На юге за сутки ликвидировано 145 оккупантов и уничтожено 29 единиц техники, отбито 15 штурмов, - Силы обороны
Силы обороны юга за минувшие сутки уменьшили личный состав врага на 14 человек. Также было уничтожено 29 единиц вооружения и военной техники. Также они отбили 15 штурмов оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.
В течение суток получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 145 человек. Также враг потерял 29 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 1 реактивную систему залпового огня "Град";
- 11 пушек;
- 4 миномета;
- 7 единиц автобронетехники;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза";
- 1 БПЛА "Орлан-10";
- 1 камеру видеонаблюдения;
- 3 лодки.
Также уничтожено 4 наблюдательных пункта, пункт управления БПЛА и две огневые позиции.
В пресс-службе также отчитались о проведенных боевых действиях:
"На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 штурмов. Успеха не имели. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 6 безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций".
"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 217 разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.
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