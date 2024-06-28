Кулеба встретился с Сикорским: обсудили вступление Украины в ЕС и военную помощь. ФОТОрепортаж

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 28 июня, встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Встреча дипломатов состоялась в Варшаве.

Об этом Кулеба рассказал на платформе Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время встречи дипломаты приветствовали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Польша на протяжении многих лет последовательно поддерживает членство Украины в ЕС. Практическое начало переговоров является успехом для Украины, Польши и всей Европы", - говорится в заметке Кулебы.

Он добавил, что обсудил со своим польским коллегой потенциальные пути разблокирования помощи Украине оружием из Европейского фонда мира. Кроме этого, стороны обсудили привлечение третьих стран по предоставлению Украине дополнительных средств ПВО.

Также министры обсудили подписание соглашения по безопасности между Украиной и Польшей.

Ранее премьер Польши Дональд Туск заявлял, что его страна завершает подготовку соглашения по безопасности с Украиной. Стороны могут подписать соглашение по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле.

Читайте также: Польша завершает подготовку соглашения по безопасности с Украиной, - Туск