Оккупанты ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС. ФОТО
Сегодня, 5 мая, военные РФ выпустили по территории Славянской ТЭС пять ракет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Донбас", об этом рассказал заместитель начальника Николаевской ГВА Владимир Проскунин.
Как рассказал Проскунин, обстрел Славянской ТЭС Донбассэнерго начался в 10:35. В результате атаки поврежден ряд объектов на территории станции.
Он отметил, что российские военные нанесли удар четырьмя кассетными ракетами из РСЗО "Смерч" и одной фугасной.
Сообщается, что люди в результате обстрела не пострадали.
Напомним, Славянская ТЭС уже находилась под обстрелом россиян 17 сентября 2022 года. Тогда на территории станции произошел пожар и было повреждено оборудование.
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Джерело:
Ищу везде позитив.
С каждой каденцией у нас отваливаются пласты ненужных политиков.
Многие помнят что "Україні потрибен Літвин?"
К сожалению и время Петра Алексеевича уже прошло.
У нас всё от обратного.
Следующим президентом в мирной (другое запрещено Конституцией) будет военный.
100% изберем военного. Который будет заботиться об укреплении обороны способности. В ущерб восстановлению и развитию гражданских прав и свобод.
И наоборот. Но это не для нас. Если в войну руководит военный, то после приходит гражданский, для экономического развития и либерализации.
У нас наперед насрано.
Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод
1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.
2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):
- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;
- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.
Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.
3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.
4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.
6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.
7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.
8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначених в примітці, до кінця 2015 року. (Див. примітку)
12. На підставі Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" питання, що стосуються місцевих виборів, будуть обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи. Вибори будуть проведені з дотриманням відповідних стандартів ОБСЄ при моніторингу з боку БДІПЛ ОБСЄ.
13. Інтенсифікувати діяльність Тристоронньої контактної групи, у тому числі шляхом створення робочих груп щодо виконання відповідних аспектів Мінських угод. Вони будуть відображати склад Тристоронньої контактної групи.
Примітка: Такі заходи відповідно до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" включають наступне:
- Звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- Право на мовне самовизначення;
- Участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької та Луганської областей;
- Можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремим районам Донецької та Луганської областей;
- Сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької та Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- Створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей; - Повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені.
Документ підписали учасники Тристоронньої контактної групи: Посол Хайді Тальявіні Другий президент України Л.Д. Кучма
Посол Російської Федерації в Україні М.Ю. Зурабов
О.В. Захарченко І.В. Плотницький
Коментую текст домовленостей, підписаного і представником РФ, особливо пункт 2, який Ви чомусь пропустили. А тут найголовніше, відведення артилерії та іншого озброєння на 50,70 і 140 км., а це означає, що кацапи виводять свох артилерію, "Торнадо" "Ураган", "Смерч" на територію росію. Візьміть карту і подивіться відстань. Верифікація припинення вогню і відведення озброєння. А після цього переговори про місцеві вибори...місцеве самоврядування та інше, по українських законах, а це означає, що 5 місяців там мають бути українські медіа, кандидати в депутати та інше І що тут поганого" І дуе тут зрада? А пункт 10 - виведення іноземних збройних флормірувань, фактично кацапських військ. А про "особливий статус" проведені зміни в Конституції чи тільки брехня??? В Конституції закріпдено самоврядування і децентралізаія. Так що тут поганого?
Під документом стоять підписи представників України Кучми і РФ Зуработа і двох осіб без посад і повноважень, до яких доведений цей документ. А вже в Парижі при зустрічі Зеленського. пуйла, Маркона і меркель стоїть підпись єрмака, що влада погоджується на "Формулу Штайнмайера -механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведения на этих территориях местных выборов."
Де зрада в "мінських"???
При порошенківському "мінську" цілодобово не бомбили Харків, Дніпро, Одесу, Запоріжжя... Тобто сотні тисяч жертв клоунскього режиму тебе влаштовують?
Какой президент Украины избавился от наибольшего количества ЗРК и ракет, - исследование (инфографика)
https://focus.ua/*******-novosti/643959-kakoy-prezident-ukrainy-izbavilsya-ot-***********-kolichestva-zrk-i-raket-issledovanie-infografika