба Залужний не потягне? Чи ти побоюєшся що він нарешті тебе на фронт пристосує???
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05.05.2024 22:26 Відповісти
Зрозуміло що ти ватнік з лугандону якщо ти прізвище зека-рецидівіста з великої літери пишеш і все про нього з теплотою згадуєш. В антимайдані участь не брав? Я так відчуваю що брав… Намайданили кажеш? А нє фіг українцям було голову дурити з членством у ЄС. Помʼятаєш це у зека у передвиборній програмі було записано і про ЄС і про європейський вектор і про альянс. То він брехав брехав а сам з плешивим гітлером вась-вась, от і добрехався. А ти чого чекав? Шо нас рашисти до себе візьмуть? Ну то залишався би у лугандоні, зараз би путівку і гжелку стакани з селдяком жрав…. А я не хочу з фашистами нічого спільного мати
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05.05.2024 23:16 Відповісти
Якби юща не намайданили то тоді б хто до влади прийшов? Правильно твій улюблений зек. Ти цього хотів???
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05.05.2024 23:17 Відповісти
Тут пишуть, що якби у 2019 році нарід вибрав проукраїнського президента і відмінного дипломата, яким є Петро Олексійович Порошенко, то мабуть і повномасшабного нападу не було. А час Юлії Володимировни пройшов у 2010 році, який нам запам'ятвася газовими угодами з кацапами і зашморг на шию України по контракту "бери або плати", де цією нормою кацапи вимагали 60 мільярдів доларів США, але для ненависного наріду,Порошенко і Яценюк виграли суди в міжнародному арбітражу і відкинули ті позови і навіть виграли для України 3,7 мільярда доларів США і навіки відмовилися від російського смердячого газу. Ще запам'яталася леді Юля "тушками" депутатів її фракції, які пачками переходили в "партію регіонів" і "ширку" з Януковичем. Добре пам'ятаються портнов і сальдо? Здається вони з "родіни" і служать тій родінє. А ще Юлєчка добре постаралася раніше, коли поїхала до Європи і заявила, що Україні в НАТО ранувато і не потрібно сперечатися і злити росію. І саме головне, то хіба при Юлі розробили ракети "Нептун", ракети" Сапсан" і "Вільху М"? То при Юлі відновили систему ППО за гроші фірми "Рошен"? А САУ "Богдана" при Юлі розробили, чи при Херпіду??? Ось тому і час Петра Олексійовича, Яценюка, Турчинова, Залужного і їх команди тільки і спасуть Україну, яку довели ці малороси і антимайданівці до ручки.
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05.05.2024 20:52 Відповісти
Пані Ірина Іра, напишіть будь ласка, чи приведіть цитату із "мінських протоколів", які знищували Україну, чи погіршувли стн українців? Чи закріплені ці "угоди" в Конституцію і чи Зеленський прийняв кращі угоди з пуйлом? Ви при "мінських" сиділи в підвалах і 10 мільйонів втекли за кордон? Ні, всі відпочивали на кращих курортах світу, на виїідні їздили за 20 євро пити каву і Відень та інші маста Європи. Чи при "мінських" мали такі знищені міста та економіку? Чи при "мінських" молоді люди за 5, 10 тисяч баксів топилися в Тисі, втікаючи від зеленого раю?Якраз "мінські" не виконав пуйло. А сьогодені яка ж велик прєлєсть "оманські" так? Не брешіть, бо це не 2019 рік, коли нарід вірив у брехню на слово і нічого не перевіряв, довірявся шахраям. То чому сьогодні не віірять, що в нас все окей і ось-ось будемо пити каву в Ялті і біжуть одне поперед одного до ЄС? Але Володя Херпіду і безвіз вам перекрив і за деякий короткий час всі з вільних стали кріпакаами. Пройшов час і вже є що з чим порівнювати. Та що там порівнювти, тут навіть не порівнюється 5 років роботи Президента Порошенко і більше 5 років роботи президента Зеленського.
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05.05.2024 21:22 Відповісти
Добре пані, тоді я викладу весь текст. Ви думаю не проти?

Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.

3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.

7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.

8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.

9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.

10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначених в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)

12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.

13. Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у тому числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої контактної групи.

Примітка: Такі заходи відповідно до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" включають наступне:

- Звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- Право на мовне самовизначення;

- Участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької та Луганської областей;

- Можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;

- Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремим районам Донецької та Луганської областей;

- Сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької та Луганської областей з регіонами Російської Федерації;

- Створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей; - Повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.

