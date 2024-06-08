Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 517 290 осіб (+1210 за добу), 7843 танки, 13 533 артсистеми, 15 105 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 517 290 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу / personnel - близько/ about 517290 (+1210) осіб / persons,
- танків / tanks - 7843 (+9) од,
- бойових броньованих машин / APV - 15105 (+9) од,
- артилерійських систем / artillery systems - 13533 (+36) од,
- РСЗВ / MLRS - 1095 (+0) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 834 (+1) од,
- літаків / aircraft - 357 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 10945 (+59),
- крилаті ракети / cruise missiles - 2277 (+7),
- кораблі /катери / warships / boats - 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 18484 (+68) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 2248 (+10)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Раніше Цензор.НЕТ також інформував, що через значні втрати війська РФ підтягують до кордону з Харківщиною нові підрозділи.
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133! одиниці техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 36, броня 18, логістика 68!
Техніка просіла. Cпецтехніка продовжує радувати.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 517 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.