Спецслужби РФ завербували через "чат знайомств" у Telegram: СБУ затримала російського інформатора на Харківщині. ФОТО

Служба безпеки України запобігла новим спробам спецслужб РФ отримати стратегічно важливу інформацію про оборону Харкова. Ворог готував нові ракетно-дронові удари та прорив ДРГ до північних околиць міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, для отримання розвідданих ворог залучив свого інформатора – ідейного прихильника рашизму, який проживає у передмісті обласного центру.

Встановлено, що окупанти залучили чоловіка до співпраці через популярний чат знайомств у месенджері Телеграм.

Там зв’язкова російської спецслужби, видаючи себе за пересічну громадянку РФ, запропонувала мешканцю Харківщини близькі стосунки.

СБУ викрила інформатора РФ на Харківщині, якого завербували спецслужби

Після того як він "клюнув" на пропозицію, жінка поступово залучила його до розвідувально-підривної діяльності.

За її вказівками фігурант обходив північні території Харківського району, де приховано фіксував місця найбільшого зосередження особового складу Сил оборони.

СБУ викрила інформатора РФ на Харківщині, якого завербували спецслужби

Співробітники СБУ затримали інформатора на гарячому, коли він фотографував спецтранспорт українських воїнів.

На місці події у нього вилучено телефон, який фігурант використовував для комунікації зі своєю російською "подругою" та фотофіксації військових об’єктів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Топ коментарі
+9
Щє було б непогано Федорова судити за росповсюдження баранограму в держорганах.
19.06.2024 10:22 Відповісти
+6
Якщо у людини замість мізків каша, то той телеграм нідочого. Хоча згодна, що треба його прикрити у нас. Бо вже й державні установи собі його встановили як офіційні засоби зв'язку..
19.06.2024 10:20 Відповісти
+5
А в інших не буде фсбшних груп-чатів з іпсятиною, де можна вербувати психічно оброблених із 100% гарантією.
19.06.2024 10:24 Відповісти
И опять это Telegram! Может уже пора с ним что-то решать?!
19.06.2024 10:17 Відповісти
Якщо у людини замість мізків каша, то той телеграм нідочого. Хоча згодна, що треба його прикрити у нас. Бо вже й державні установи собі його встановили як офіційні засоби зв'язку..
19.06.2024 10:20 Відповісти
Щє було б непогано Федорова судити за росповсюдження баранограму в держорганах.
19.06.2024 10:22 Відповісти
Та да. Мені цю помийку прийшлось встановити тільки для передачі показниківиза гарячу воду! Бо передані дані з ЦКС або через банк - постачальник тупо ігнорить, а дозвонитись - нереально.
19.06.2024 10:59 Відповісти
От якби розстріляли на місці десяток-другий таких любителів руццкого міра, то тоді було б діло.
А так дадуть 8 років, через 4 роки випустять...
19.06.2024 11:08 Відповісти
А тут не в функціоналі месенжера справа взагалі. Тут справа в функціоналі обговорення іпсячих новин в підконтрольних гебнє чатиках під цими іпсячими новинами. В месенжерах такої чухні зазвичай нема. Цей функціонал допомагає виявляти найбільш промитих баранограмом за допомогою адмінистративного доступу до серверів і автоматизації аналітики повідомлень.
19.06.2024 12:30 Відповісти
Для відкритих чатів там навіть адміністратівного доступу не треба і всі видалені з чату повідомлення, або історії хто там заходив і виходив можна дістати по API. В месенжерах такої чухні теж зазвичай нема.
19.06.2024 12:33 Відповісти
Перевірка копами телефонів - знайшовся баранограм? Мінус 1500грн на дрони ЗСУ.
19.06.2024 10:21 Відповісти
Будут через другое пересылать. Как-будто мало шифрованных мессенджеров...
19.06.2024 10:21 Відповісти
А в інших не буде фсбшних груп-чатів з іпсятиною, де можна вербувати психічно оброблених із 100% гарантією.
19.06.2024 10:24 Відповісти
Точно, це чому я раніше такий злий був, у поліцаї хотів вступати, всяку куйню робити, кацапам інфу зливати - бо в мене велосипеда не было, телеграм був. Зараз телеграма немає і я дивлюся тільки телемарафон і офіційні пресконференції
показати весь коментар
А щє можна читати авторитетні джерела, які цією баранограм-іпсятиною викривляються в коротких описах до посилань, а іноді й взагалі посилаються на іпсячі сайти чи відосікі, замість авторитетних ЗМІ.

І не треба тут розводити іпсячу демагогію про те, що немов би існує тільки баранограм і тєлємарафон, а більше ніяких джерел чи ЗМІ.
19.06.2024 12:27 Відповісти
Про баранограм, то ви у нас фахiвець, я такого не знаю. Я знаю телеграм
19.06.2024 14:04 Відповісти
Воно своїм члєном, з головкою, думало… та голови там і близько немає!!
Воно, в неї їсть!
19.06.2024 12:25 Відповісти
жириновский рассказывает о планах россии. но выдает это за планы америки.

рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.

Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.

https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
19.06.2024 10:45 Відповісти
ЗЫбила нашего они дождались а не Байдена.
19.06.2024 10:49 Відповісти
Пороха побоялися. Зедебіла - ні, тому й напали.
19.06.2024 11:11 Відповісти
а че пороха бояться? какое у него оружие?
19.06.2024 12:54 Відповісти
при Обаме (гораздо более ссыкливом чем Байден) они почему-то же в 15-м затормозили
19.06.2024 11:23 Відповісти
планировали изначально на 16 год.

нужно было население за 2 года подготовить.

по телевизору пропагандисты разжигали ненависть к украинцам.
19.06.2024 12:58 Відповісти
"по телевизору пропагандисты разжигали ненависть к украинцам"

еще с конца 90-х и чо? это никак не подтверждает тезис про нападение именно в каденцию Байдена
19.06.2024 13:29 Відповісти
"когда он уходил она уже была 32"

27-28 во-первых.

"а зеленский, когда пришел , укрепил до 26."

загляни в обменник и не неси смешную ересь.
19.06.2024 13:30 Відповісти
А чого йому даже задом голову заблюрили? Він що такий вже затаємничений?
19.06.2024 10:49 Відповісти
Це щоб співкамерники не сміялись, Ви зрозумійте це повна "лажа", грошей не заробив,кацапка не дала так тепер ще й посадять .
19.06.2024 11:00 Відповісти
Людина чесно полізла у чат знайомств, бо хотіла потрахатися. А там взяли і... завербували! Кляті москалі...
19.06.2024 11:13 Відповісти
З нього, ніякого толку для України і Українців, уже не буде!
Обмилок з Харківщини, вирішив грошей, на СМЕРТЯХ та КРОВІ Українців, вторгувати собі!!
Повісити, прямо перед міськрадою, на ліхтарному стовпі, як прикрого самогубця, та і ділов усіх…
19.06.2024 12:21 Відповісти
 
 