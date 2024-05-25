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У столиці та низці регіонів була тривога. Повітряні сили інформували про швидкісну ціль у напрямку Києва (оновлено)

Вдень 25 травня у Києві та низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Станом на 14.13 25 травня у Києві та північних областях оголосили відбій загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту тривог.

повітряна тривога вдень 25 травня 2024 року

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Повітряні сили інформують, що зафіксована швидкісна ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва.

Станом на 14.13 актуальна карта тривог така: 

відбій загрози

Автор: 

Повітряні сили (2639) повітряна тривога (919) Повітряні атаки на Київ (755)


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Вранці 25 травня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.
Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу в районі військового аеродрому Саки, де базується 43-й "истребительньій" полк зс рф. Окупанти в екстреному порядку перекрили трасу між Саками та Євпаторією, яка проходить поряд із цим військовим об'єктом. Територія вся у чорному диму (на https://t.me/supernova_plus/31764 відео ).
"Короче, трасса перекрыта со стороны Сак. Что-то там происходит. Короче, стоим" - розповів очевидець, знімаючи пригоду на відео.
Довідка:
На озброєнні 43-го полку ЗС РФ перебувають бомбардувальники "Су-24" та винищувачі "Су-30".

P.S.
Чи постраждали борти, наразі невідомо. Мешканці Криму повідомляють і про ймовірні "прильоти" біля Новофедорівки, що під Саками. Там також спостерігається задимлення.
У російських ЗМІ повідомляється, що пожежа нібито виникла у котеджному містечку, а не на військовому об'єкті. Достовірної інформації наразі немає.
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25.05.2024 14:19 Відповісти
Московіти прутіна, усе САМІ палять, на окупованій ними території, щоб майно не дісталося Українцям!! Так і фашисти гітлєра робили, перед своїм відступом з України!
Співпадіння, чи тіж рашисти….
Слава Україні!
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25.05.2024 15:43 Відповісти
Путлєр - плєшен фюрер ,
Украіна тобі не по зубах ,
здохни мразь 🤬
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25.05.2024 16:43 Відповісти
 
 