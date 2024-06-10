Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Всего зафиксировано 77 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"В результате чего повреждены пять частных жилых домов, два из которых многоквартирные. Также повреждения получило учреждение культуры", - говорится в сообщении.

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Обстрелы ночью и утром 10 июня

"Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады", - сообщили в Сумской ОГА.

Миропольская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).

Николаевская громада: осуществлена атака FPV дронами (7 взрывов).

Хотинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (13 взрывов).

Белопольская громада: враг бил из минометов (1 взрыв) и артиллерии (7 взрывов).

Шалыгинская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

Дружбовская громада: россияне нанесли обстрел из минометов (15 взрывов).

Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (10 взрывов) и минометов (5 взрывов).

Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV дронами (2 взрыва).

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