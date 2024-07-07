Доба на Донеччині: Під обстрілами перебували 3 райони, загинули 2 людини, є поранені. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 6 липня, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області. У Нью-Йорку та Українську загинули дві людини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Численних обстрілів зазнала Курахівська громада: у Гірнику пошкоджено будинок, у Костянтинопільському — 4 будинки, у Курахівці — 3 будинки; під вогнем приватний сектор Курахового і околиці Дальнього і Ганнівки.

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В Українську Селидівської ТГ 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 6 багатоповерхівок, приватний будинок і 4 гаражі. У Новогродівці пошкоджено 5 будинків.

У Гродівській ТГ пошкоджено 8 будинків: 5 у Прогресі і 3 у Веселому.

У Покровську пошкоджено підприємство та адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лиманській ТГ зруйновано 2 будинки у Колодязях, пошкоджено 4 будинки у Зарічному.

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У Костянтинівській ТГ пошкоджені 5 будинків у Марковому, декілька будинків у Ступочках і Предтечиному.

Бахмутський район

У Нью-Йорку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки та інфраструктурний об'єкт.

У Торецьку пошкоджені 1 будинок і крамниця.

У Часовоярській ТГ пошкоджені 3 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.

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