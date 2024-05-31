В мае армия РФ понесла самые большие потери с начала войны: Средний показатель составил более 1200 человек в день, - британская разведка
В мае 2024 года российская армия потеряла больше всего личного состава с начала войны, среднесуточное количество потерь достигает 1200 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.
Как отмечается, общее количество потерь россиян (убитых и раненых) с начала войны в феврале 2022 года, сейчас, вероятно, достигло 500 тыс. В мае 2024 года средний показатель потерь личного состава российской армии составлял более 1200 человек в день, что является самым большим показателем с начала войны.
В британской разведке считают, что высокий уровень потерь, скорее всего, является отражением изнурительного наступления России, которое продолжается на широком фронте. Очень вероятно, что большинство российских войск получают лишь ограниченную подготовку и не способны осуществлять сложные наступательные операции. Как следствие, Россия использует небольшие, но затратные волновые атаки, пытаясь ослабить украинскую оборону
Также отмечается, что Россия продолжает набирать дополнительные силы.
"Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на линии фронта почти наверняка будет ограничивать способность России создавать подразделения большей мощности", - считают в британской разведке.
Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ и по состоянию на 31 мая украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.
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