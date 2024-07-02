Росіяни протягом дня били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: 2 загиблих, пошкоджено будинки, заклади освіти, амбулаторію, адмінбудівлю. ФОТОрепортаж

Протягом 2 липня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області артилерією і БпЛА. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, найбільше дісталося Нікополю. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Також читайте: Окупанти атакували Нікопольщину: пошкоджено промпідприємство та ЛЕП, горіла пшениця

У Нікополі пошкоджено 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Понівечені 2 навчальні заклади, амбулаторія, адмінбудівля, магазини, салон краси та банк.

Крім того, окупанти били і по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Зачепило агрофірму. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 15 разів за день росіяни атакували Нікопольщину з важкої артилерії та дронами-камікадзе. ФОТОрепортаж

Також в ОВА повідомили, що цілив агресор і по Покровській громаді. Попередньо, там поранена людина. Нині інформація уточнюється.









Нагадаємо, сьогодні, 2 липня, російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, ще дев'ять людей дістали поранення. Також багато руйнувань.