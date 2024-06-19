Спецслужбы РФ завербовали через "чат знакомств" в Telegram: СБУ задержала российского информатора на Харьковщине. ФОТО
Служба безопасности Украины предотвратила новые попытки спецслужб РФ получить стратегически важную информацию об обороне Харькова. Враг готовил новые ракетно-пушечные удары и прорыв ДРГ к северным окраинам города.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, для получения разведданных враг привлек своего информатора - идейного сторонника рашизма, который проживает в пригороде областного центра.
Установлено, что оккупанты привлекли мужчину к сотрудничеству через популярный чат знакомств в мессенджере Телеграмм.
Там связная российской спецслужбы, выдавая себя за обычную гражданку РФ, предложила жителю Харьковщины близкие отношения.
После того как он "клюнул" на предложение, женщина постепенно привлекла его к разведывательно-подрывной деятельности.
По ее указаниям фигурант обходил северные территории Харьковского района, где скрыто фиксировал места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.
Сотрудники СБУ задержали информатора с поличным, когда он фотографировал спецтранспорт украинских воинов.
На месте происшествия у него изъят телефон, который фигурант использовал для коммуникации со своей российской "подругой" и фотофиксации военных объектов.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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От якби розстріляли на місці десяток-другий таких любителів руццкого міра, то тоді було б діло.
А так дадуть 8 років, через 4 роки випустять...
велосипеда не было, телеграм був. Зараз телеграма немає і я дивлюся тільки телемарафон і офіційні пресконференції
І не треба тут розводити іпсячу демагогію про те, що немов би існує тільки баранограм і тєлємарафон, а більше ніяких джерел чи ЗМІ.
Воно, в неї їсть!
рф эту войну еще в 16 году хотела начать, потом в 17, потом в 18. Но боялись Трампа, потому что он непредсказуемый.
Они дождались Байдена, решили, что он слабый президент и напали.
https://www.tiktok.com/@lezgin__550/video/7380729951378558209?lang=uk-UA
нужно было население за 2 года подготовить.
по телевизору пропагандисты разжигали ненависть к украинцам.
еще с конца 90-х и чо? это никак не подтверждает тезис про нападение именно в каденцию Байдена
27-28 во-первых.
"а зеленский, когда пришел , укрепил до 26."
загляни в обменник и не неси смешную ересь.
Обмилок з Харківщини, вирішив грошей, на СМЕРТЯХ та КРОВІ Українців, вторгувати собі!!
Повісити, прямо перед міськрадою, на ліхтарному стовпі, як прикрого самогубця, та і ділов усіх…