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В США умер начальный пластун и украинский изобретатель Любомир Романкив. ФОТО

В ночь на пятницу, 28 июня, на 93-м году жизни в США умер украинский ученый, изобретатель и начальный пластун Любомир Романкив. Он родом из Львовской области.

Об этом сообщил пластовой и общественный деятель Юрий Юзич, передает Цензор.НЕТ.

Романкив был ведущим инженером IBM и автором почти 70 патентов

"Третий украинский Chief scout, который в 90-е годы привлек и инвестировал не менее 500 000 долларов в развитие Пласта - украинского скаутинга. Профессионализировав центральный офис Пласта в Украине. Именно его усилиями в значительной степени украинский скаутинг стал самым массовым молодежным движением в Украине. Автор и соавтор более 65 патентов. В частности, именно он придумал, работая ведущим инженером IBM, как записывать и считывать информацию с жестких дисков. Каждый раз, как включаем компьютер - начинает работать не менее 7 изобретений украинца Романкива. Его имя занесено в галерею славы в США", - отметил Юзич.

У США помер український винахідник і начальний пластун Любомир Романків

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Биография Любомира Романкива

Романкив родился в 1931 году на Львовщине. С 12 лет стал членом тогдашнего тайного Пласта, который под нацистской оккупацией действовал под легальным названием "Воспитательные сообщества украинской молодежи" (ВСУМ).

После Второй мировой войны продолжил свое пластование, вступив в 1946 году в Пласт в баварском городе Берхтесгаден. Успешно прошел всю юношескую пластовую образовательную программу достигнув степени пластуна-скоба.

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Еще в Германии прошел все возможные тогда курсы пластовых воспитателей - новацких и юношеских. А переехав в Канаду, параллельно со строительством своей профессиональной карьеры, стал соорганизатором Пласта в Эдмонтоне. Организовал там курень юношей и новацкое гнездо.

Более 10 лет в целом посвятил воспитательной работе в Пласте, работая с детьми непосредственно (после переезда в США в 1958-1961 годах был еще юношеским воспитателем в Бостоне).

"Романкив - инициатор приобретения пластового дома в Эдмонтоне и первых сборов средств на этот дом. Организатор многих пластовых тренировочных лагерей. В конце концов стал одним из ключевых лидеров Пласта в диаспоре. В 1990-х годах, как председатель Главного пластового совета принимал непосредственное участие в первых четырех съездах возрожденного Пласта в Украине", - отмечает Юзич.

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"Пластун собрал средства и лично организовывал делегацию Украины на мировые джемборы в Голландии и Чили - где украинский контингент едва ли не впервые официально получил статус не гостей, а полноценных участников. Одни только Нидерланды требовали 45 000 долларов, которые он и нашел", - добавляет общественный деятель.

Также Романкив - инициатор и участник первого Всеукраинского скаутского джембори, который состоялся на Закарпатье в 1996 году с участием делегаций многих скаутских организаций Украины и Европы. Именно Любомир впервые не только теоретически поставил задачу развертывания Пласта по всей Украине, но организовал системное финансирование этого проекта в первые 5 лет. После эту инициативу подхватил Богдан Гаврилишин.

Автор: 

Пласт (52) смерть (9247) США (27055)


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Топ комментарии
+18
Царство Небесне...
Вічна рам'ять...
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28.06.2024 11:37
+9
Любомир Романків? Світлая пам'ять... А Стефан Романків - хто він такий? Родичі?
Ще https://t.me/irynagerashchenko/15261 позавчора ввечері Ірина Геращенко повідомляла (фото за ссиллю):
"Важко навіть згадати,коли ми познайомилися зі Стефаном Романівим.

