У травні армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни: Середній показник становив понад 1200 осіб на день, - британська розвідка
У травні 2024 року російська армія втратила найбільше особового складу від початку війни, середньодобова кількість втрат сягає 1200 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) від початку війни в лютому 2022 року, нині, ймовірно сягнула 500 тис. У травні 2024 року середній показник втрат особового складу російської армії становив понад 1200 осіб на день, що є найбільшим показником від початку війни.
У британській розвідці вважають, що високий рівень втрат, найімовірніше, є відображенням виснажливого наступу Росії, який триває на широкому фронті. Дуже ймовірно, що більшість російських військ отримують лише обмежену підготовку і не здатні здійснювати складні наступальні операції. Як наслідок, Росія використовує невеликі, але витратні хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону
Також зазначається, що Росія продовжує набирати додаткові сили.
"Однак необхідність постійного поповнення особового складу на лінії фронту майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшої потужності", - вважають у британській розвідці.
Нагадаємо, за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 31 травня українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.
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