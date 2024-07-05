Доба на Донеччині: 3 особи загинули, 24 поранено. Росіяни обстріляли 3 райони області. ФОТОрепортаж

Російські загарбники протягом доби обстріляли 3 райони Донеччини, внаслідок чого загинули 3 особи, 24 було поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Так, росіяни вбили 1 особу у Красногорівці Мар'їнської громади. У Кураховому поранено 3 людини, пошкоджено промзону. Численних обстрілів зазнала Селидівська ТГ: в Українську 4 людини поранено, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 9 гаражів; у Вишневому пошкоджено 6 приватних будинків, у Петрівці - 6, у Селидовому - 1.

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Краматорський район.

1 особу поранено у Костянтинівці, пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 автівки і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді 1 людина загинула у Стінках. В Іллінівській громаді 1 людина поранена у Клебан-Бику, пошкоджено 8 об'єктів у Тарасівці.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 3 багатоповерхівки, промислова будівля і нежитлова споруда. У Північному Торецької громади поранено людину, пошкоджено будинок; у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Всього за добу росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донеччини.

Так, протягом доби внаслідок обстрілів РФ загинули 3 жителів Донеччини, 24 дістали поранення.

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