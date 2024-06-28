В США умер начальный пластун и украинский изобретатель Любомир Романкив. ФОТО

В ночь на пятницу, 28 июня, на 93-м году жизни в США умер украинский ученый, изобретатель и начальный пластун Любомир Романкив. Он родом из Львовской области.

Об этом сообщил пластовой и общественный деятель Юрий Юзич, передает Цензор.НЕТ.

Романкив был ведущим инженером IBM и автором почти 70 патентов

"Третий украинский Chief scout, который в 90-е годы привлек и инвестировал не менее 500 000 долларов в развитие Пласта - украинского скаутинга. Профессионализировав центральный офис Пласта в Украине. Именно его усилиями в значительной степени украинский скаутинг стал самым массовым молодежным движением в Украине. Автор и соавтор более 65 патентов. В частности, именно он придумал, работая ведущим инженером IBM, как записывать и считывать информацию с жестких дисков. Каждый раз, как включаем компьютер - начинает работать не менее 7 изобретений украинца Романкива. Его имя занесено в галерею славы в США", - отметил Юзич.

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Биография Любомира Романкива

Романкив родился в 1931 году на Львовщине. С 12 лет стал членом тогдашнего тайного Пласта, который под нацистской оккупацией действовал под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).

После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в Пласт в баварском городе Берхтесгаден. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу достигнув степени пластуна-скоба.

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Еще в Германии прошел все возможные тогда курсы пластовых воспитателей - новацких и юношеских. А переехав в Канаду, параллельно со строительством своей профессиональной карьеры, стал соорганизатором Пласта в Эдмонтоне. Организовал там курень юношей и новацкое гнездо.

Более 10 лет в целом посвятил воспитательной работе в Пласте, работая с детьми непосредственно (после переезда в США в 1958-1961 годах был еще юношеским воспитателем в Бостоне).

"Романкив - инициатор приобретения пластового дома в Эдмонтоне и первых сборов средств на этот дом. Организатор многих пластовых тренировочных лагерей. В конце концов стал одним из ключевых лидеров Пласта в диаспоре. В 1990-х годах, как председатель Главного пластового совета принимал непосредственное участие в первых четырех съездах возрожденного Пласта в Украине", - отмечает Юзич.

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"Пластун собрал средства и лично организовывал делегацию Украины на мировые джемборы в Голландии и Чили - где украинский контингент едва ли не впервые официально получил статус не гостей, а полноценных участников. Одни только Нидерланды требовали 45 000 долларов, которые он и нашел", - добавляет общественный деятель.

Также Романкив - инициатор и участник первого Всеукраинского скаутского джембори, который состоялся на Закарпатье в 1996 году с участием делегаций многих скаутских организаций Украины и Европы. Именно Любомир впервые не только теоретически поставил задачу развертывания Пласта по всей Украине, но организовал системное финансирование этого проекта в первые 5 лет. После эту инициативу подхватил Богдан Гаврилишин.