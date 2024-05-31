У травні армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни: Середній показник становив понад 1200 осіб на день, - британська розвідка

У травні 2024 року російська армія втратила найбільше особового складу від початку війни, середньодобова кількість втрат сягає 1200 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) від початку війни в лютому 2022 року, нині, ймовірно сягнула 500 тис. У травні 2024 року середній показник втрат особового складу російської армії становив понад 1200 осіб на день, що є найбільшим показником від початку війни.

У британській розвідці вважають, що високий рівень втрат, найімовірніше, є відображенням виснажливого наступу Росії, який триває на широкому фронті. Дуже ймовірно, що більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку і не здатні здійснювати складні наступальні операції. Як наслідок, Росія використовує невеликі, але витратні хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону

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Також зазначається, що Росія продовжує набирати додаткові сили.

"Однак необхідність постійного поповнення особового складу на лінії фронту майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшої потужності", - вважають у британській розвідці.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 31 травня українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.