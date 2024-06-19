Спецслужби РФ завербували через "чат знайомств" у Telegram: СБУ затримала російського інформатора на Харківщині. ФОТО

Служба безпеки України запобігла новим спробам спецслужб РФ отримати стратегічно важливу інформацію про оборону Харкова. Ворог готував нові ракетно-дронові удари та прорив ДРГ до північних околиць міста.

Як зазначається, для отримання розвідданих ворог залучив свого інформатора – ідейного прихильника рашизму, який проживає у передмісті обласного центру.

Встановлено, що окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм.

Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку РФ, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки.

Після того як він "клюнув" на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності.

За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

На місці події у нього вилучено телефон, який фігурант використовував для комунікації зі своєю російською "подругою" та фотофіксації військових об’єктів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.