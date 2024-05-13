Готовил ракетные удары по Ривненщине и отслеживал передвижение тяжелой техники ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила серию ракетно-дронных ударов агрессора по военной и критической инфраструктуре Ривненщины. В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, который готовил координаты для вражеской атаки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Собирал разведданные для ФСБ

"Находясь за рулем собственного авто, он объезжал город и одновременно фиксировал на камеру мобильного телефона возможные локации Сил обороны.

Таким образом фигурант надеялся разведать места расположения потенциальных целей, в том числе военных госпиталей", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно получили информацию о разведывательной активности агента и поэтапно задокументировали каждый его "шаг".

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Это позволило обезопасить пункты дислокации Сил обороны и "на горячем" задержать фигуранта, когда он проводил доразведку вблизи украинских защитников.

Отмечается, что в автомобиле задержанного изъят гаджет, на который он скрыто снимал военные объекты Сил обороны.

Вербовка российского агента

По данным следствия, вражеским пособником оказался уроженец временно захваченного Крыма. Он уже длительное время проживал в Ровно, где занимался международными перевозками коммерческих грузов.

До начала полномасштабной войны мужчина регулярно посещал украинский полуостров, где остались его родственники. Во время одной из таких поездок фигуранта завербовала сотрудница оккупационного "управления ФСБ в Крыму и г. Севастополь".

После 24 февраля 2022 года она дистанционно "активировала" своего агента для проведения разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

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Кроме наведения российских ракет на территорию Ровенской области он также отслеживал движение военных колонн с тяжелой техникой ВСУ по автотрассам западного региона.

Что грозит вражескому приспешнику?

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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