Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 508 780 осіб (+1130 за добу), 7740 танків, 13184 артсистеми, 14947 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 508 780 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 508780 (+1130) осіб,

танків - 7740 (+12) од,

бойових броньованих машин - 14947 (+12) од,

артилерійських систем - 13184 (+44) од,

РСЗВ - 1088 (+0) од,

засоби ППО - 815 (+0) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10617 (+30),

крилаті ракети - 2230 (+1),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18006 (+101) од,

спеціальна техніка - 2181 (+17)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.