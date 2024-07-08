УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12097 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
5 114 11

Бійці ЗСУ на фронті завдають ударів по ворогу дронами та боєприпасами із написом "За Охматдит". ФОТО

Українські військові на фронті завдають удару по ворогу снарядами та мінами із написом "За Охматдит".

Про це повідомив журналіст Михайло Ухман, інформує Цензор.НЕТ.

написи на боєприпасах за Охматдит

"Хочу закликати всіх своїх побратимів, друзів, які зараз на фронті, завдати масованого удару у відповідь. Обов'язково напишіть на міні, снаряді чи дроні: "За Охматдит". Тим, хто в тилу, прохання - донатьте на дрони, автомобілі, засоби зв'язку. Підтримуйте наших воїнів, щоб вони могли знищувати московську нечисть", - написав Ухман у фейсбуці.

Сьогодні не має чужих дітей, наголошує журналіст. Кожна дитина, яка постраждала від московських окупантів в Ужгороді, Одесі, Львові, Києві, Херсоні, Донеччині... - наша і за них, ми маємо знищувати ворога до тла.

за охматдит
за охматдит

На світлинах, розвідка і піхота вже працюють.

помста за охматдит

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошкоджено п’ять корпусів "Охматдиту", триває евакуація пацієнтів, - Ляшко


помста за охматдит

помста за Охматдит від 24 бригади
помста за Охматдит від 24 бригади

Також дивіться: Дитяча лікарня "Охматдит" після російської атаки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ухман

Удар по "Охматдиту"

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Станом на 13:50 8 липня унаслідок ворожого "прильоту" загинуло двоє працівників лікарні, семеро людей дістали поранення, з них щонайменше двоє дітей.

Автор: 

Охматдит (250) Ухман Михайло (237)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Тварини так не роблять. Це біосміття.
показати весь коментар
08.07.2024 18:04 Відповісти
+13
показати весь коментар
08.07.2024 18:19 Відповісти
+4
Ты подякуй себе за то что агитировал за землю и обсирал пороха. А без западной помощи ты бы уже ******* своих овец продал. Или ты думаешь тут не помнят как всё было?
показати весь коментар
08.07.2024 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварини так не роблять. Це біосміття.
показати весь коментар
08.07.2024 18:04 Відповісти
Тварюки!
показати весь коментар
08.07.2024 18:49 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2024 18:19 Відповісти
Ты подякуй себе за то что агитировал за землю и обсирал пороха. А без западной помощи ты бы уже ******* своих овец продал. Или ты думаешь тут не помнят как всё было?
показати весь коментар
08.07.2024 18:38 Відповісти
если ты это написал NNN - то это напрасно, он урождённый кацап...
показати весь коментар
08.07.2024 20:20 Відповісти
https://t.me/smolii_ukraine/70520?single
показати весь коментар
08.07.2024 18:53 Відповісти
Це все емоції і більше нічого. Те, що від цього на кількадесятків чмобіків в трашеях здохне, діла не буде. Якщо нема чим доставати їх аеродроми з бомбардувальникам та заводи, що виготовляють ракети, то хоча б потрібна симетрична відповідь по Бєлгороду, Курскьку і т.д. Бо так вони роками можуть бомбити, ракети в них не закінчаться, як уже всі переконались. Око за око, зуб за зуб. А не вся ця маячня, що відбувається.
показати весь коментар
08.07.2024 19:27 Відповісти
"ублюдки", "виродки", підтримую.
До чого тут тварини, в котрий раз питаю ????
Не кидайтеся словами. Пишіть правильно.
показати весь коментар
08.07.2024 19:42 Відповісти
Ці всі фантики-бантики до *****. Керівництвом країни не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни. Ворог безкарно добиває Україну, а обдолбані аморали з Банкової катаються по закордонах , гастролюють і піаряться на кістках і крові Українців. Треба всім народом виловити цих мерзотників і скарати на горло поки не пізно... якщо уже не ПІЗДно.
показати весь коментар
08.07.2024 19:51 Відповісти
долбоїбізм.не більше.спускаємо пар і очікуємо слідуючої ракетної атаки на голови наших дітей.влада АБСОЛЮТНО ***** не робить,всьому світу ***** - бо влада дала такий мєсєдж.
показати весь коментар
08.07.2024 20:47 Відповісти
 
 