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В столице и ряде регионов была тревога. Воздушные силы информировали о скоростной цели в направлении Киева (обновлено)

Днем 25 мая в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 14:13 25 мая в Киеве и северных областях объявили отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.

повітряна тривога вдень 25 травня 2024 року

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Воздушные силы информируют, что зафиксирована скоростная цель с севера через Черниговскую область в направлении Киева.

По состоянию на 14.13 актуальная карта тревог такова:

відбій загрози

Автор: 

Воздушные силы (2299) воздушная тревога (791) Воздушные атаки на Киев (698)


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Вранці 25 травня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.
Місцеві мешканці повідомляють про сильну пожежу в районі військового аеродрому Саки, де базується 43-й "истребительньій" полк зс рф. Окупанти в екстреному порядку перекрили трасу між Саками та Євпаторією, яка проходить поряд із цим військовим об'єктом. Територія вся у чорному диму (на https://t.me/supernova_plus/31764 відео ).
"Короче, трасса перекрыта со стороны Сак. Что-то там происходит. Короче, стоим" - розповів очевидець, знімаючи пригоду на відео.
Довідка:
На озброєнні 43-го полку ЗС РФ перебувають бомбардувальники "Су-24" та винищувачі "Су-30".

P.S.
Чи постраждали борти, наразі невідомо. Мешканці Криму повідомляють і про ймовірні "прильоти" біля Новофедорівки, що під Саками. Там також спостерігається задимлення.
У російських ЗМІ повідомляється, що пожежа нібито виникла у котеджному містечку, а не на військовому об'єкті. Достовірної інформації наразі немає.
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25.05.2024 14:19 Ответить
Московіти прутіна, усе САМІ палять, на окупованій ними території, щоб майно не дісталося Українцям!! Так і фашисти гітлєра робили, перед своїм відступом з України!
Співпадіння, чи тіж рашисти….
Слава Україні!
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25.05.2024 15:43 Ответить
Путлєр - плєшен фюрер ,
Украіна тобі не по зубах ,
здохни мразь 🤬
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25.05.2024 16:43 Ответить
 
 