Наслідки обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону. ФОТОрепортаж

Увечері 13 червня росіяни обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Учорашнім вечором армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсону", - написав він.



Крім того, Мрочко опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.





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Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус на Сумщині, внаслідок чого поранення дістали 3 цивільних.