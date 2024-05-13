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Новости Фото Война
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Готовил ракетные удары по Ривненщине и отслеживал передвижение тяжелой техники ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила серию ракетно-дронных ударов агрессора по военной и критической инфраструктуре Ривненщины. В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил координаты для вражеской атаки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Собирал разведданные для ФСБ

"Находясь за рулем собственного авто, он объезжал город и одновременно фиксировал на камеру мобильного телефона возможные локации Сил обороны.

Таким образом фигурант надеялся разведать места расположения потенциальных целей, в том числе военных госпиталей", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательной активности агента и поэтапно задокументировали каждый его "шаг".

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Это позволило обезопасить пункты дислокации Сил обороны и "на горячем" задержать фигуранта, когда он проводил доразведку вблизи украинских защитников.

Агент ФСБ затриманий Службою безпеки на Рівненщині

Отмечается, что в автомобиле задержанного изъят гаджет, на который он скрыто снимал военные объекты Сил обороны.

Вербовка российского агента

По данным следствия, вражеским пособником оказался уроженец временно захваченного Крыма. Он уже длительное время проживал в Ровно, где занимался международными перевозками коммерческих грузов.

До начала полномасштабной войны мужчина регулярно посещал украинский полуостров, где остались его родственники. Во время одной из таких поездок фигуранта завербовала сотрудница оккупационного "управления ФСБ в Крыму и г. Севастополь".

После 24 февраля 2022 года она дистанционно "активировала" своего агента для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Кроме наведения российских ракет на территорию Ровенской области он также отслеживал движение военных колонн с тяжелой техникой ВСУ по автотрассам западного региона.

Агент ФСБ затриманий Службою безпеки на Рівненщині

Что грозит вражескому приспешнику?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите: Снимали провокационные стримы о ВСУ и передавали РФ информацию о базировании военных: СБУ задержала ряд "блогеров". ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (19898) ФСБ (1936) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+9
А Подоляка з Арахімією затримувати будете за фото військового аеродрому?
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13.05.2024 10:20
+8
Здорове падло, вимахало... Треба його укоротити, або копита підрізати, або голову зняти.
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13.05.2024 10:21
+6
"або" і "або" - лишні...
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13.05.2024 10:26
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наручники готовлять чи мачете...?
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13.05.2024 10:17 Ответить
рожу замалювали, значить візьмуть на перевиховання та надаватиме не правдиві дані скупчення ОПи препізедента.
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13.05.2024 10:55 Ответить
А мізки об асфальт , при « попитке к бегству» , як Цє зробив хітросделанний Аваков? ! Полковник Патріот УНІКАЛЬНИЙ РОЗВІДНИК Роман Червінськи рік НЕЗАКОННО ЗА ҐРАТАМИ , а ТЕРРОРИСТАМ РИЛА ЗАМАЛЬОВУЮТЬ ! Це якийсь АБСУРД - зе зрада і насмішка над гідністью ! Під час війни ПЕРШИМ ТРЕБА ЗНЕЖКОДИТИ АГЕНТІВ , а не в цацкі -пецки гратися ! Чому не сидить Ванька Баканов , Ермак , Татаров і нечість к . Тимошенко ?
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13.05.2024 10:59 Ответить
Респект контрикам!..
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13.05.2024 10:17 Ответить
А Подоляка з Арахімією затримувати будете за фото військового аеродрому?
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13.05.2024 10:20 Ответить
Можно паралельно і забрати і в буцигарню Яка різниця РАШИСТСЬКА ГАМАДРИЛА мегавмародер повинен сидіти в клітці
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13.05.2024 11:01 Ответить
Здорове падло, вимахало... Треба його укоротити, або копита підрізати, або голову зняти.
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13.05.2024 10:21 Ответить
"або" і "або" - лишні...
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13.05.2024 10:26 Ответить
Спокійно виїжджав до окупантів в Крим після повномасштабного вторгнення?!!! Піздець, просто !!
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13.05.2024 10:26 Ответить
ДО.

"До початку повномасштабної війни чоловік регулярно відвідував український півострів, де залишились його родичі."

Джерело:
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13.05.2024 10:40 Ответить
В ті часи туди їздили десятки тисяч (не)наших громадян
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13.05.2024 10:43 Ответить
Якщо ще живий, то чому? Тому, що єрмаки з подляками і арахаміями хочуть також залишитись в живих?
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13.05.2024 10:39 Ответить
Треба особливо перевіряти переселенців з Криму і лднр в першу чергу чоловіків ,велика частина яких вороже відносится до України і є завербовані ворогом.
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13.05.2024 10:48 Ответить
на підставі чого цей бугай досі не отримав повістку? може, перевірте його документи від ВЛК??
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13.05.2024 10:59 Ответить
одноденний кугут та проба соло в кукуріку...
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13.05.2024 11:20 Ответить
 
 