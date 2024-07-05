Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, 24 ранены. Россияне обстреляли 3 района области. ФОТОрепортаж

Российские захватчики в течение суток обстреляли 3 района Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека, 24 были ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Россияне убили 1 человека в Красногоровке Марьинской громады. В Курахово ранены 3 человека, повреждена промзона. Многочисленным обстрелам подверглась Селидовская ТГ: в Украинской 4 человека ранены, повреждены 8 многоэтажек и 9 гаражей; в Вишневом повреждены 6 частных домов, в Петровке - 6, в Селидово - 1.

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Краматорский район

1 человек ранен в Константиновке, повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки, 2 автомобиля и инфраструктурный объект. Также в громаде 1 человек погиб в Стенках. В Ильиновской громаде 1 человек ранен в Клебан-Быке, повреждены 8 объектов в Тарасовке.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 3 многоэтажки, промышленное здание и нежилое сооружение. В Северном Торецкой громады ранен человек, поврежден дом; в Торецке повреждено админздание. В Сиверске повреждено 6 домов.



Всего за сутки россияне 32 раза обстреляли населенные пункты Донетчины.

В течение суток в результате обстрелов РФ погибли 3 жителей Донетчины, 24 получили ранения.

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