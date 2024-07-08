Бойцы ВСУ на фронте наносят удары по врагу дронами и боеприпасами с надписью "За Охматдет". ФОТО

Украинские военные на фронте наносят удар по врагу снарядами и минами с надписью "За Охматдет".

Об этом сообщил журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу призвать всех своих побратимов, друзей, которые сейчас на фронте, нанести массированный удар в ответ. Обязательно напишите на мине, снаряде или дроне: "За Охматдет". Тем, кто в тылу, просьба - донатьте на дроны, автомобили, средства связи. Поддерживайте наших воинов, чтобы они могли уничтожать московскую нечисть", - написал Ухман в фейсбуке.

Сегодня нет чужих детей, подчеркивает журналист. Каждый ребенок, пострадавший от московских оккупантов в Ужгороде, Одессе, Львове, Киеве, Херсоне, Донецкой области... - наш. И за них, мы должны уничтожать врага до тла.





На фотографиях, разведка и пехота уже работают.

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