Спецслужбы РФ завербовали через "чат знакомств" в Telegram: СБУ задержала российского информатора на Харьковщине. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки спецслужб РФ получить стратегически важную информацию об обороне Харькова. Враг готовил новые ракетно-пушечные удары и прорыв ДРГ к северным окраинам города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для получения разведданных враг привлек своего информатора - идейного сторонника рашизма, который проживает в пригороде областного центра.

Установлено, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству через популярный чат знакомств в мессенджере Телеграмм.

Там связная российской спецслужбы, выдавая себя за обычную гражданку РФ, предложила жителю Харьковщины близкие отношения.

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После того как он "клюнул" на предложение, женщина постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности.

По ее указаниям фигурант обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали информатора с поличным, когда он фотографировал спецтранспорт украинских воинов.

На месте происшествия у него изъят телефон, который фигурант использовал для коммуникации со своей российской "подругой" и фотофиксации военных объектов.

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Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.