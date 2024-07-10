Ракетний удар по клініці "Адоніс" у Києві: Росія вбила п’ятьох медичних працівників. ФОТО
Повторна атака російських окупантів на київський медзаклад "Адоніс" 8 липня забрала життя 5 медичних працівників.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Варварська атака росіян на київські медзаклади 8 липня забрала життя шести медичних працівників. Вшануймо їхню пам'ять.
Світлана Лук'янчик – лікарка-нефрологиня НДСЛ "Охматдит". У момент удару евакуювала дітей, які перебували на діалізі, в укриття. Їй вдалося врятувати життя маленьких пацієнтів, проте не власне", - йдеться у повідомленні.
Влучання російської ракети в медзаклад "Adonis" забрало життя пʼятьох медиків:
Вікторія Бондаренко – старша касирка. У жінки залишилося двоє дітей, її син і чоловік перебувають у зоні бойових дій.
Світлана Поплавська – лікарка акушерка-гінекологиня, мати трьох дітей.
Тетяна Шарова – старша медсестра. У 2014 році на початку війни разом із сім'єю тікала від війни з Донецька. Її син був у полоні.
Віктор Брагуца – лікар УЗД-діагностики. Без батька залишилися дві доньки.
Оксана Корж – сестра-господиня, мати двох дітей. Її менший син цього року закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят.
"Глибокі співчуття рідним та близьким. Ці атаки – свідомий злочин проти людяності, спрямований на знищення мирного населення та тих, хто стоїть на передовій боротьби за життя", - додали у МОЗ.
Ракетна атака на Київ 8 липня
Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.
Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.
Згодом стало відомо, що у Києві є влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування. Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.
Також у Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі:повністю зруйновано один під'їзд, 12 людей загинуло.
Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Загинуло п’ять медиків і двоє пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі.
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