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Кулеба зустрівся із Сікорським: обговорили вступ України до ЄС та військову допомогу. ФОТОрепортаж

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 28 червня, зустрівся зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. Зустріч дипломатів відбулася у Варшаві.

Про це Кулеба розповів на платформі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час зустрічі дипломати привітали початок переговорів про вступ України до ЄС.

"Польща впродовж багатьох років послідовно підтримує членство України в ЄС. Практичний початок переговорів є успіхом для України, Польщі та всієї Європи", - йдеться у дописі Кулеби.

Кулеба зустрівся із Сікорським: обговорили вступ України в ЄС та військову допомогу

Він додав, що обговорив зі своїм польським колегою потенційні шляхи розблокування допомоги Україні зброєю з Європейського фонду миру. Крім цього, сторони обговорили залучення третіх країн щодо надання Україні додаткових засобів ППО.

Кулеба зустрівся із Сікорським: обговорили вступ України в ЄС та військову допомогу

Також міністри обговорили підписання безпекової угоди між Україною та Польщею.

Кулеба зустрівся із Сікорським: обговорили вступ України в ЄС та військову допомогу

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що його країна завершує підготовку безпекової угоди з Україною.Сторони можуть підписати безпекову угоду до саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

Читайте також: Польща завершує підготовку безпекової угоди з Україною, - Туск

Автор: 

Польща (8609) МЗС Польщі (217) Кулеба Дмитро (3604)


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Зрівняти Сікорського і Кульому
Зайвий раз згадати що українці обрали лайно у владу.
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28.06.2024 19:05 Відповісти
Прихвостень Єрмака ! Гидко дивитись !
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28.06.2024 20:22 Відповісти
 
 