Мабуть, в 2003, під час поїздки в США з Віктором і Катериною Ющенками.
Він дуже любив Україну і всім серцем підтримував нашу Незалежність. Під час виборів 2004 Стефан з колегами працювали спостерігачами, аби застерегти тодішню владу від фальсифікацій.
Стефан був мудрим, щирим і чесним. Важливі і рідкісні нині якості. Він мріяв про Україну демократичну і європейську, працюючи в Світовому Конгресі Українців над обʼєднанням світового українства.
Востаннє ми бачилися в листопаді 23, планували подальші спільні кроки для посилення санкцій проти РФ.
Україна втратила великого друга і адвоката. Світлая памʼять, Стефане… Найщиріші співчуття родині".
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28.06.2024 11:37
+6
Співчуття(((. Залишив гідний слід та пам"ять по собі.
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28.06.2024 11:39
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Царство Небесне...
Вічна рам'ять...
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28.06.2024 11:37 Ответить
Любомир Романків? Світлая пам'ять... А Стефан Романків - хто він такий? Родичі?
Ще https://t.me/irynagerashchenko/15261 позавчора ввечері Ірина Геращенко повідомляла (фото за ссиллю):
"Важко навіть згадати,коли ми познайомилися зі Стефаном Романівим.

Мабуть, в 2003, під час поїздки в США з Віктором і Катериною Ющенками.
Він дуже любив Україну і всім серцем підтримував нашу Незалежність. Під час виборів 2004 Стефан з колегами працювали спостерігачами, аби застерегти тодішню владу від фальсифікацій.
Стефан був мудрим, щирим і чесним. Важливі і рідкісні нині якості. Він мріяв про Україну демократичну і європейську, працюючи в Світовому Конгресі Українців над обʼєднанням світового українства.
Востаннє ми бачилися в листопаді 23, планували подальші спільні кроки для посилення санкцій проти РФ.
Україна втратила великого друга і адвоката. Світлая памʼять, Стефане… Найщиріші співчуття родині".
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28.06.2024 11:37 Ответить
Співчуття(((. Залишив гідний слід та пам"ять по собі.
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28.06.2024 11:39 Ответить
Лазерні диски.
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28.06.2024 11:53 Ответить
Вічна памʼять співвітчизнику. Як же нам зараз на вистачає таких людей.

Кожен раз коли кацап вмикає свій тлєтворний компʼютер, він навіть не підозрює що сім разів віддає честь бандерівцю Стефану Романківу.
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28.06.2024 11:55 Ответить
Очевидно Любомиру Романківу.
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28.06.2024 12:42 Ответить
Так, помилково перехрестив Любомира.
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28.06.2024 13:10 Ответить
гарний приклад. головне виїхати в нормальну країну
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28.06.2024 12:02 Ответить
ПШНХЙ, кацапсіна.
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28.06.2024 12:14 Ответить
а що тебе так попердолило? чому використовуєш ісконно-рускій мат а не нормальні слова
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28.06.2024 12:19 Ответить
перестань нервувати і подумай: чому українці за кодоном добиваються успіхів як у науці, так і в бізнесі чи політиці? І чому зараз при владі практично немає українців. котлету ти ж не будеш до нас записувати? чи того ж швілі єглло якого висіло в кожному райотдєлє? У нас не є країна рівних можливостей ще з часів совка. можеш повірити мені на слово як людині, що родилася ще за хрущова.
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28.06.2024 12:28 Ответить
Повна протилежність нашої влади, яка уміє лише мародерити і обкрадати власний народ під час війни
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28.06.2024 12:09 Ответить
він - українець
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28.06.2024 12:38 Ответить
Якщо влада мародерить, то вона точно не наша, не українська.
Усі президенти України мали і мають етніку, яка дозволяє мародерити.
Був шанс із В'ячеславом Чорноволом, але за наказом "українця" Кучми його вбили.
Якби Ахметов був українцем, то скупав би дальнобійні ракети, а не замки у Європі.
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28.06.2024 13:34 Ответить
Так , але пан Порошенко не мародерив . Ахметов , то як циган , а зеля переплюнув всіх жадібністю , гребе і гребе , і кінець його буде страшний , бо проклятий мільйонами українців .
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28.06.2024 17:08 Ответить
 
 