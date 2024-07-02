Россияне в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и БпЛА: 2 погибших, повреждены дома, учебные заведения, амбулатория, админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 2 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и БпЛА. Есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, больше всего досталось Никополю. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
В Никополе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 автомобилей. Изуродованы 2 учебных заведения, амбулатория, админздание, магазины, салон красоты и банк.
Кроме того, оккупанты били и по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Задело агрофирму. Произошел пожар, который спасатели укротили.
Также в ОВА сообщили, что целился агрессор и по Покровской громаде. Предварительно, там ранен человек. Сейчас информация уточняется.
Напомним, сегодня, 2 июля, российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.
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