Наслідки обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону. ФОТОрепортаж
Увечері 13 червня росіяни обстріляли Корабельний район Херсону.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Учорашнім вечором армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсону", - написав він.
Крім того, Мрочко опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.
Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус на Сумщині, внаслідок чого поранення дістали 3 цивільних.
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