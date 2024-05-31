РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10015 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 517 15

В мае армия РФ понесла самые большие потери с начала войны: Средний показатель составил более 1200 человек в день, - британская разведка

Ліквідація окупантів

В мае 2024 года российская армия потеряла больше всего личного состава с начала войны, среднесуточное количество потерь достигает 1200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, общее количество потерь россиян (убитых и раненых) с начала войны в феврале 2022 года, сейчас, вероятно, достигло 500 тыс. В мае 2024 года средний показатель потерь личного состава российской армии составлял более 1200 человек в день, что является самым большим показателем с начала войны.

В британской разведке считают, что высокий уровень потерь, скорее всего, является отражением изнурительного наступления России, которое продолжается на широком фронте. Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку и не способны осуществлять сложные наступательные операции. Как следствие, Россия использует небольшие, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону

Также читайте: Силы обороны юга за сутки ликвидировали 135 оккупантов и 24 единицы вооружения и военной техники россиян

Также отмечается, что Россия продолжает набирать дополнительные силы.

"Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на линии фронта почти наверняка будет ограничивать способность России создавать подразделения большей мощности", - считают в британской разведке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Здание с оккупантами разлетается вдребезги после прилета украинского дрона. ВИДЕО

Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ и по состоянию на 31 мая украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (19197) Великобритания (4952) ликвидация (3534) разведка (4171)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
О-хо-хох! А тут колись мріяли про те що при втратах більше тисячі вбитих та поранених на добу кацапи зупиняться! Та не зупиняться! Їм "абратнай дароги нет!" Будуть "ломиться" - пок не закінчиться "м"ясо" і техніка
показать весь комментарий
31.05.2024 14:15
+2
То є добре, але все одно мало.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:16
+1
Більше 1500+ і рашка почне невстигати
показать весь комментарий
31.05.2024 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більше 1500+ і рашка почне невстигати
показать весь комментарий
31.05.2024 14:13 Ответить
Якщо прийняти їхні ж цифри - 30.000 орків в місяць на контракт, то вже не встигає. А в реалі там тисяч 10-12. Виплати підняли до 1.700.000 при підписанні, видно довбай-оби кінчаються..
показать весь комментарий
31.05.2024 14:17 Ответить
Даже в россии запас идиотов не безграничен. Это выяснилось только что и стало для кремля неприятным сюрпризом.
Режим надеялся на то, что глубинка может вечно поставлять на фронт спившееся беспутное быдло.

Для этого были созданы все условия.
Поедусмотрительно отключены все «лифты», сгенерирована нищета и безнадега.
За двадцать хитрых лет, в разных «передрищенсках» должны были накопиться массы провинциального плебса, которому некуда себя деть и не на что надеяться.
Реальность- подла и безнадежна.
Продажа собственной жизни за 150-200 т.р.,становится выгодным делом, так как ее реальная цена в 10 раз ниже.
План кремля отчасти сработал:
этим быдлом почти год набивались окопы, канавы и могилы. Вонь гниющей человечины покрыла поля Украины и растянулась по миру.

Но запас самых тупых, кажется, иссякает.
Губернаторы 17 субъектов, кожей чувствуя нарастающий недобор - начали повышать ставки. Башкортостан, Ростовская и Владимирская обл., Краснодарский кр.- готовы купить у мужичка его жизнь уже за 500 тыс.
Еще в 13 регионах РФ цена поднялась вдвое.
Карт бланш на ограбление местных бюджетов получен из москвы.

Невзоров
показать весь комментарий
31.05.2024 15:02 Ответить
3-4 тисячі потрібно , щоб вся росія відчула цю війну.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:27 Ответить
О-хо-хох! А тут колись мріяли про те що при втратах більше тисячі вбитих та поранених на добу кацапи зупиняться! Та не зупиняться! Їм "абратнай дароги нет!" Будуть "ломиться" - пок не закінчиться "м"ясо" і техніка
показать весь комментарий
31.05.2024 14:15 Ответить
як би ж то... в них є ще Африка, Азія, Китай наостанок....
показать весь комментарий
31.05.2024 14:17 Ответить
Китайці ще ті вояки, здаватися будуть у полон невеликими групами по 50 тисяч чоловік.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:37 Ответить
Вже шапками закидуєм? Нічому життя не вчить.
показать весь комментарий
31.05.2024 15:53 Ответить
То є добре, але все одно мало.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:16 Ответить
А мені не подобається те що втрати росії у живій силі, і відсоток збитих ракет -шахедів різко збільшились з заміною старих прессекретарів. НЕ ВІРЮ.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:30 Ответить
казали путін відступить після 50к дохлячків, буде хаос, буде громадянська війна на росії. дивіться, якось нічого не сталось.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:30 Ответить
Потрібно довести цей показник до 3-4 тисяч і тоді кацапський фронт буде відступати назад, а Україна зможе потроху визволяти свої землі поки не вийде в кордони 1991 року!
показать весь комментарий
31.05.2024 14:35 Ответить
Потрібно зброю своєчасно постачати, а не тягнуть пів року кота за я.. хвіст
показать весь комментарий
31.05.2024 14:39 Ответить
Ну тут я згідний, це правда, потрібно своєчасно надавати зброю і більших кількостях!
показать весь комментарий
31.05.2024 14:40 Ответить
необхідність постійного поповнення особового складу на лінії фронту майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшої потужності
Саме тому ***** починає задвігать про пєрєміріє і заморозку.
показать весь комментарий
31.05.2024 14:57 Ответить
 
 