РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9350 посетителей онлайн
Новости Фото
1 085 0

Один человек погиб и один получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки из дрона на Херсонщине. ФОТО

На Херсонщине российские оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, есть погибший и травмированный.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.

Как отмечается, 14 июня примерно в 11:00 российские военные сбросили взрывчатку с дрона на территорию фермерского хозяйства, функционирующего в одном из населенных пунктов Херсонского района.

Окупанти скинули вибухівку на Херсонщину

В результате взрыва погиб 53-летний мужчина, который находился во дворе. Еще одному травмированному мужчине оказана медицинская помощь на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Херсонщине: рашисты обстреляли 20 населенных пунктов, повреждены дома, 1 человек погиб

Напомним, вчера вечером армия РФ с временно оккупированного левого берега ударила по жилым кварталам Корабельного района Херсона.

Автор: 

обстрел (27327) Херсонская область (4800)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 