Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські загарбники минулої доби обстріляли Херсон, Токарівку, Придніпровське, Велетенське, Станіслав, Янтарне, Білозерку, Олександрівку, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Львове, Новодмитрівку, Дудчани та Новокаїри.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Херсонської області.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в автомийку, автомобільний гараж, екскаватор та приватний автомобіль. В результаті російської агресії одна людина загинула та ще одна – дістала поранення.

Вдень окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію фермерського господарства у Станіславі. Внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї, у його 44-річного колеги діагностували контузію, від госпіталізації він відмовився.

В результаті артилерійських обстрілів Новокаїрів та Дудчан пошкоджень зазнали п’ять приватних будинків.

Війська РФ з артилерії обстріляли Велетенське, через влучання боєприпасу виникла пожежа на подвір’ї будинку, вогнем пошкоджено гараж та автомобіль.

Вдень окупанти атакували з безпілотників Качкарівку та Олександрівку, в результаті вибухів пошкоджено житловий будинок та екскаватор комунального підприємства.

По населених пунктах Дар’ївської та Тягинської громад армія РФ завдала авіаційних ударів шістьма керованими бомбами.

З реактивних систем залпового вогню російські війська обстріляли Білозерку, в селищі пошкоджено господарську споруду.

Противник скинув вибухівки з дрона на житловий квартал у Дніпровському районі Херсона, пошкоджено автомийку.









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