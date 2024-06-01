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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 508 780 осіб (+1130 за добу), 7740 танків, 13184 артсистеми, 14947 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 508 780 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 508780 (+1130) осіб,
  • танків - 7740 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 14947 (+12) од,
  • артилерійських систем - 13184 (+44) од,
  • РСЗВ - 1088 (+0) од,
  • засоби ППО - 815 (+0) од,
  • літаків - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10617 (+30),
  • крилаті ракети - 2230 (+1),
  • кораблі /катери - 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18006 (+101) од,
  • спеціальна техніка - 2181 (+17)

Читайте на "Цензор.НЕТ": У травні армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни: Середній показник становив понад 1200 осіб на день, - британська розвідка

Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243) техніка (1826)


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Топ коментарі
+20
Авто це щось - встигли в травневий ювілей 18 тисяч, за сам травень 4 800, найбільший місячний показник і загалом за п'ять місяців цього року 6 676 одиниць що більше за весь минулий рік - 6 610
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01.06.2024 07:45
+20
Минув 3751 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 44, броня 24, логістика 101!!
Спецтехніка файно четвертий день підряд і здається рекорд, логістика просто більше всіх похвал, 101 за день і 16 000 взагалі. Можливо вдарили по тилам рашки західною зброєю, про що вчора дуже багато говорили ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 508 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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01.06.2024 08:23
+15
Якщо в кацапів закінчуються гольфкари, можуть користуваться візочками з супермаркетів, зручно потім пакувати і сортувати - 200, 300 і нарізка.
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01.06.2024 08:07
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Авто це щось - встигли в травневий ювілей 18 тисяч, за сам травень 4 800, найбільший місячний показник і загалом за п'ять місяців цього року 6 676 одиниць що більше за весь минулий рік - 6 610
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01.06.2024 07:45 Відповісти
Головне, скільки враженої техніки п.дорам вдається повертити на фронт. Цифри втрат дикунів то гігантські.
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01.06.2024 08:15 Відповісти
За травень
38 940 чумардосів
428 танків
880 ББМ
1 160 ствольна арта
35 РСЗВ
35 ППО
1 831 автотехніка
201 спецтехніка

Чумардоси побили всі рекорди - найбільше за добу 1 740 (попередній 1 520 теж травневий), найбільше за місяць (попередній 29 970 грудень 23-го), найбільше за сезон 94 100 (попередній 84 640 зима 23-24) ну і середньдобово 1 256 (попередній 967 грудень-23-го)

Броня гарненько так
Танки - 521, 428, 427
ББМ - 905, 880, 872
Арта місячний рекорд - 1 160, 976, 947
Особливо радують дев'ять бортів.
Героям слава!
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01.06.2024 08:58 Відповісти
4 800 авто це за цю весну, попередній сезонний 2 807 зима 23-24
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01.06.2024 09:01 Відповісти
Ще уточнення, пам'таю ж що лютий лютував, так от другий середньодобовий показник по чумардосам 981, а грудень вже тільки третій, хоча при цьому по місячним показникам другий.
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01.06.2024 09:14 Відповісти
Бєз статістікі нє жизінь, а так, просто каторга какаята! (с) 👍👍👍 Дякуємо ЗСУ і статисту😘
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01.06.2024 12:04 Відповісти
Якщо в кацапів закінчуються гольфкари, можуть користуваться візочками з супермаркетів, зручно потім пакувати і сортувати - 200, 300 і нарізка.
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01.06.2024 08:07 Відповісти
300, 200, "нашматовка", пригоршня попелу, безвісти зниклий (анігільований)
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01.06.2024 09:34 Відповісти
Буханкоцид форева!
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01.06.2024 08:22 Відповісти
Минув 3751 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 44, броня 24, логістика 101!!
Спецтехніка файно четвертий день підряд і здається рекорд, логістика просто більше всіх похвал, 101 за день і 16 000 взагалі. Можливо вдарили по тилам рашки західною зброєю, про що вчора дуже багато говорили ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 508 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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01.06.2024 08:23 Відповісти
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01.06.2024 08:26 Відповісти
Все добре з втратами орків, але ми відступаємо і втрачаємо енергетику.
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01.06.2024 11:17 Відповісти
Які Ваші пропозиції? Наступати і нарощувати енергетику? Хочу поцікавитись як?
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01.06.2024 11:52 Відповісти
кацапи відступають у чорному морі та втрачають нафтову енергетику - все правильно
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01.06.2024 13:03 Відповісти
 
 