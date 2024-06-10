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Последствия вражеских обстрелов Сумщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области. Всего зафиксировано 77 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумщины.

"В результате чего повреждены пять частных жилых домов, два из которых многоквартирные. Также повреждения получило учреждение культуры", - говорится в сообщении.

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Обстрелы ночью и утром 10 июня

"Ночью и утром россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская громады", - сообщили в Сумской ОГА.

  • Миропольская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).
  • Николаевская громада: осуществлена атака FPV дронами (7 взрывов).
  • Хотинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская громада: зафиксированы обстрелы из минометов (13 взрывов).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (1 взрыв) и артиллерии (7 взрывов).
  • Шалыгинская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).
  • Дружбовская громада: россияне нанесли обстрел из минометов (15 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (10 взрывов) и минометов (5 взрывов).
  • Середино-Будская громада: осуществлена атака FPV дронами (2 взрыва).

Читайте также: В течение дня оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины. В области зафиксировано 59 взрывов

Наслідки обстрілів Сумщини 10 червня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини 10 червня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини 10 червня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини 10 червня 2024 року
Наслідки обстрілів Сумщини 10 червня 2024 року

Автор: 

обстрел (27351) Сумская область (3169)


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