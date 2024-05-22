Доба на Донеччині: ворог обстріляв 9 населених пунктів, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби зафіксовано 2329 ворожих обстрілів міст Гірник, Костянтинівка, Торецьк, селищ Гостре, Північне, сіл Озерне, Острівське, Ріг, Торець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Мар'їнській громаді обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка.

Ракетний удар Росія завдала по Рогу, який розташований в межах міста Покровськ, зруйнувала приватний будинок та ще два пошкодила. Станом на 7 ранку рятувальну операцію, яка тривала на місці удару всю ніч, завершено. З-під завалів деблокували тіла двох людей – чоловіка, 52 роки, та дружини, 46 років. Їхній 10-річний син та ще один чоловік, 24 роки, госпіталізовані з пораненнями.

У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику, обстріляне Острівське. Також з РСЗВ "Ураган" ворог накрив Озерне - постраждав приватний будинок, господарська споруда та два цивільних авто.

Краматорський район

"У ніч на 22 травня росіяни обстріляли Лиман – поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали 5 приватних будинків, магазин, адмінбудівлю, газогони, автомобіль", - повідомили у поліції Донецької області

Також у Лиманській громаді пошкоджені 2 приватні будинки в Озерному.

У Костянтинівці внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено 5 домівок.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 19 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і 2 адмінбудівлі.

На Північне ворог скинув авіабомбу КАБ-250, пошкоджено три приватних оселі.

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