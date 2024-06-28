У США помер начальний пластун та український винахідник Любомир Романків. ФОТО
У ніч на п'ятницю, 28 червня, на 93-му році життя у США помер український науковець, винахідник та начальний пластун Любомир Романків. Він родом зі Львівщини.
Про це повідомив пластовий і громадський діяч Юрій Юзич, передає Цензор.НЕТ.
Романків був провідним інженером IBM і автором майже 70 патентів
"Третій український Chief scout, який у 90-ті роки залучив та інвестував щонайменше 500 000 доларів в розвиток Пласту - українського скаутингу. Професіоналізувавши центральний офіс Пласту в Україні. Саме його зусиллями значною мірою український скаутинг став наймасовішим молодіжним рухом в Україні. Автор і співавтор більше як 65 патентів. Зокрема, саме він придумав, працюючи провідним інженером IBM, як записувати й зчитувати інформацію із жорстких дисків. Кожного разу, як включаємо компʼютер - починає працювати щонайменше 7 винаходів українця Романківа. Його імʼя занесене до галереї слави у США", - зазначив Юзич.
Біографія Любомира Романківа
Романків народився у 1931 році на Львівщині. З 12 років став членом тогочасного таємного Пласту, який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою "Виховні спільноти української молоді" (ВСУМ).
Після Другої світової війни продовжив своє пластування, вступивши у 1946 році до Пласту в баварському місті Берхтесгаден. Успішно пройшов усю юнацьку пластову освітню програму осягнувши ступінь пластуна-скоба.
Ще в Німеччині пройшов усі можливі тоді вишколи пластових виховників ‒ новацьких та юнацьких. А переїхавши до Канади, паралельно із будуванням своєї професійної карʼєри, став співорганізатором Пласту в Едмонтоні. Організував там курінь юнаків та новацьке гніздо.
Понад 10 років загалом присвятив виховній праці у Пласті, працюючи із дітьми безпосередньо (після переїзду до США у 1958-1961 роках був ще юнацьким виховником у Бостоні).
"Романків ‒ ініціатор придбання пластового дому в Едмонтоні та перших збірок коштів на цей будинок. Організатор багатьох пластових вишкільних таборів. Зрештою став одним із ключових лідерів Пласту в діаспорі. У 1990-х роках, як голова Головної пластової ради брав безпосередньо участь у перших чотирьох зʼїздах відродженого Пласту в Україні", - зазначає Юзич.
"Пластун зібрав кошти та особисто організовував делегацію України на світові джемборі в Голандії та Чілі ‒ де український контингент чи не вперше офіційно отримав статус не гостей, а повноцінних учасників. Одні лише Нідерланди потребували 45 000 доларів, які він і знайшов", - додає громадський діяч.
Також Романків - ініціатор та учасник першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбувся на Закарпатті у 1996 році за участю делегацій багатьох скаутських організацій України і Європи. Саме Любомир вперше не лише теоретично поставив задачу розгортання Пласту по всій Україні, але організував системне фінансування цього проєкту у перші 5 років. Опісля цю ініціативу підхопив Богдан Гаврилишин.
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Ще https://t.me/irynagerashchenko/15261 позавчора ввечері Ірина Геращенко повідомляла (фото за ссиллю):
"Важко навіть згадати,коли ми познайомилися зі Стефаном Романівим.
Мабуть, в 2003, під час поїздки в США з Віктором і Катериною Ющенками.
Він дуже любив Україну і всім серцем підтримував нашу Незалежність. Під час виборів 2004 Стефан з колегами працювали спостерігачами, аби застерегти тодішню владу від фальсифікацій.
Стефан був мудрим, щирим і чесним. Важливі і рідкісні нині якості. Він мріяв про Україну демократичну і європейську, працюючи в Світовому Конгресі Українців над обʼєднанням світового українства.
Востаннє ми бачилися в листопаді 23, планували подальші спільні кроки для посилення санкцій проти РФ.
Україна втратила великого друга і адвоката. Світлая памʼять, Стефане… Найщиріші співчуття родині".
Кожен раз коли кацап вмикає свій тлєтворний компʼютер, він навіть не підозрює що сім разів віддає честь бандерівцю Стефану Романківу.
Усі президенти України мали і мають етніку, яка дозволяє мародерити.
Був шанс із В'ячеславом Чорноволом, але за наказом "українця" Кучми його вбили.
Якби Ахметов був українцем, то скупав би дальнобійні ракети, а не замки у Європі.