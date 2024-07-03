Передавала дані про підприємства оборонно-промислового комплексу: СБУ затримала агентку ФСБ на Сумщині. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку ФСБ, яка готувала нову серію повітряних атак РФ на Сумщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Завдання агентки

Зазначається, що головним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу.

Для цього агентка регулярно об’їжджала місцевість, а також "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

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Вказано, що вона також намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів.

У разі виявлення "однодумців" агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від ФСБ.

Втім, Служба безпеки зірвала ворожі плани, задокументувала злочинні дії фігурантки й затримала її на гарячому, коли агентка ФСБ знімала один з об’єктів на відео.

За даними слідства, поплічницею ворога є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають у РФ і підтримують збройну агресію проти України.

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Завербували через родичів у Росії

"Саме через родичів ФСБ дистанційно завербувала фігурантку та визначила їй куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь ФСБ", - повідомили в пресцентрі.

Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

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Що загрожує агентці ФСБ?

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.