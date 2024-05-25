У столиці та низці регіонів була тривога. Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у напрямку Києва (оновлено)

Вдень 25 травня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 14.13 25 травня у Києві та північних областях оголосили відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту тривог.

Читайте: По всій Україні втретє за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака МіГ-31К (оновлено)

Повітряні сили інформують, що зафіксована швидкісна ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

Станом на 14.13 актуальна карта тривог така: