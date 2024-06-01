Общие боевые потери РФ с начала войны - около 508 780 человек (+1130 за сутки), 7740 танков, 13 184 артсистемы, 14 947 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 508 780 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 508 780 (+1130) человек,
- танков - 7740 (+12) единиц,
- боевых бронированных машин - 14 947 (+12) единиц,
- артиллерийских систем - 13 184 (+44) единицы,
- РСЗО - 1088 (+0) единиц,
- средства ПВО - 815 (+0) единиц,
- самолетов - 357 (+0) единиц,
- вертолетов - 326 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 617 (+30) единиц,
- крылатых ракет - 2230 (+1) единиц,
- кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18 006 (+101) единиц,
- специальной техники - 2181 (+17) единица.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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38 940 чумардосів
428 танків
880 ББМ
1 160 ствольна арта
35 РСЗВ
35 ППО
1 831 автотехніка
201 спецтехніка
Чумардоси побили всі рекорди - найбільше за добу 1 740 (попередній 1 520 теж травневий), найбільше за місяць (попередній 29 970 грудень 23-го), найбільше за сезон 94 100 (попередній 84 640 зима 23-24) ну і середньдобово 1 256 (попередній 967 грудень-23-го)
Броня гарненько так
Танки - 521, 428, 427
ББМ - 905, 880, 872
Арта місячний рекорд - 1 160, 976, 947
Особливо радують дев'ять бортів.
Героям слава!
186! одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 44, броня 24, логістика 101!!
Спецтехніка файно четвертий день підряд і здається рекорд, логістика просто більше всіх похвал, 101 за день і 16 000 взагалі. Можливо вдарили по тилам рашки західною зброєю, про що вчора дуже багато говорили ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 508 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.