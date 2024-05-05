Оккупанты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС. ФОТО

Сегодня, 5 мая, военные РФ выпустили по территории Славянской ТЭС пять ракет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас", об этом рассказал заместитель начальника Николаевской ГВА Владимир Проскунин.

Как рассказал Проскунин, обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго начался в 10:35. В результате атаки поврежден ряд объектов на территории станции.





Он отметил, что российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной.

Сообщается, что люди в результате обстрела не пострадали.

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Напомним, Славянская ТЭС уже находилась под обстрелом россиян 17 сентября 2022 года. Тогда на территории станции произошел пожар и было повреждено оборудование.