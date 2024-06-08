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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 517 290 осіб (+1210 за добу), 7843 танки, 13 533 артсистеми, 15 105 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 517 290 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу / personnel - близько/ about 517290 (+1210) осіб / persons,
  • танків / tanks - 7843 (+9) од,
  • бойових броньованих машин / APV - 15105 (+9) од,
  • артилерійських систем / artillery systems - 13533 (+36) од,
  • РСЗВ / MLRS - 1095 (+0) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 834 (+1) од,
  • літаків / aircraft - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 10945 (+59),
  • крилаті ракети / cruise missiles - 2277 (+7),
  • кораблі /катери / warships / boats - 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 18484 (+68) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 2248 (+10)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півдні за добу ліквідовано 145 окупантів та знищено 29 одиниць техніки, відбито 15 штурмів, - Сили оборони

Втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що через значні втрати війська РФ підтягують до кордону з Харківщиною нові підрозділи.

Автор: 

армія рф (17502) ліквідація (3964) знищення (7313) техніка (1829)


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Минув 3758 день москальсько-української війни.
133! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 36, броня 18, логістика 68!
Техніка просіла. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 517 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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08.06.2024 07:41 Відповісти
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08.06.2024 07:43 Відповісти
Як тільки побачимо кардинальні зміни в рядках "літаки" "гелікоптери" - значить Ф-16 УЖЕ ТУТ!
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08.06.2024 08:34 Відповісти
Добре, що ви знову тут, бо я вчора вже хвилюватися почала! 🌻
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08.06.2024 09:01 Відповісти
Дякую )) Все норм. Гарного і Вам дня та настрою ))
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08.06.2024 09:07 Відповісти
Слава ЗСУ.
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08.06.2024 07:57 Відповісти
Слава Господу!🙏🙏🙏 Слава ЗСУ! 💙💛
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08.06.2024 09:22 Відповісти
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08.06.2024 08:05 Відповісти
Абсолютно вірно - раша ******** відправлятися до пекла цілим скопом
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08.06.2024 09:16 Відповісти
 
 