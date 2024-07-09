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У Генштабі ЗСУ показали, яке спорядження отримують українські військові під час навчання у Великій Британії. ФОТОрепортаж

У Генеральному штабі ЗСУ показали, яке матеріально-технічне забезпечення отримують українські військові, які прибувають на навчання до Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

навчання українських військових у Британії

Кожен військовослужбовець отримує комплект спорядження, включаючи уніформу, бронежилет, захист для очей, вух, рюкзак, аптечку першої допомоги, засоби гігієни та інше.

видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії
видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії
видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії

Дивіться: Навчання українських штурмовиків у Франції. ВIДЕО


видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії
видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії
видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії

видача форми та спорядження військовим що прибули до Британії

Загалом, перший день розпочинається з підбору екіпіровки для кожного військовослужбовця по прибуттю в логістичний хаб, яку курсант буде використовувати на всіх польових заняттях. А після проходження базового курсу зможе використовувати в Україні.

спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії

Також читайте: З 2022 року підготовку в рамках місії ЄС пройшли понад 52 тис. українських військових, - Міноборони


спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії

спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії
спорядження для українських військових у Британії

Автор: 

Велика Британія (5666) військові навчання (2781) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+9
А в нас треба все власним коштом купувати, бо те що надає держава не витримує жодної критики! Або на волонтерів сподіватися. Ганьба зеленим ********!
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09.07.2024 20:18 Відповісти
+8
Такий як колишній міністр оборони Рєзнік, отримав би інфаркт, навіщо ЗСУ такі черевики, ремені та засіб захисту, взув у китайсько-паперові черевики, а на захист вклав дерев'яні дошки .... як у росіян, яка "економія". І ставлення незмінилося до українських бійців і після "відходу" Рєзніка.
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09.07.2024 20:44 Відповісти
+7
На українських піхотинцях тримається світ. Слава героям.
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09.07.2024 20:32 Відповісти
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І що, в генштабі не відняли?
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09.07.2024 20:17 Відповісти
А в нас треба все власним коштом купувати, бо те що надає держава не витримує жодної критики! Або на волонтерів сподіватися. Ганьба зеленим ********!
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09.07.2024 20:18 Відповісти
Не зовсім так категорично. Воно то все видається, але якість і практичність душе кульгає. Особливо "корсар", я не знаю для яких термінаторів ту броню придумали. Нормальна людина то носити не може.
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09.07.2024 21:10 Відповісти
На українських піхотинцях тримається світ. Слава героям.
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09.07.2024 20:32 Відповісти
Такий як колишній міністр оборони Рєзнік, отримав би інфаркт, навіщо ЗСУ такі черевики, ремені та засіб захисту, взув у китайсько-паперові черевики, а на захист вклав дерев'яні дошки .... як у росіян, яка "економія". І ставлення незмінилося до українських бійців і після "відходу" Рєзніка.
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09.07.2024 20:44 Відповісти
Не изменилось, да? Так и ходят в китайских бумажных туфлях с деревяными досками в жилете? А зачем вы *******, Маркус?
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09.07.2024 23:46 Відповісти
Я зятю, крім його грошей, додав 30 тисяч щоб снарядити на службу....
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09.07.2024 21:09 Відповісти
В 24 бригаді сформовано батальон «Характерники», який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі і виявили бажання долучитись до оборони держави.

Новобранці нашої бригади скористались можливістю отримати другий шанс та приєднатись до виконання священного обов'язку у великий війні за Незалежність.

Зазначимо, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Батьківщину. Є чимало людей з бойовим досвідом.

Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників.

Напередодні вони прийняли Військову присягу на вірність українському народові та виголосили молитву українського націоналіста.

Найближчим часом «Характерники» почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.
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09.07.2024 21:43 Відповісти
А чому не показали якими відправляють на передок новобранців після місяця підготовки на полігонах?
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09.07.2024 22:21 Відповісти
це все руське іпсо (сарказм)
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10.07.2024 09:14 Відповісти
розберіть де підари
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09.07.2024 22:59 Відповісти
Это наверно в Голливуде нафотографировали, бо знающие люди здесь , на Цензоре, говорят, что из ткц автобус с улицы сразу везет в часть, в окопы, и до вечера уже никто не доживает.
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09.07.2024 23:44 Відповісти
так Умєров це ж також єрмачня-коли вже до лоха дійде, що "козир" його до шибениці допхає?
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10.07.2024 00:04 Відповісти
на 1 фотці румун якийсь видає, а не британець...
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10.07.2024 03:44 Відповісти
 
 