Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 34, третина з них госпіталізована, двоє - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ранкової атаки на Дніпро наразі відомо про 34 постраждалі особи.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них - у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", - інформує Лисак.











Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули, 27 - постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей