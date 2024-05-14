У Маріуполі на "Азовсталі" виникла пожежа, окупанти намагалися знешкодити ФАБ, - Андрющенко. ФОТО

У вівторок ввечері, 14 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі виникла пожежа на заводі "Азовсталь". Частина міста залишилася без електрики.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти намагалися знешкодити на території захопленого заводу авіабомбу ФАБ. У результаті виникла пожежа.

"Азовсталь палає знов. Окупанти провели розмінування ФАБу. Підсумок - пожежа, що частково перекинувся не мережу електропостачання", - пише Андрющенко.

Він додав, що частина лівобережжя окупованого Маріуполя залишилася без електроенергії.

Раніше Андрющенко повідомляв, що у тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається переміщення вантажівок із боєкомплектом і живою силою російських окупантів через Нікольський район та далі на Волноваху, Вугледар і Курахове.