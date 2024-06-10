Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Всего зафиксировано 77 ударов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.
"В результате чего повреждены пять частных жилых домов, два из которых многоквартирные. Также повреждения получило учреждение культуры", - говорится в сообщении.
Обстрелы ночью и утром 10 июня
"Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады", - сообщили в Сумской ОГА.
- Миропольская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).
- Николаевская громада: осуществлена атака FPV дронами (7 взрывов).
- Хотинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (13 взрывов).
- Белопольская громада: враг бил из минометов (1 взрыв) и артиллерии (7 взрывов).
- Шалыгинская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).
- Дружбовская громада: россияне нанесли обстрел из минометов (15 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (10 взрывов) и минометов (5 взрывов).
- Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV дронами (2 взрыва).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль