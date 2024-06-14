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Одна людина загинула і одна зазнала поранення внаслідок скидання росіянами вибухівки з дрона на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині російські окупанти скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, є загиблий і травмований.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Херсонської обласної прокуратури.

Як зазначається, 14 червня приблизно об 11:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на територію фермерського господарства, що функціонує в одному з населених пунктів Херсонського району.

Окупанти скинули вибухівку на Херсонщину

Унаслідок вибуху загинув 53-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Ще одному травмованому чоловіку надано медичну допомогу на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Херсонщині: рашисти обстріляли 20 населених пунктів, пошкоджено будинки, 1 людина загинула

Нагадаємо, вчора ввечері армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсону.

Автор: 

обстріл (28672) Херсонська область (5791)


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