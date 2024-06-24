РФ ударила по Курахово и Дружковке: Погиб мужчина, 1 человек получил ранения. ФОТО

Российские войска нанесли удары по Курахово и Дружковке в Донецкой области, в результате чего известно об 1 погибшем и раненом.

Об этом сообщил глава области Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - убили 62-летнего мужчину, повредили инфраструктурный объект.



Кроме того, под огонь попала Дружковка - там известно об 1 раненом человеке и поврежденном объекте", - говорится в сообщении.

