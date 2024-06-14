Последствия обстрела оккупантами жилых кварталов Херсона. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 13 июня россияне обстреляли Корабельный район Херсона.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчерашним вечером армия РФ с временно оккупированного левого берега ударила по жилым кварталам Корабельного района Херсона", - написал он.



Кроме того, Мрочко опубликовал фото последствий вражеского обстрела.





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Напомним, сегодня, 14 июня, российские оккупанты атаковали FPV-дроном социальный автобус на Сумщине, в результате чего ранения получили 3 гражданских.