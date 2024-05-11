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В окупованому Маріуполі фіксують переміщення російських вантажівок із БК у напрямку Волновахи та Вугледару, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається переміщення вантажівок із боєкомплектом і живою силою російських окупантів через Нікольський район та далі на Волноваху, Вугледар і Курахове.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Домінуючий напрям - з Бердянського та Розівського напряму в бік Волновахи. Вантажівки з БК та живою силою через природну трасу. Домінування саме БК", - зазначив Андрющенко.

За його словами, встановлено переміщення щонайменше 23 тралів з гусеничною технікою (танки та БМП) з м. Розівка через Нікольський район в об’їзд трас одразу в напрямку с. Малоянисоль та далі в бік Волновахи, Вугледару і Курахового.

Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі
Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі
Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі

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Радник мера Маріуполя зазначає, що це перше велике перекидання техніки в зазначеному напрямку за останні пів року з початку Авдіївського наступу.

Також зафіксований рух колон та поодиноких заправників у бік Бердянська.

Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі
Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі

"Висновок. Головне накопичення та формування на зараз відбувається на північному заході Маріупольського району та у Волноваському районі. З огляду на всі обставини можемо робити припущення про спробу посилення тиску на Вугледар та Курахове. Приймані, про підготовку такої операції", - резюмував Андрющенко.

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Автор: 

Маріуполь (3230) окупація (6687) техніка (1826) Андрющенко Петро (694)


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І що? А у Генштаб фіксатор переміщень Андрющенко доповів?
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11.05.2024 11:39 Відповісти
Дрони, на які збирають кошти через різні наворочені фонди люди в Україні і з-за кордону, перш за все мають нищити саме такі скупчення рашистської техніки та живої сили, а не якісь примарні заправки в Усть-мухосрансках на роZії.
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11.05.2024 11:55 Відповісти
Мільйон дронів від Зеленського повині в порох здерти ту техніку, але не грошей, ні дронів та відповідальності.
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11.05.2024 13:05 Відповісти
 
 