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Россияне в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и БпЛА: 2 погибших, повреждены дома, учебные заведения, амбулатория, админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 2 июля российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области артиллерией и БпЛА. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего досталось Никополю. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Обстріли Нікопольського району 2 липня

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В Никополе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 автомобилей. Изуродованы 2 учебных заведения, амбулатория, админздание, магазины, салон красоты и банк.

Обстріли Нікопольського району 2 липня

Кроме того, оккупанты били и по Мировской, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Задело агрофирму. Произошел пожар, который спасатели укротили.

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Обстріли Нікопольського району 2 липня

Также в ОВА сообщили, что целился агрессор и по Покровской громаде. Предварительно, там ранен человек. Сейчас информация уточняется.

Обстріли Нікопольського району 2 липня
Обстріли Нікопольського району 2 липня
Обстріли Нікопольського району 2 липня
Обстріли Нікопольського району 2 липня

Напомним, сегодня, 2 июля, российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.

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обстрел (27742) Никополь (1064) Днепропетровская область (4063)


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