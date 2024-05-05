Окупанти вдарили п’ятьма ракетами по Слов’янській ТЕС. ФОТО

Сьогодні 5 травня військові РФ випустили по території Слов’янської ТЕС п’ять ракет.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Донбас, про це розповів заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

Як розповів Проскунін, обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго розпочався о 10:35. Унаслідок атаки пошкоджено низку об'єктів на території станції.





Він зазначив, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною.

Повідомляється, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

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Нагадаємо, Слов'янська ТЕС вже перебувала під обстрілом росіян 17 вересня 2022 року. Тоді на території станції спалахнула пожежа і було пошкоджено обладнання