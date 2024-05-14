В Мариуполе на "Азовстале" возник пожар, оккупанты пытались обезвредить ФАБ, - Андрющенко. ФОТО

Во вторник вечером, 14 мая, во временно оккупированном Мариуполе возник пожар на заводе "Азовсталь". Часть города осталась без электричества.

Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты пытались обезвредить на территории захваченного завода авиабомбу ФАБ. В результате возник пожар.

"Азовсталь пылает снова. Оккупанты провели разминирование ФАБа. Итог - пожар, частично перекинувшийся не сеть электроснабжения", - пишет Андрющенко.

Он добавил, что часть левобережья оккупированного Мариуполя осталась без электроэнергии.

Ранее Андрющенко сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе наблюдается перемещение грузовиков с боекомплектом и живой силой российских оккупантов через Никольский район и далее на Волноваху, Угледар и Курахово.