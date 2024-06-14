Один человек погиб и один получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки из дрона на Херсонщине. ФОТО

На Херсонщине российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, есть погибший и травмированный.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.

Как отмечается, 14 июня примерно в 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующего в одном из населенных пунктов Херсонского района.

В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, который находился во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.

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Напомним, вчера вечером армия РФ с временно оккупированного левого берега ударила по жилым кварталам Корабельного района Херсона.