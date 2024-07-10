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Новини Фото Війна
18 057 20

Ракетний удар по клініці "Адоніс" у Києві: Росія вбила п’ятьох медичних працівників. ФОТО

Повторна атака російських окупантів на київський медзаклад "Адоніс" 8 липня забрала життя 5 медичних працівників. 

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Варварська атака росіян на київські медзаклади 8 липня забрала життя шести медичних працівників. Вшануймо їхню пам'ять.

Світлана Лук'янчик – лікарка-нефрологиня НДСЛ "Охматдит". У момент удару евакуювала дітей, які перебували на діалізі, в укриття. Їй вдалося врятувати життя маленьких пацієнтів, проте не власне", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Студентка УДУ імені М.П. Драгоманова 21-річна Юлія Фесюк загинула внаслідок обстрілу Києва 8 липня. ФОТО

Влучання російської ракети в медзаклад "Adonis" забрало життя пʼятьох медиків:

Вікторія Бондаренко – старша касирка. У жінки залишилося двоє дітей, її син і чоловік перебувають у зоні бойових дій. 

Вікторія Бондаренко

Світлана Поплавська – лікарка акушерка-гінекологиня, мати трьох дітей. 

Світлана Поплавська

Тетяна Шарова – старша медсестра. У 2014 році на початку війни разом із сім'єю тікала від війни з Донецька. Її син був у полоні. 

Тетяна Шарова

Віктор Брагуца – лікар УЗД-діагностики. Без батька залишилися дві доньки. 

Віктор Брагуца

Оксана Корж – сестра-господиня, мати двох дітей. Її менший син цього року закінчив школу, а старша донька нещодавно народила двійнят. 

Оксана Корж

"Глибокі співчуття рідним та близьким. Ці атаки – свідомий злочин проти людяності, спрямований на знищення мирного населення та тих, хто стоїть на передовій боротьби за життя", - додали у МОЗ.

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Ракетна атака на Київ 8 липня

Як повідомлялося, зранку 8 липня окупанти запустили ракети по території України, основний удар - по Києву та Дніпру.

Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано пошкодження в 7 районах міста – у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

Згодом стало відомо, що у Києві є влучання в приміщення Охматдиту, є руйнування. Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Також у Києві зафіксовано влучання в житловий будинок у Шевченківському районі:повністю зруйновано один під'їзд, 12 людей загинуло.

Під час ракетної атаки 8 липня зазнав руйнувань медичний центр ADONIS на лівому березі Києва. Загинуло п’ять медиків і двоє пацієнтів. Також було пошкоджено приміщення філії амбулаторно-медичної допомоги ISIDA Лівобережна, яка розташована в цій будівлі.

Також читайте: Атака РФ на Північний ГЗК 8 липня у Кривому Розі: опубліковано поіменний список загиблих працівників підприємства. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29282) лікарі (1290) жертви (1818) Повітряні атаки на Київ (824)


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Топ коментарі
+36
Горіти вам мерзенним рашистським вбивцям всім у пеклі...
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10.07.2024 16:57 Відповісти
+15
Я вам так скажу. Зє може і не проти був би такому розкладу. Але хто буде ті війська вводити? Польща, яка боїться ракети збивати над СВОЄЮ територією?
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10.07.2024 17:10 Відповісти
+9
😢😢😢
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10.07.2024 17:00 Відповісти
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Горіти вам мерзенним рашистським вбивцям всім у пеклі...
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10.07.2024 16:57 Відповісти
😢😢😢
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10.07.2024 17:00 Відповісти
то вони зразу по 2 клініках били?
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10.07.2024 17:00 Відповісти
спочатку по дитячій, потім по цій...
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10.07.2024 17:32 Відповісти
Я вам так скажу. Зє може і не проти був би такому розкладу. Але хто буде ті війська вводити? Польща, яка боїться ракети збивати над СВОЄЮ територією?
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10.07.2024 17:10 Відповісти
Не заважайте йому. Дурень думкою багатіє (С).
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10.07.2024 17:15 Відповісти
твой зе гнида кремлевская он всегда против того что выгодно Украине
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10.07.2024 17:21 Відповісти
І ви, і я - знаємо, якою буде ця відповідь. І що це нам дасть?
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10.07.2024 17:40 Відповісти
Всі без винятку члени НАТи дали чітку відповідь (послали чіткий сигнал ПТН):
"Уникнути зіткнення з рф за будь яку ціну"
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10.07.2024 17:42 Відповісти
Ніт це не обєктивне бажання ...легше 🤡 * андонія зняти з посади ...та владу командуванню ,нацзахисту віддати
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10.07.2024 17:44 Відповісти
В.Портников - https://www.youtube.com/watch?v=1zd3zGBIDYs Знищення України після перемовин (8:46)
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10.07.2024 17:45 Відповісти
Вся русня повинна сдохнути
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10.07.2024 17:48 Відповісти
Які гарні жінки. Всі такі гарнюні, молоді... Серце плаче. Здохніть виродки моцкальські.
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10.07.2024 18:00 Відповісти
Важка втрата. Важка
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10.07.2024 19:10 Відповісти
Кажуть, тварюки спеціально цілили по багатьом лікарням та клінікам, чекали та сподівались, що буде справжнє пекло, але наше ППО все ж таки виконало більшість задач. Але не всі...
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10.07.2024 19:16 Відповісти
співчуття рідним загиблих медиків. Тарас Чорновіл каже, що до охмадиту всі крилаті ракети ха-101 були знищені, але 08.07.24 дві ракети ха-101 летіли без перепону нашої ППО. питання-чому?
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10.07.2024 19:20 Відповісти
Все светлые люди.
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10.07.2024 20:54 Відповісти
 
 