Документ підписали учасники Тристоронньої контактної групи: Посол Хайді Тальявіні Другий президент України Л.Д. Кучма
Посол Російської Федерації в Україні М.Ю. Зурабов
О.В. Захарченко І.В. Плотницький
Коментую текст домовленостей, підписаного і представником РФ, особливо пункт 2, який Ви чомусь пропустили. А тут найголовніше, відведення артилерії та іншого озброєння на 50,70 і 140 км., а це означає, що кацапи виводять свох артилерію, "Торнадо" "Ураган", "Смерч" на територію росію. Візьміть карту і подивіться відстань. Верифікація припинення вогню і відведення озброєння. А після цього переговори про місцеві вибори...місцеве самоврядування та інше, по українських законах, а це означає, що 5 місяців там мають бути українські медіа, кандидати в депутати та інше І що тут поганого" І дуе тут зрада? А пункт 10 - виведення іноземних збройних флормірувань, фактично кацапських військ. А про "особливий статус" проведені зміни в Конституції чи тільки брехня??? В Конституції закріпдено самоврядування і децентралізаія. Так що тут поганого?
Під документом стоять підписи представників України Кучми і РФ Зуработа і двох осіб без посад і повноважень, до яких доведений цей документ. А вже в Парижі при зустрічі Зеленського. пуйла, Маркона і меркель стоїть підпись єрмака, що влада погоджується на "Формулу Штайнмайера -механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов."
Де зрада в "мінських"???
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05.05.2024 22:09 Відповісти


При порошенківському "мінську" цілодобово не бомбили Харків, Дніпро, Одесу, Запоріжжя... Тобто сотні тисяч жертв клоунскього режиму тебе влаштовують?
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05.05.2024 21:50 Відповісти
Натисніть на капс, а то нічого не видно!
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05.05.2024 21:50 Відповісти
Тобто повномасштабна війна, організована клоуном тебе більше влаштовує за "мінськ"?
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05.05.2024 21:51 Відповісти
тобі за це платять? що ти пишеш ???

Какой президент Украины избавился от наибольшего количества ЗРК и ракет, - исследование (инфографика)

https://focus.ua/*******-novosti/643959-kakoy-prezident-ukrainy-izbavilsya-ot-***********-kolichestva-zrk-i-raket-issledovanie-infografika


