Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: троє загиблих, 5 людей поранені (оновлено). ФОТО

Сьогодні, 15 червня 2024 року, війська РФ завдали удару по селу Улакли Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр селищної ВА.

Як зазначається, внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) касетними боєприпасами постраждала центральна частина населеного пункту.

"На жаль, цей акт насильства спричинив значні втрати серед цивільного населення. Три людини загинуло, п'ятеро отримали поранення. Всі постраждалі - мирні жителі, які опинилися в зоні ураження під час обстрілу.

На місце трагедії оперативно прибули рятувальні служби, поліція, медики та представники місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

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Постраждалих доставили до найближчих медичних закладів для надання невідкладної допомоги.

Згодом у ОВА повідомили, що загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали п'ятеро людей.

"Пошкоджено 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю і 8 автомобілів", - йдеться у повідомленні.







Раніше Цензор.НЕТ інформував, що минулої доби, 14 червня, на Донеччині через обстріли 5 людей зазнали поранень, пошкоджено будинки та інфраструктурні об’єкти.