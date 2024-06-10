Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом зафіксовано 77 ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумщини.
"Внаслідок чого пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, два з яких багатоквартирні. Також пошкоджень зазнав заклад культури", - йдеться у повідомленні.
Обстріли вночі та зранку 10 червня
"Вночі та зранку росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади", - повідомили в Сумській ОВА.
- Миропільська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи).
- Миколаївська громада: здійснено атаку FPV дронами (7 вибухів).
- Хотінська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (13 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та артилерії (7 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів).
- Дружбівська громада: росіяни завдали обстрілу з мінометів (15 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (10 вибухів) та мінометів (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV дронами (2 вибухи).
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