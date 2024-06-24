РФ ударила по Кураховому та Дружківці: Загинув чоловік, 1 особа дістала поранення. ФОТО

Російські війська завдали ударів по Кураховому та Дружківці на Донечччині, внаслідок чого відомо про 1 загиблого та пораненого.

Про це повідомив очільник області Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - убили 62-річного чоловіка, пошкодили інфраструктурний об'єкт.



Крім того, під вогонь потрапила Дружківка - там відомо про 1 поранену людину та пошкоджений об'єкт", - йдеться в повідомленні.

