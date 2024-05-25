В столице и ряде регионов была тревога. Воздушные силы информировали о скоростной цели в направлении Киева (обновлено)

Днем 25 мая в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. По состоянию на 14:13 25 мая в Киеве и северных областях объявили отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.

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Воздушные силы информируют, что зафиксирована скоростная цель с севера через Черниговскую область в направлении Киева.

По состоянию на 14.13 актуальная карта тревог такова: