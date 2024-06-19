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Спецслужбы РФ завербовали через "чат знакомств" в Telegram: СБУ задержала российского информатора на Харьковщине. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки спецслужб РФ получить стратегически важную информацию об обороне Харькова. Враг готовил новые ракетно-пушечные удары и прорыв ДРГ к северным окраинам города.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, для получения разведданных враг привлек своего информатора - идейного сторонника рашизма, который проживает в пригороде областного центра.

Установлено, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству через популярный чат знакомств в мессенджере Телеграмм.

Там связная российской спецслужбы, выдавая себя за обычную гражданку РФ, предложила жителю Харьковщины близкие отношения.

СБУ викрила інформатора РФ на Харківщині, якого завербували спецслужби

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сливал" позиции ВСУ под Бахмутом: Предателя приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

После того как он "клюнул" на предложение, женщина постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности.

По ее указаниям фигурант обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

СБУ викрила інформатора РФ на Харківщині, якого завербували спецслужби

Сотрудники СБУ задержали информатора с поличным, когда он фотографировал спецтранспорт украинских воинов.

На месте происшествия у него изъят телефон, который фигурант использовал для коммуникации со своей российской "подругой" и фотофиксации военных объектов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шпионила за подразделениями Сил обороны на Днепропетровщине и Запорожье: СБУ задержала информаторшу РФ. ФОТО

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (19939) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
Щє було б непогано Федорова судити за росповсюдження баранограму в держорганах.
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19.06.2024 10:22
+6
Якщо у людини замість мізків каша, то той телеграм нідочого. Хоча згодна, що треба його прикрити у нас. Бо вже й державні установи собі його встановили як офіційні засоби зв'язку..
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19.06.2024 10:20
+5
А в інших не буде фсбшних груп-чатів з іпсятиною, де можна вербувати психічно оброблених із 100% гарантією.
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19.06.2024 10:24
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И опять это Telegram! Может уже пора с ним что-то решать?!
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19.06.2024 10:17 Ответить
Якщо у людини замість мізків каша, то той телеграм нідочого. Хоча згодна, що треба його прикрити у нас. Бо вже й державні установи собі його встановили як офіційні засоби зв'язку..
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19.06.2024 10:20 Ответить
Щє було б непогано Федорова судити за росповсюдження баранограму в держорганах.
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19.06.2024 10:22 Ответить
Та да. Мені цю помийку прийшлось встановити тільки для передачі показниківиза гарячу воду! Бо передані дані з ЦКС або через банк - постачальник тупо ігнорить, а дозвонитись - нереально.
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19.06.2024 10:59 Ответить
Інший массанагєр знайдуть.

От якби розстріляли на місці десяток-другий таких любителів руццкого міра, то тоді було б діло.
А так дадуть 8 років, через 4 роки випустять...
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19.06.2024 11:08 Ответить
А тут не в функціоналі месенжера справа взагалі. Тут справа в функціоналі обговорення іпсячих новин в підконтрольних гебнє чатиках під цими іпсячими новинами. В месенжерах такої чухні зазвичай нема. Цей функціонал допомагає виявляти найбільш промитих баранограмом за допомогою адмінистративного доступу до серверів і автоматизації аналітики повідомлень.
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19.06.2024 12:30 Ответить
Для відкритих чатів там навіть адміністратівного доступу не треба і всі видалені з чату повідомлення, або історії хто там заходив і виходив можна дістати по API. В месенжерах такої чухні теж зазвичай нема.
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19.06.2024 12:33 Ответить
Перевірка копами телефонів - знайшовся баранограм? Мінус 1500грн на дрони ЗСУ.
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19.06.2024 10:21 Ответить
Будут через другое пересылать. Как-будто мало шифрованных мессенджеров...
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19.06.2024 10:21 Ответить
А в інших не буде фсбшних груп-чатів з іпсятиною, де можна вербувати психічно оброблених із 100% гарантією.
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19.06.2024 10:24 Ответить
Точно, це чому я раніше такий злий був, у поліцаї хотів вступати, всяку куйню робити, кацапам інфу зливати - бо в мене велосипеда не было, телеграм був. Зараз телеграма немає і я дивлюся тільки телемарафон і офіційні пресконференції
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19.06.2024 10:43 Ответить
А щє можна читати авторитетні джерела, які цією баранограм-іпсятиною викривляються в коротких описах до посилань, а іноді й взагалі посилаються на іпсячі сайти чи відосікі, замість авторитетних ЗМІ.

І не треба тут розводити іпсячу демагогію про те, що немов би існує тільки баранограм і тєлємарафон, а більше ніяких джерел чи ЗМІ.
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19.06.2024 12:27 Ответить
Про баранограм, то ви у нас фахiвець, я такого не знаю. Я знаю телеграм
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19.06.2024 14:04 Ответить
Воно своїм члєном, з головкою, думало… та голови там і близько немає!!
Воно, в неї їсть!
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19.06.2024 12:25 Ответить
жириновский рассказывает о планах россии. но выдает это за планы америки.

рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.

Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.

https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
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19.06.2024 10:45 Ответить
ЗЫбила нашего они дождались а не Байдена.
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19.06.2024 10:49 Ответить
Пороха побоялися. Зедебіла - ні, тому й напали.
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19.06.2024 11:11 Ответить
а че пороха бояться? какое у него оружие?
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19.06.2024 12:54 Ответить
при Обаме (гораздо более ссыкливом чем Байден) они почему-то же в 15-м затормозили
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19.06.2024 11:23 Ответить
планировали изначально на 16 год.

нужно было население за 2 года подготовить.

по телевизору пропагандисты разжигали ненависть к украинцам.
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19.06.2024 12:58 Ответить
"по телевизору пропагандисты разжигали ненависть к украинцам"

еще с конца 90-х и чо? это никак не подтверждает тезис про нападение именно в каденцию Байдена
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19.06.2024 13:29 Ответить
"когда он уходил она уже была 32"

27-28 во-первых.

"а зеленский, когда пришел , укрепил до 26."

загляни в обменник и не неси смешную ересь.
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19.06.2024 13:30 Ответить
А чого йому даже задом голову заблюрили? Він що такий вже затаємничений?
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19.06.2024 10:49 Ответить
Це щоб співкамерники не сміялись, Ви зрозумійте це повна "лажа", грошей не заробив,кацапка не дала так тепер ще й посадять .
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19.06.2024 11:00 Ответить
Людина чесно полізла у чат знайомств, бо хотіла потрахатися. А там взяли і... завербували! Кляті москалі...
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19.06.2024 11:13 Ответить
З нього, ніякого толку для України і Українців, уже не буде!
Обмилок з Харківщини, вирішив грошей, на СМЕРТЯХ та КРОВІ Українців, вторгувати собі!!
Повісити, прямо перед міськрадою, на ліхтарному стовпі, як прикрого самогубця, та і ділов усіх…
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19.06.2024 12:21 Ответить
 
 