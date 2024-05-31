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Новини Агресія Росії проти України
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У травні армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни: Середній показник становив понад 1200 осіб на день, - британська розвідка

Ліквідація окупантів

У травні 2024 року російська армія втратила найбільше особового складу від початку війни, середньодобова кількість втрат сягає 1200 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) від початку війни в лютому 2022 року, нині, ймовірно сягнула 500 тис. У травні 2024 року середній показник втрат особового складу російської армії становив понад 1200 осіб на день, що є найбільшим показником від початку війни.

У британській розвідці вважають, що високий рівень втрат, найімовірніше, є відображенням виснажливого наступу Росії, який триває на широкому фронті. Дуже ймовірно, що більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку і не здатні здійснювати складні наступальні операції. Як наслідок, Росія використовує невеликі, але витратні хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону

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Також зазначається, що Росія продовжує набирати додаткові сили.

"Однак необхідність постійного поповнення особового складу на лінії фронту майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшої потужності", - вважають у британській розвідці.

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Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 31 травня українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17337) Велика Британія (5575) ліквідація (3911) розвідка (3858)


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Топ коментарі
+4
О-хо-хох! А тут колись мріяли про те що при втратах більше тисячі вбитих та поранених на добу кацапи зупиняться! Та не зупиняться! Їм "абратнай дароги нет!" Будуть "ломиться" - пок не закінчиться "м"ясо" і техніка
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31.05.2024 14:15
+2
То є добре, але все одно мало.
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31.05.2024 14:16
+1
Більше 1500+ і рашка почне невстигати
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31.05.2024 14:13
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Більше 1500+ і рашка почне невстигати
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31.05.2024 14:13 Відповісти
Якщо прийняти їхні ж цифри - 30.000 орків в місяць на контракт, то вже не встигає. А в реалі там тисяч 10-12. Виплати підняли до 1.700.000 при підписанні, видно довбай-оби кінчаються..
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31.05.2024 14:17 Відповісти
Даже в россии запас идиотов не безграничен. Это выяснилось только что и стало для кремля неприятным сюрпризом.
Режим надеялся на то, что глубинка может вечно поставлять на фронт спившееся беспутное быдло.

Для этого были созданы все условия.
Поедусмотрительно отключены все «лифты», сгенерирована нищета и безнадега.
За двадцать хитрых лет, в разных «передрищенсках» должны были накопиться массы провинциального плебса, которому некуда себя деть и не на что надеяться.
Реальность- подла и безнадежна.
Продажа собственной жизни за 150-200 т.р.,становится выгодным делом, так как ее реальная цена в 10 раз ниже.
План кремля отчасти сработал:
этим быдлом почти год набивались окопы, канавы и могилы. Вонь гниющей человечины покрыла поля Украины и растянулась по миру.

Но запас самых тупых, кажется, иссякает.
Губернаторы 17 субъектов, кожей чувствуя нарастающий недобор - начали повышать ставки. Башкортостан, Ростовская и Владимирская обл., Краснодарский кр.- готовы купить у мужичка его жизнь уже за 500 тыс.
Еще в 13 регионах РФ цена поднялась вдвое.
Карт бланш на ограбление местных бюджетов получен из москвы.

Невзоров
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31.05.2024 15:02 Відповісти
3-4 тисячі потрібно , щоб вся росія відчула цю війну.
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31.05.2024 14:27 Відповісти
О-хо-хох! А тут колись мріяли про те що при втратах більше тисячі вбитих та поранених на добу кацапи зупиняться! Та не зупиняться! Їм "абратнай дароги нет!" Будуть "ломиться" - пок не закінчиться "м"ясо" і техніка
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31.05.2024 14:15 Відповісти
як би ж то... в них є ще Африка, Азія, Китай наостанок....
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31.05.2024 14:17 Відповісти
Китайці ще ті вояки, здаватися будуть у полон невеликими групами по 50 тисяч чоловік.
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31.05.2024 14:37 Відповісти
Вже шапками закидуєм? Нічому життя не вчить.
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31.05.2024 15:53 Відповісти
То є добре, але все одно мало.
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31.05.2024 14:16 Відповісти
А мені не подобається те що втрати росії у живій силі, і відсоток збитих ракет -шахедів різко збільшились з заміною старих прессекретарів. НЕ ВІРЮ.
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31.05.2024 14:30 Відповісти
казали путін відступить після 50к дохлячків, буде хаос, буде громадянська війна на росії. дивіться, якось нічого не сталось.
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31.05.2024 14:30 Відповісти
Потрібно довести цей показник до 3-4 тисяч і тоді кацапський фронт буде відступати назад, а Україна зможе потроху визволяти свої землі поки не вийде в кордони 1991 року!
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31.05.2024 14:35 Відповісти
Потрібно зброю своєчасно постачати, а не тягнуть пів року кота за я.. хвіст
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31.05.2024 14:39 Відповісти
Ну тут я згідний, це правда, потрібно своєчасно надавати зброю і більших кількостях!
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31.05.2024 14:40 Відповісти
необхідність постійного поповнення особового складу на лінії фронту майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшої потужності
Саме тому ***** починає задвігать про пєрєміріє і заморозку.
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31.05.2024 14:57 Відповісти
 
 