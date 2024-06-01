Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 508 780 осіб (+1130 за добу), 7740 танків, 13184 артсистеми, 14947 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 508 780 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 508780 (+1130) осіб,
- танків - 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 14947 (+12) од,
- артилерійських систем - 13184 (+44) од,
- РСЗВ - 1088 (+0) од,
- засоби ППО - 815 (+0) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10617 (+30),
- крилаті ракети - 2230 (+1),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18006 (+101) од,
- спеціальна техніка - 2181 (+17)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+20 Vitaliy Kasenkov
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+20 Qq Qqq #455433
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+15 Trevo Trow
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38 940 чумардосів
428 танків
880 ББМ
1 160 ствольна арта
35 РСЗВ
35 ППО
1 831 автотехніка
201 спецтехніка
Чумардоси побили всі рекорди - найбільше за добу 1 740 (попередній 1 520 теж травневий), найбільше за місяць (попередній 29 970 грудень 23-го), найбільше за сезон 94 100 (попередній 84 640 зима 23-24) ну і середньдобово 1 256 (попередній 967 грудень-23-го)
Броня гарненько так
Танки - 521, 428, 427
ББМ - 905, 880, 872
Арта місячний рекорд - 1 160, 976, 947
Особливо радують дев'ять бортів.
Героям слава!
186! одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 44, броня 24, логістика 101!!
Спецтехніка файно четвертий день підряд і здається рекорд, логістика просто більше всіх похвал, 101 за день і 16 000 взагалі. Можливо вдарили по тилам рашки західною зброєю, про що вчора дуже багато говорили ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 508 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.