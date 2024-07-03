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Новини Фото Війна
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Передавала дані про підприємства оборонно-промислового комплексу: СБУ затримала агентку ФСБ на Сумщині. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка готувала нову серію повітряних атак РФ на Сумщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агентки 

Зазначається, що головним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу.

Для цього агентка регулярно об’їжджала місцевість, а також "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

СБУ затримала російську агентку на Сумщині

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Вказано, що вона також намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.

У разі виявлення "однодумців" агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від ФСБ.

Втім, Служба безпеки зірвала ворожі плани, задокументувала злочинні дії фігурантки й затримала її на гарячому, коли агентка ФСБ знімала один з об’єктів на відео.

За даними слідства, поплічницею ворога є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають у РФ і підтримують збройну агресію проти України.

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Завербували через родичів у Росії

"Саме через родичів ФСБ дистанційно завербувала фігурантку та визначила їй куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ", - повідомили в пресцентрі.

СБУ затримала російську агентку на Сумщині

Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 років засуджено зрадницю, яка готувала ворожий удар по штабах ЗСУ на Сумщині, - СБУ. ФОТО 

Що загрожує агентці ФСБ?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

СБУ (12954) Сумська область (3862)


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Топ коментарі
+10
Господи це смішно. Якщо у РФ все наше вище керівництво нашо їм якась ще якась бабка?
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03.07.2024 10:15 Відповісти
+4
показуха для лохтората. а козиря затримати слабо, ухилянти?
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03.07.2024 10:49 Відповісти
+3
Це не ця бабця положила на стіл кремлю план нашого контрнаступу в 2023 році,про що гундосий розказував? Тоді молодці.Хоча навіщо було їхати аж на сумщину, коли Банкова набагато блище і хватай всіх підряд-не помилишся!
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03.07.2024 11:10 Відповісти
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Господи це смішно. Якщо у РФ все наше вище керівництво нашо їм якась ще якась бабка?
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03.07.2024 10:15 Відповісти
Хто знає, може вона онука Мата Харі ?!!
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03.07.2024 10:28 Відповісти
Хоч когось вже посадили, клоуни ?!!
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03.07.2024 10:21 Відповісти
Кожен день. Але щось зрада не посилює карну відповідальність для шпигунів, зрадників та диверсантів. Може тому що зрадники саме у владі?
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03.07.2024 10:37 Відповісти
Ну бабці підфартило, довічне утримання державним коштом..+ще пенсію буде отримувати..
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03.07.2024 10:43 Відповісти
і камуфліроване платтячко не допомогло.
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03.07.2024 10:44 Відповісти
показуха для лохтората. а козиря затримати слабо, ухилянти?
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03.07.2024 10:49 Відповісти
Ну так напиши офіційну заяву впорядку ст. 114 на уйобка дєрьмка.
Я написав в порядку ст. 214 КПКУ.
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03.07.2024 12:00 Відповісти
А коли ахметку затримують за здачу Донецька, Луганська, Марiуполя...? Сцикотно??
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03.07.2024 11:02 Відповісти
Це не ця бабця положила на стіл кремлю план нашого контрнаступу в 2023 році,про що гундосий розказував? Тоді молодці.Хоча навіщо було їхати аж на сумщину, коли Банкова набагато блище і хватай всіх підряд-не помилишся!
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03.07.2024 11:10 Відповісти
безугла??
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03.07.2024 11:49 Відповісти
безкутова!
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03.07.2024 11:54 Відповісти
нужно сразу таких отправлять к родичам откуда пришла, туда и пошла.
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03.07.2024 12:51 Відповісти
 
 