Доба на Донеччині: Під обстрілами перебували 3 райони, загинули 2 людини, є поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 6 липня, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області. У Нью-Йорку та Українську загинули дві людини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
Численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового і околиці Дальнього і Ганнівки.
В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаражі. У Новогродівці пошкоджено 5 будинків.
У Гродівській ТГ пошкоджено 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому.
У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.
Краматорський район
У Лиманській ТГ зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 4 будинки у Зарічному.
У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному.
Бахмутський район
У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт.
У Торецьку пошкоджені 1 будинок і крамниця.
У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.
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