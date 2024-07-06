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Рашисти обстріляли Українськ та Покровськ: щонайменше 1 людина загинула, 3 поранені. ФОТОрепортаж

Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Українськ Селидівської громади потрапив під вогонь Смерчів - наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 двоповерхівки і 1 приватний будинок.

Ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

"Росіяни щодня б'ють по мирним жителям Донеччини. Не перетворюйте себе на мішень!", - наголошує очільник регіону.

Також читайте: Доба на Донеччині: під обстрілами 3 райони, 11 людей загинули, багато поранених. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни скинули два КАБи на Селидове. П’ятеро людей загинули, восьмеро - поранені.

Автор: 

обстріл (29195) Донецька область (8812)


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