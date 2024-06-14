Один человек погиб и один получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки из дрона на Херсонщине. ФОТО
На Херсонщине российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, есть погибший и травмированный.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.
Как отмечается, 14 июня примерно в 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующего в одном из населенных пунктов Херсонского района.
В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, который находился во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.
Напомним, вчера вечером армия РФ с временно оккупированного левого берега ударила по жилым кварталам Корабельного района Херсона.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль