Общие боевые потери РФ с начала войны - около 508 780 человек (+1130 за сутки), 7740 танков, 13 184 артсистемы, 14 947 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 508 780 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 508 780 (+1130) человек,

танков - 7740 (+12) единиц,

боевых бронированных машин - 14 947 (+12) единиц,

артиллерийских систем - 13 184 (+44) единицы,

РСЗО - 1088 (+0) единиц,

средства ПВО - 815 (+0) единиц,

самолетов - 357 (+0) единиц,

вертолетов - 326 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 617 (+30) единиц,

крылатых ракет - 2230 (+1) единиц,

кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 18 006 (+101) единиц,

специальной техники - 2181 (+17) единица.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.