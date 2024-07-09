У Генштабі ЗСУ показали, яке спорядження отримують українські військові під час навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж

У Генеральному штабі ЗСУ показали, яке матеріально-технічне забезпечення отримують українські військові, які прибувають на навчання до Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Кожен військовослужбовець отримує комплект спорядження, включаючи уніформу, бронежилет, захист для очей, вух, рюкзак, аптечку першої допомоги, засоби гігієни та інше.







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Загалом, перший день розпочинається з підбору екіпіровки для кожного військовослужбовця по прибуттю в логістичний хаб, яку курсант буде використовувати на всіх польових заняттях. А після проходження базового курсу зможе використовувати в Україні.





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