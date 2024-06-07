На півдні за добу ліквідовано 145 окупантів та знищено 29 одиниць техніки, відбито 15 штурмів, - Сили оборони

Сили оборони півдня минулої доби зменшили особовий склад ворога на 14 осіб. Також було знищено 29 одиниць озброєння та військової техніки. Також вони відбили 15 штурмів окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сили оборони півдня.

Протягом доби отримали підтвердження, про зменшення кількості особового складу противника на 145 осіб. Також ворог втратив 29 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню "Град";

11 гармат;

4 міномети;

7 одиниць автобронетехніки;

1 станція радіоелектронної боротьби "Гроза";

1 БпЛА "Орлан-10";

1 камера відеоспостереження;

3 човни.

Також знищено 4 спостережні пункти, пункт управління БпЛА та дві вогневі позиції.

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У пресслужбі також прозвітували про проведені бойові дії:

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 9 штурмів. Успіху не мали. На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 6 безуспішних штурмів у районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій".

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"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 217 розвідувальних БпЛА", - ідеться в повідомленні.