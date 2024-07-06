Рашисти обстріляли Українськ та Покровськ: щонайменше 1 людина загинула, 3 поранені. ФОТОрепортаж
Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Українськ Селидівської громади потрапив під вогонь Смерчів - наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 двоповерхівки і 1 приватний будинок.
Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.
"Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не перетворюйте себе на мішень!", - наголошує очільник регіону.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни скинули два КАБи на Селидове. П’ятеро людей загинули, восьмеро - поранені.
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