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05.05.2024 21:01 Відповісти
Скільки снарядних заводів збудовано в Україні за часів нинішнього прєзіка? А ракетних?!
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05.05.2024 21:52 Відповісти
Вам пані Ірина не відповість, бо вона з їх брехливої команди. За часів президенства Зеленського побудована майже диктатура "зелених", марафон і фрідом та дом на російській мові, хоча вже вступив в дію "мовний закон" і там немає ворожої російської. Ось це все, що зміг тут побудувати діючий президент і його мародерна антимайданна команда. Про мародерства і мільярдні розкраждання не пишу, бо кожного дня пишуть про це, але реакція влади нульова, бо то ж свої.
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05.05.2024 22:15 Відповісти
Пані Ірина, нарід голосами 73% дав оцінку Порошенко ще у 2019 році. То сьогодні залишилися питання до Найневтікаємого і Найвишиваного бісером Президента Зеленського - "скільки патронних заводів він побудував"? Скільки налагодив ліній випуску снарядів, мін, ракет? Не шукайте нуль. А от при Порошенко, Турчинову, Яценюку створену новітні ракети "Нептун", "Сапсан", " Вільха М", нове САУ "Богдана", лінії по виробництву корпісів ракет і снарядів..., але пройшли вибори у 2019 році і всі ці здобутким пішли коту під хвіст, який був в мішку, якого вибрав нарід і почалося "велике крадівництво", яке мабуть захищає нарід від ракет, бомб і снарядів. Наржалися? Вже не весело? Продовжуємо далі брехати і виливати бруд на попередників? Так Вам легше переносити ракетні удари? Можна було б погодитися, якби вже завтра був кінець цим мукам, але це не кінець і кожного дня вбивають невинних, а Ви все вихваляєте того, хто допоміг ворогу залізти в наш дім.
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05.05.2024 22:37 Відповісти
Ви знаєте, статистика десь правдива, але я не бачу, щоб продавали зброю при Порошенко. Ще не видно, щоб продавали зброю при Зеленському, але це або навмисне викривлення, або замовчування, бо при Зеленському, здається у 2020 році, попри санкції такий собі "риг" і "патріот" богуслаєв продав більше 100 моторів-турбін на росію, які кацапи поставили на свої нові літаки і ударні гелікоптери та вбивають, як військових так і мирних. Пам'ятаємо ще справу "Свинарчуків", де одні привозили контрабандою з Цапії клістрони для системи ППО, а при Зеленському їх вилучали і здавали ворогу склади, звідки їх брали. А ще при Зеленському були знищені ракетні програми та виробництво САУ, снарядів, мін та іншого.
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05.05.2024 21:31 Відповісти
Да, билят, я там практику проходил...
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05.05.2024 18:02 Відповісти
скільки млрд, списали шмигаль та пуштун, на захист?
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05.05.2024 18:21 Відповісти
Списали багато, тільки з одного траншу 9 мільярдів і це вкрали не менеджер Ахметова Шмигаль і не пуштун, а пан, якого тут вже почали називати Херпіду. Раніше його звали Боневтік. Чи хтось інший керує країною? Мало того, що вкрали тих 9 мільярдів, а збитки принесені знищенням майже всіх теплових електростанцій складають десятки мільярдів доларів США, які ще будували за український бюджет наші діди. Які недоїдали і недосипали, які і не знали, що таке автомобіль в користуванні. Що там автомобіль і мотоцикли була велика розкіш. А найнаневтікший і найнайвишиванний бісером Володя докерувався, що все це знищується за години і не тільки це. Зате, які ж він за зароблені "багирами" грошима будував дороги? Ну що наріде, спасли вас дороги? А сьогодні краде зі своєю антимайданною командою гроші, які дають не йому, а українцям...Але що можна сказати вумному-превумному наріду? Зробили себе по своїй волі разом, так зробили. Назад дороги вже немає.
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05.05.2024 21:12 Відповісти
Наскільки збільшилися статки петра олексієвича за часів війни? Ще можете розповісти як саме він разом з гросєю образив військових пенсіонерів у 2017-18 рр. Такий хитродупий гарант нам більше не потрібен. На рахунок Залужного згодний, він може бути непоганим гарантом який нарешті розчистить «авгієви конюшні» у владі та у бізнесі.
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05.05.2024 22:36 Відповісти
Забудьте про Петра Олексійовича, Ви йому дали оцінку у 2019 році і всі важливі і дрібні питання до Зеленського. Я так розумію, що Зеленський відновив справедливість і військові пенсіонери все отримали, чи навпаки забрав і те, що давали до 2019 року? Я також військовий пенсіонер і знаю, скільки моїх колег виборюють справедливість через позови в суди, чи не так? А час Петра Олексійовича тільки настає, бо нарід вже розібрався хто є хто, час у них був і все проходило і проходить на їх очах. Сьогодні можу сказати, що кращого за Петра Олексійовича президента в Україні ще не було. Також впевнений, що ще такої брудної президентської компанії по виливанню бруду і брехні з боку "зелених" і їх партнерів "ригів" на Порошенко також не було і вже не буде. А Ви продовжуйте лити бруд на нього, добре, що таких стає все менше, нарід починає думати і одужувати.
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05.05.2024 22:46 Відповісти
Нажаль мій кандидат (ні порох і ні зєля) у 2019 програв вибори. І взагалі я про можливість військовому стати гарантом а не про пороха (якого мій дядько військовий пенсіонер без матюків не пригадує) і не про шоумена зєльца. А ви мене все до пороха повертаєте, на шо? Для мене він ніхто і хітродупий маланський офшорник. Нагадати як він з лугандоном вугіллям торгував? Або як мертвечука з опзежешною командою до москви надсилав??? Крашій кажете? Та хитрий він а не кращий! Залужного у президенти!
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05.05.2024 23:00 Відповісти
Пан брешуть і не червоніють. Бо "хитродупий маланський офшорник" не Петро, а інший. Нагадайте в кого там знайшли 41 мільйон доларів США в офшорах, вкрадених з ПриватБанку? А у Порошенко крім брехні про офшори так і нічого не знайшли, бо їх там не було. Нагадайте, як він вугіллям з Лугандону торгував і з ким торгував. А медведчука до мосвкви відправив пан Зеленський.
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06.05.2024 16:14 Відповісти
То Ви пане будете розповідати зеленим вівцям, як Петро Олексійович і "Грося" образили військових. Я жив в ті часи і отримував пенсію і надбавки, які перестали виплачувати відразу після виборів 2019 року і всі, хто досягнув хоч якоїсь справедливості, зверталися до судів. А мав це був зробити Президент чи Кабмін рішенням чи Постановою, яка була при Гройсмані.Але не зробили цього.Так, що не брешіть пане, якось не гарно. Добре брехня зходила наріду в 2019 році і на слова Порошенко, Яценюк, Гройсман, Турчинов вони без розбіру реагували як збісившийся бик на червону ганчірку. А що стосується пана Залужного, так я частково погоджуюся. Це має здійснитися в тому випадку, коли він, Залужний, створить коалацію з партією "ЄС", частиною "Голосу", "Свободи", "Руху" , "Правого сектору" та інших проукраїнських політичних сил. Бо як показав час, навкруги партії "ЄС" об'єднуються проукраїнські і проєвропейські сили і прийти до влоади Президенту, наприклад Задужному, потрібно буде до мільйона державників і клерків. біля партій ОПЗЖ, "наш край", "опоблок", "слуга народу", "за майбутнє", збирються чисто проросійські і проолігархічні, мародерні сили. Ось таке моє бачення.
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06.05.2024 16:03 Відповісти
Не хочу гадати на кавовій годині, время покаже хто з нас правий а хто ні. Я так розумію ви за олігарха не за безкоштовно дупу рвете? Ну то ваша справа особиста. На виборах 19 року я не голосував ні за пороха ні за зєльца, мій кандидат нажаль програв бо не мав стільки грошей як ваш кумир або куратор зелені ізя каломийський. Я сподіваюсь що українці більше не зроблять помилки.
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06.05.2024 23:00 Відповісти
Повна безпорядність влади і нікчемність "найвеличнішого"ворог щоденно вбиває мирних українців руйнує міста і села ,знищує енкергетику ,жодної відповіді по ворожій інфраструктурі ,головне що звільнив вище військове керівництво,після чого ситуація тільки погіршилась ,може пора комусь відповідати ,а як не здатний то не муч українців .
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05.05.2024 20:47 Відповісти
 
 