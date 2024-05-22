Сутки на Донетчине: враг обстрелял 9 населенных пунктов, есть погибшие и раненные. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки зафиксировано 2329 вражеских обстрелов городов Горняк, Константиновка, Торецк, поселков Острое, Пивничное, сел Озерное, Островское, Риг, Торец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Марьинской громаде обстреляны Парасковеевка, Максимильяновка и Антоновка.

Ракетный удар Россия нанесла по с.Риг, которое расположено в черте города Покровск, разрушено частный дом и еще два повреждено. По состоянию на 7 утра спасательная операция, которая продолжалась на месте удара всю ночь, завершена. Из-под завалов деблокировали тела двух людей - мужчины, 52 года, и жены, 46 лет. Их 10-летний сын и еще один мужчина, 24 года, госпитализированы с ранениями.

В Кураховской громаде поврежден дом в Горняке, обстреляно Островское. Также из РСЗО "Ураган" враг накрыл Озерное - пострадал частный дом, хозяйственная постройка и два гражданских авто.

Краматорский район

"В ночь на 22 мая россияне обстреляли Лиман - ранили гражданское лицо. Разрушениям подверглись 5 частных домов, магазин, админздание, газопроводы, автомобиль", - сообщили в полиции Донецкой области

Также в Лиманской громаде повреждены 2 частных дома в Озерном.

В Константиновке в результате артиллерийского обстрела повреждены 5 домов.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 19 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 2 дома и 2 админздания.

На Пивничное враг сбросил авиабомбу КАБ-250, повреждены три частных дома.

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