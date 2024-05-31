В мае армия РФ понесла самые большие потери с начала войны: Средний показатель составил более 1200 человек в день, - британская разведка

В мае 2024 года российская армия потеряла больше всего личного состава с начала войны, среднесуточное количество потерь достигает 1200 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается, общее количество потерь россиян (убитых и раненых) с начала войны в феврале 2022 года, сейчас, вероятно, достигло 500 тыс. В мае 2024 года средний показатель потерь личного состава российской армии составлял более 1200 человек в день, что является самым большим показателем с начала войны.

В британской разведке считают, что высокий уровень потерь, скорее всего, является отражением изнурительного наступления России, которое продолжается на широком фронте. Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку и не способны осуществлять сложные наступательные операции. Как следствие, Россия использует небольшие, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону

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Также отмечается, что Россия продолжает набирать дополнительные силы.

"Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на линии фронта почти наверняка будет ограничивать способность России создавать подразделения большей мощности", - считают в британской разведке.

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Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ и по состоянию на 31 мая украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.