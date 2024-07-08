Бійці ЗСУ на фронті завдають ударів по ворогу дронами та боєприпасами із написом "За Охматдит". ФОТО

Українські військові на фронті завдають удару по ворогу снарядами та мінами із написом "За Охматдит".

Про це повідомив журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу закликати всіх своїх побратимів, друзів, які зараз на фронті, завдати масованого удару у відповідь. Обов'язково напишіть на міні, снаряді чи дроні: "За Охматдит". Тим, хто в тилу, прохання - донатьте на дрони, автомобілі, засоби зв'язку. Підтримуйте наших воїнів, щоб вони могли знищувати московську нечисть", - написав Ухман у фейсбуці.

Сьогодні не має чужих дітей, наголошує журналіст. Кожна дитина, яка постраждала від московських окупантів в Ужгороді, Одесі, Львові, Києві, Херсоні, Донеччині... - наша і за них, ми маємо знищувати ворога до тла.





На світлинах, розвідка і піхота вже працюють.

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Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.