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У США помер начальний пластун та український винахідник Любомир Романків. ФОТО

У ніч на п'ятницю, 28 червня, на 93-му році життя у США помер український науковець, винахідник та начальний пластун Любомир Романків. Він родом зі Львівщини.

Про це повідомив пластовий і громадський діяч Юрій Юзич, передає Цензор.НЕТ.

Романків був провідним інженером IBM і автором майже 70 патентів

"Третій український Chief scout, який у 90-ті роки залучив та інвестував щонайменше 500 000 доларів в розвиток Пласту - українського скаутингу. Професіоналізувавши центральний офіс Пласту в Україні. Саме його зусиллями значною мірою український скаутинг став наймасовішим молодіжним рухом в Україні. Автор і співавтор більше як 65 патентів. Зокрема, саме він придумав, працюючи провідним інженером IBM, як записувати й зчитувати інформацію із жорстких дисків. Кожного разу, як включаємо компʼютер - починає працювати щонайменше 7 винаходів українця Романківа. Його імʼя занесене до галереї слави у США", - зазначив Юзич.

У США помер український винахідник і начальний пластун Любомир Романків

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Біографія Любомира Романківа

Романків народився у 1931 році на Львівщині. З 12 років став членом тогочасного таємного Пласту, який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою "Виховні спільноти української молоді" (ВСУМ).

Після Другої світової війни продовжив своє пластування, вступивши у 1946 році до Пласту в баварському місті Берхтесгаден. Успішно пройшов усю юнацьку пластову освітню програму осягнувши ступінь пластуна-скоба.

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Ще в Німеччині пройшов усі можливі тоді вишколи пластових виховників ‒ новацьких та юнацьких. А переїхавши до Канади, паралельно із будуванням своєї професійної карʼєри, став співорганізатором Пласту в Едмонтоні. Організував там курінь юнаків та новацьке гніздо.

Понад 10 років загалом присвятив виховній праці у Пласті, працюючи із дітьми безпосередньо (після переїзду до США у 1958-1961 роках був ще юнацьким виховником у Бостоні).

"Романків ‒ ініціатор придбання пластового дому в Едмонтоні та перших збірок коштів на цей будинок. Організатор багатьох пластових вишкільних таборів. Зрештою став одним із ключових лідерів Пласту в діаспорі. У 1990-х роках, як голова Головної пластової ради брав безпосередньо участь у перших чотирьох зʼїздах відродженого Пласту в Україні", - зазначає Юзич. 

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"Пластун зібрав кошти та особисто організовував делегацію України на світові джемборі в Голандії та Чілі ‒ де український контингент чи не вперше офіційно отримав статус не гостей, а повноцінних учасників. Одні лише Нідерланди потребували 45 000 доларів, які він і знайшов", - додає громадський діяч. 

Також Романків - ініціатор та учасник першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбувся на Закарпатті у 1996 році за участю делегацій багатьох скаутських організацій України і Європи. Саме Любомир вперше не лише теоретично поставив задачу розгортання Пласту по всій Україні, але організував системне фінансування цього проєкту у перші 5 років. Опісля цю ініціативу підхопив Богдан Гаврилишин.

Автор: 

Пласт (47) смерть (6772) США (23290)


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Топ коментарі
+18
Царство Небесне...
Вічна рам'ять...
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28.06.2024 11:37
+9
Любомир Романків? Світлая пам'ять... А Стефан Романків - хто він такий? Родичі?
Ще https://t.me/irynagerashchenko/15261 позавчора ввечері Ірина Геращенко повідомляла (фото за ссиллю):
"Важко навіть згадати,коли ми познайомилися зі Стефаном Романівим.

