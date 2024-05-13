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Новини Фото Війна
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Готував ракетні удари по Рівненщині та відслідковував пересування важкої техніки ЗСУ: СБУ затримала агента ФСБ. ФОТО

Служба безпеки запобігла серії ракетно-дронових ударів агресора по військовій та критичній інфраструктурі Рівненщини. У результаті спецоперації в обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував координати для ворожої атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Збирав розвіддані для ФСБ

"Перебуваючи за кермом власного авто, він об’їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації Сил оборони.

У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його "крок".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готувала на 9 травня теракти у Києві. СБУ затримала виконавців на гарячому, - речник Служби Дехтяренко

Це дозволило убезпечити пункти дислокації Сил оборони й "на гарячому" затримати фігуранта, коли він проводив дорозвідку поблизу українських захисників.

Агент ФСБ затриманий Службою безпеки на Рівненщині

Зазначається, що в автомобілі затриманого вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові обʼєкти Сил оборони.

Вербування російського агента

За даними слідства, ворожим поплічником виявився уродженець тимчасово захопленого Криму. Він уже тривалий час проживав у Рівному, де займався міжнародними перевезеннями комерційних вантажів.

До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі. Під час однієї з таких поїздок фігуранта завербувала співробітниця окупаційного "управління ФСБ в Криму та м. Севастополь".

Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно "активувала" свого агента для проведення розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

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Крім наведення російських ракет на територію Рівненщини він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою ЗСУ по автотрасах західного регіону.

Агент ФСБ затриманий Службою безпеки на Рівненщині

Що загрожує ворожому поплічнику?

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Також читайте: Знімали провокативні стріми про ЗСУ та передавали РФ інформацію про базування військових: СБУ затримала низку "блогерів". ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (12818) ФСБ (1451) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+9
А Подоляка з Арахімією затримувати будете за фото військового аеродрому?
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13.05.2024 10:20
+8
Здорове падло, вимахало... Треба його укоротити, або копита підрізати, або голову зняти.
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13.05.2024 10:21
+6
"або" і "або" - лишні...
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13.05.2024 10:26
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наручники готовлять чи мачете...?
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13.05.2024 10:17 Відповісти
рожу замалювали, значить візьмуть на перевиховання та надаватиме не правдиві дані скупчення ОПи препізедента.
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13.05.2024 10:55 Відповісти
А мізки об асфальт , при « попитке к бегству» , як Цє зробив хітросделанний Аваков? ! Полковник Патріот УНІКАЛЬНИЙ РОЗВІДНИК Роман Червінськи рік НЕЗАКОННО ЗА ҐРАТАМИ , а ТЕРРОРИСТАМ РИЛА ЗАМАЛЬОВУЮТЬ ! Це якийсь АБСУРД - зе зрада і насмішка над гідністью ! Під час війни ПЕРШИМ ТРЕБА ЗНЕЖКОДИТИ АГЕНТІВ , а не в цацкі -пецки гратися ! Чому не сидить Ванька Баканов , Ермак , Татаров і нечість к . Тимошенко ?
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13.05.2024 10:59 Відповісти
Респект контрикам!..
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13.05.2024 10:17 Відповісти
А Подоляка з Арахімією затримувати будете за фото військового аеродрому?
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13.05.2024 10:20 Відповісти
Можно паралельно і забрати і в буцигарню Яка різниця РАШИСТСЬКА ГАМАДРИЛА мегавмародер повинен сидіти в клітці
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13.05.2024 11:01 Відповісти
Здорове падло, вимахало... Треба його укоротити, або копита підрізати, або голову зняти.
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13.05.2024 10:21 Відповісти
"або" і "або" - лишні...
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13.05.2024 10:26 Відповісти
Спокійно виїжджав до окупантів в Крим після повномасштабного вторгнення?!!! Піздець, просто !!
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13.05.2024 10:26 Відповісти
ДО.

"До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі."

Джерело:
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13.05.2024 10:40 Відповісти
В ті часи туди їздили десятки тисяч (не)наших громадян
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13.05.2024 10:43 Відповісти
Якщо ще живий, то чому? Тому, що єрмаки з подляками і арахаміями хочуть також залишитись в живих?
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13.05.2024 10:39 Відповісти
Треба особливо перевіряти переселенців з Криму і лднр в першу чергу чоловіків ,велика частина яких вороже відносится до України і є завербовані ворогом.
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13.05.2024 10:48 Відповісти
на підставі чого цей бугай досі не отримав повістку? може, перевірте його документи від ВЛК??
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13.05.2024 10:59 Відповісти
одноденний кугут та проба соло в кукуріку...
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13.05.2024 11:20 Відповісти
 
 