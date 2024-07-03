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Новини Фото Війна
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Атака РФ на Дніпро: кількість постраждалих зросла до 34, третина з них госпіталізована, двоє - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ранкової атаки на Дніпро наразі відомо про 34 постраждалі особи. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже 34 постраждалих у Дніпрі. Третина з них - у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи", - інформує Лисак.

наслідки російської атаки на Дніпро
наслідки російської атаки на Дніпро
наслідки російської атаки на Дніпро
наслідки російської атаки на Дніпро
наслідки російської атаки на Дніпро

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року 

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули, 27 - постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей

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Дніпро (3298) обстріл (29105) поранення (2814)


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а шо там бур'яна безмозгла? сбу і гру, де ви є?
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03.07.2024 13:19 Відповісти
Скільки років війни, а керівництвом держави ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Ворог безкарно добиває економіку, оборонку, енергетику, заводи, порти, аеродроми... руйнує наші міста і села. Фронт відкочується, гине еліта нашої Нації - наша Армія (не захищена і незабезпечена). А у відповідь чуємо і бачимо відосіки, монологи, гастролі і екскурсії по світу без толку і користі. І гарячкове розкрадання - усього, на усіх рівнях і усюди.
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03.07.2024 13:20 Відповісти
Це результат приїзду прокацапського хрякаОрбана!
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03.07.2024 13:24 Відповісти
Це результат дружби уродів
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03.07.2024 13:29 Відповісти
 
 