Мабуть, в 2003, під час поїздки в США з Віктором і Катериною Ющенками.
Він дуже любив Україну і всім серцем підтримував нашу Незалежність. Під час виборів 2004 Стефан з колегами працювали спостерігачами, аби застерегти тодішню владу від фальсифікацій.
Стефан був мудрим, щирим і чесним. Важливі і рідкісні нині якості. Він мріяв про Україну демократичну і європейську, працюючи в Світовому Конгресі Українців над обʼєднанням світового українства.
Востаннє ми бачилися в листопаді 23, планували подальші спільні кроки для посилення санкцій проти РФ.
Україна втратила великого друга і адвоката. Світлая памʼять, Стефане… Найщиріші співчуття родині".
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28.06.2024 11:37
+6
Співчуття(((. Залишив гідний слід та пам"ять по собі.
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28.06.2024 11:39
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Царство Небесне...
Вічна рам'ять...
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28.06.2024 11:37 Відповісти
Любомир Романків? Світлая пам'ять... А Стефан Романків - хто він такий? Родичі?
Ще https://t.me/irynagerashchenko/15261 позавчора ввечері Ірина Геращенко повідомляла (фото за ссиллю):
"Важко навіть згадати,коли ми познайомилися зі Стефаном Романівим.

Мабуть, в 2003, під час поїздки в США з Віктором і Катериною Ющенками.
Він дуже любив Україну і всім серцем підтримував нашу Незалежність. Під час виборів 2004 Стефан з колегами працювали спостерігачами, аби застерегти тодішню владу від фальсифікацій.
Стефан був мудрим, щирим і чесним. Важливі і рідкісні нині якості. Він мріяв про Україну демократичну і європейську, працюючи в Світовому Конгресі Українців над обʼєднанням світового українства.
Востаннє ми бачилися в листопаді 23, планували подальші спільні кроки для посилення санкцій проти РФ.
Україна втратила великого друга і адвоката. Світлая памʼять, Стефане… Найщиріші співчуття родині".
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28.06.2024 11:37 Відповісти
Співчуття(((. Залишив гідний слід та пам"ять по собі.
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28.06.2024 11:39 Відповісти
Лазерні диски.
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28.06.2024 11:53 Відповісти
Вічна памʼять співвітчизнику. Як же нам зараз на вистачає таких людей.

Кожен раз коли кацап вмикає свій тлєтворний компʼютер, він навіть не підозрює що сім разів віддає честь бандерівцю Стефану Романківу.
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28.06.2024 11:55 Відповісти
Очевидно Любомиру Романківу.
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28.06.2024 12:42 Відповісти
Так, помилково перехрестив Любомира.
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28.06.2024 13:10 Відповісти
гарний приклад. головне виїхати в нормальну країну
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28.06.2024 12:02 Відповісти
ПШНХЙ, кацапсіна.
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28.06.2024 12:14 Відповісти
а що тебе так попердолило? чому використовуєш ісконно-рускій мат а не нормальні слова
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28.06.2024 12:19 Відповісти
перестань нервувати і подумай: чому українці за кодоном добиваються успіхів як у науці, так і в бізнесі чи політиці? І чому зараз при владі практично немає українців. котлету ти ж не будеш до нас записувати? чи того ж швілі єглло якого висіло в кожному райотдєлє? У нас не є країна рівних можливостей ще з часів совка. можеш повірити мені на слово як людині, що родилася ще за хрущова.
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28.06.2024 12:28 Відповісти
Повна протилежність нашої влади, яка уміє лише мародерити і обкрадати власний народ під час війни
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28.06.2024 12:09 Відповісти
він - українець
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28.06.2024 12:38 Відповісти
Якщо влада мародерить, то вона точно не наша, не українська.
Усі президенти України мали і мають етніку, яка дозволяє мародерити.
Був шанс із В'ячеславом Чорноволом, але за наказом "українця" Кучми його вбили.
Якби Ахметов був українцем, то скупав би дальнобійні ракети, а не замки у Європі.
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28.06.2024 13:34 Відповісти
Так , але пан Порошенко не мародерив . Ахметов , то як циган , а зеля переплюнув всіх жадібністю , гребе і гребе , і кінець його буде страшний , бо проклятий мільйонами українців .
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28.06.2024 17:08 Відповісти
 
 