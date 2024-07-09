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У Генштабі ЗСУ показали, яке спорядження отримують українські військові під час навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж
У Генеральному штабі ЗСУ показали, яке матеріально-технічне забезпечення отримують українські військові, які прибувають на навчання до Великої Британії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Кожен військовослужбовець отримує комплект спорядження, включаючи уніформу, бронежилет, захист для очей, вух, рюкзак, аптечку першої допомоги, засоби гігієни та інше.
Загалом, перший день розпочинається з підбору екіпіровки для кожного військовослужбовця по прибуттю в логістичний хаб, яку курсант буде використовувати на всіх польових заняттях. А після проходження базового курсу зможе використовувати в Україні.
Топ коментарі
+9 Валерій Кваша
показати весь коментар09.07.2024 20:18 Відповісти Посилання
+8 Markus #531371
показати весь коментар09.07.2024 20:44 Відповісти Посилання
+7 Dmitriy Prudko
показати весь коментар09.07.2024 20:32 Відповісти Посилання
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Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов'язку у великий війні за Незалежність.
Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом.
Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників.
Напередодні вони прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста.
Найближчим часом «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.