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Наслідки обстрілу окупантами житлових кварталів Херсону. ФОТОрепортаж

Увечері 13 червня росіяни обстріляли Корабельний район Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Учорашнім вечором армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега вдарила по житлових кварталах Корабельного району Херсону", - написав він.

Крім того, Мрочко опублікував фото наслідків ворожого обстрілу.

Наслідки обстрілу Херсону 13 червня
Наслідки обстрілу Херсону 13 червня

Також читайте: Доба на Херсонщині: рашисти обстріляли 20 населених пунктів, пошкоджено будинки, 1 людина загинула

Наслідки обстрілу Херсону 13 червня
Наслідки обстрілу Херсону 13 червня
Наслідки обстрілу Херсону 13 червня
Наслідки обстрілу Херсону 13 червня

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, російські окупанти атакували FPV-дроном соціальний автобус на Сумщині, внаслідок чого поранення дістали 3 цивільних.

Автор: 

обстріл (28672) Херсон (3381)


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