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В оккупированном Мариуполе фиксируют перемещение российских грузовиков с БК в направлении Волновахи и Угледара, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе наблюдается перемещение грузовиков с боекомплектом и живой силой российских оккупантов через Никольский район и далее на Волноваху, Угледар и Курахово.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Доминирующее направление - с Бердянского и Розовского направления в сторону Волновахи. Грузовики с БК и живой силой через естественную трассу. Доминирование именно БК", - отметил Андрющенко.

По его словам, установлено перемещение не менее 23 тралов с гусеничной техникой (танки и БМП) из г. Розовка через Никольский район в объезд трасс сразу в направлении с. Малоянисоль и далее в сторону Волновахи, Угледара и Курахово.

Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі
Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі
Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне перебрасывают новое военное подразделение через оккупированный Мариуполь в направлении Бердянска, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Советник мэра Мариуполя отмечает, что это первая крупная переброска техники в указанном направлении за последние полгода с начала Авдеевского наступления.

Также зафиксировано движение колонн и одиночных заправщиков в сторону Бердянска.

Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі
Переміщення російських вантажівок із БК фіксують в Маріуполі

"Вывод. Главное накопление и формирование на сейчас происходит на северо-западе Мариупольского района и в Волновахском районе. Учитывая все обстоятельства можем делать предположение о попытке усиления давления на Угледар и Курахово. По крайней мере, о подготовке такой операции", - резюмировал Андрющенко.

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Автор: 

Мариуполь (5712) оккупация (10137) техника (1736) Андрющенко Петр (581)


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І що? А у Генштаб фіксатор переміщень Андрющенко доповів?
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11.05.2024 11:39 Ответить
Дрони, на які збирають кошти через різні наворочені фонди люди в Україні і з-за кордону, перш за все мають нищити саме такі скупчення рашистської техніки та живої сили, а не якісь примарні заправки в Усть-мухосрансках на роZії.
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11.05.2024 11:55 Ответить
Мільйон дронів від Зеленського повині в порох здерти ту техніку, але не грошей, ні дронів та відповідальності.
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11.05.2024 13:05 Ответить
 
 