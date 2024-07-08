РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8852 посетителя онлайн
Новости Фото Война
5 114 11

Бойцы ВСУ на фронте наносят удары по врагу дронами и боеприпасами с надписью "За Охматдет". ФОТО

Украинские военные на фронте наносят удар по врагу снарядами и минами с надписью "За Охматдет".

Об этом сообщил журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

написи на боєприпасах за Охматдит

"Хочу призвать всех своих побратимов, друзей, которые сейчас на фронте, нанести массированный удар в ответ. Обязательно напишите на мине, снаряде или дроне: "За Охматдет". Тем, кто в тылу, просьба - донатьте на дроны, автомобили, средства связи. Поддерживайте наших воинов, чтобы они могли уничтожать московскую нечисть", - написал Ухман в фейсбуке.

Сегодня нет чужих детей, подчеркивает журналист. Каждый ребенок, пострадавший от московских оккупантов в Ужгороде, Одессе, Львове, Киеве, Херсоне, Донецкой области... - наш. И за них, мы должны уничтожать врага до тла.

за охматдит
за охматдит

На фотографиях, разведка и пехота уже работают.

помста за охматдит

Читайте также: Повреждены пять корпусов "Охматдета", продолжается эвакуация пациентов, - Ляшко


помста за охматдит

помста за Охматдит від 24 бригади
помста за Охматдит від 24 бригади

Читайте также: Детская больница "Охматдет" после российской атаки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ухман

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Ухман Михаил (236)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Тварини так не роблять. Це біосміття.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:04 Ответить
+13
показать весь комментарий
08.07.2024 18:19 Ответить
+4
Ты подякуй себе за то что агитировал за землю и обсирал пороха. А без западной помощи ты бы уже ******* своих овец продал. Или ты думаешь тут не помнят как всё было?
показать весь комментарий
08.07.2024 18:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварини так не роблять. Це біосміття.
показать весь комментарий
08.07.2024 18:04 Ответить
Тварюки!
показать весь комментарий
08.07.2024 18:49 Ответить
показать весь комментарий
08.07.2024 18:19 Ответить
Ты подякуй себе за то что агитировал за землю и обсирал пороха. А без западной помощи ты бы уже ******* своих овец продал. Или ты думаешь тут не помнят как всё было?
показать весь комментарий
08.07.2024 18:38 Ответить
если ты это написал NNN - то это напрасно, он урождённый кацап...
показать весь комментарий
08.07.2024 20:20 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/70520?single
показать весь комментарий
08.07.2024 18:53 Ответить
Це все емоції і більше нічого. Те, що від цього на кількадесятків чмобіків в трашеях здохне, діла не буде. Якщо нема чим доставати їх аеродроми з бомбардувальникам та заводи, що виготовляють ракети, то хоча б потрібна симетрична відповідь по Бєлгороду, Курскьку і т.д. Бо так вони роками можуть бомбити, ракети в них не закінчаться, як уже всі переконались. Око за око, зуб за зуб. А не вся ця маячня, що відбувається.
показать весь комментарий
08.07.2024 19:27 Ответить
"ублюдки", "виродки", підтримую.
До чого тут тварини, в котрий раз питаю ????
Не кидайтеся словами. Пишіть правильно.
показать весь комментарий
08.07.2024 19:42 Ответить
Ці всі фантики-бантики до *****. Керівництвом країни не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни. Ворог безкарно добиває Україну, а обдолбані аморали з Банкової катаються по закордонах , гастролюють і піаряться на кістках і крові Українців. Треба всім народом виловити цих мерзотників і скарати на горло поки не пізно... якщо уже не ПІЗДно.
показать весь комментарий
08.07.2024 19:51 Ответить
долбоїбізм.не більше.спускаємо пар і очікуємо слідуючої ракетної атаки на голови наших дітей.влада АБСОЛЮТНО ***** не робить,всьому світу ***** - бо влада дала такий мєсєдж.
показать весь комментарий
08.07.2024 20:47 Ответить
 
 