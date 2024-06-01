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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 508 780 человек (+1130 за сутки), 7740 танков, 13 184 артсистемы, 14 947 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 508 780 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 508 780 (+1130) человек,
  • танков - 7740 (+12) единиц,
  • боевых бронированных машин - 14 947 (+12) единиц,
  • артиллерийских систем - 13 184 (+44) единицы,
  • РСЗО - 1088 (+0) единиц,
  • средства ПВО - 815 (+0) единиц,
  • самолетов - 357 (+0) единиц,
  • вертолетов - 326 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 617 (+30) единиц,
  • крылатых ракет - 2230 (+1) единиц,
  • кораблей /катеров - 27 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18 006 (+101) единиц,
  • специальной техники - 2181 (+17) единица. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В мае армия РФ понесла наибольшие потери с начала войны: Средний показатель составлял более 1200 человек в день, - британская разведка

Втрати військ РФ в Україні

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931) техника (1736)


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Топ комментарии
+20
Авто це щось - встигли в травневий ювілей 18 тисяч, за сам травень 4 800, найбільший місячний показник і загалом за п'ять місяців цього року 6 676 одиниць що більше за весь минулий рік - 6 610
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01.06.2024 07:45
+20
Минув 3751 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 44, броня 24, логістика 101!!
Спецтехніка файно четвертий день підряд і здається рекорд, логістика просто більше всіх похвал, 101 за день і 16 000 взагалі. Можливо вдарили по тилам рашки західною зброєю, про що вчора дуже багато говорили ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 508 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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01.06.2024 08:23
+15
Якщо в кацапів закінчуються гольфкари, можуть користуваться візочками з супермаркетів, зручно потім пакувати і сортувати - 200, 300 і нарізка.
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01.06.2024 08:07
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Правила форума Совет форумчан
Авто це щось - встигли в травневий ювілей 18 тисяч, за сам травень 4 800, найбільший місячний показник і загалом за п'ять місяців цього року 6 676 одиниць що більше за весь минулий рік - 6 610
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01.06.2024 07:45 Ответить
Головне, скільки враженої техніки п.дорам вдається повертити на фронт. Цифри втрат дикунів то гігантські.
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01.06.2024 08:15 Ответить
За травень
38 940 чумардосів
428 танків
880 ББМ
1 160 ствольна арта
35 РСЗВ
35 ППО
1 831 автотехніка
201 спецтехніка

Чумардоси побили всі рекорди - найбільше за добу 1 740 (попередній 1 520 теж травневий), найбільше за місяць (попередній 29 970 грудень 23-го), найбільше за сезон 94 100 (попередній 84 640 зима 23-24) ну і середньдобово 1 256 (попередній 967 грудень-23-го)

Броня гарненько так
Танки - 521, 428, 427
ББМ - 905, 880, 872
Арта місячний рекорд - 1 160, 976, 947
Особливо радують дев'ять бортів.
Героям слава!
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01.06.2024 08:58 Ответить
4 800 авто це за цю весну, попередній сезонний 2 807 зима 23-24
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01.06.2024 09:01 Ответить
Ще уточнення, пам'таю ж що лютий лютував, так от другий середньодобовий показник по чумардосам 981, а грудень вже тільки третій, хоча при цьому по місячним показникам другий.
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01.06.2024 09:14 Ответить
Бєз статістікі нє жизінь, а так, просто каторга какаята! (с) 👍👍👍 Дякуємо ЗСУ і статисту😘
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01.06.2024 12:04 Ответить
Якщо в кацапів закінчуються гольфкари, можуть користуваться візочками з супермаркетів, зручно потім пакувати і сортувати - 200, 300 і нарізка.
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01.06.2024 08:07 Ответить
300, 200, "нашматовка", пригоршня попелу, безвісти зниклий (анігільований)
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01.06.2024 09:34 Ответить
Буханкоцид форева!
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01.06.2024 08:22 Ответить
Минув 3751 день москальсько-української війни.
186! одиниць техніки та 1130! чумардосів за день.
Арта 44, броня 24, логістика 101!!
Спецтехніка файно четвертий день підряд і здається рекорд, логістика просто більше всіх похвал, 101 за день і 16 000 взагалі. Можливо вдарили по тилам рашки західною зброєю, про що вчора дуже багато говорили ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 508 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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01.06.2024 08:23 Ответить
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01.06.2024 08:26 Ответить
Все добре з втратами орків, але ми відступаємо і втрачаємо енергетику.
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01.06.2024 11:17 Ответить
Які Ваші пропозиції? Наступати і нарощувати енергетику? Хочу поцікавитись як?
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01.06.2024 11:52 Ответить
кацапи відступають у чорному морі та втрачають нафтову енергетику - все правильно
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01.06.2024 13:03 Ответить
 
 